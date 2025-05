Palpite Carabobo x Botafogo - Copa Libertadores - 06/05/2025

Carabobo e Botafogo fazem, nesta terça-feira (6), a primeira partida do returno da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 19h, no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela.

Com campanhas fracas na primeira metade da competição, os dois times precisam da vitória se quiserem continuar vivos. Atual campeão, o Botafogo, neste momento, ocupa a terceira posição, enquanto os venezuelanos são os lanternas.

Melhores dicas de apostas para Carabobo x Botafogo

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 06/05 às 10 am.

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo não faz uma temporada de encher os olhos. Ao contrário disso, mesmo após todo o frisson do último ano, o Glorioso ainda não se encontrou na temporada. No Campeonato Carioca, não conseguiu alcançar as semifinais. No Brasileirão, ainda não engatou uma sequência de vitórias e, na Libertadores, amarga a terceira posição, que significa eliminação e vaga de consolação nos playoffs da Sul-Americana, o que é considerado muito pouco para a equipe atualmente.

Em 2025, são 25 jogos, oito vitórias, três empates e 14 derrotas, número superior ao da temporada de 2024 inteira. Na última partida, a equipe perdeu para o Bahia por 1 a 0 e aumentou a pressão sofrida pelo técnico Renato Paiva.

Em segundo no Campeonato Venezuelano, o Carabobo não perde desde o confronto contra o próprio Botafogo, em abril. Na ocasião, a equipe foi derrotada por 2 a 0. Este será apenas o segundo encontro entre Carabobo e Botafogo na história. Os venezuelanos ainda não venceram equipes brasileiras, com duas derrotas e um empate em três jogos disputados.

Prováveis escalações:

Carabobo : Bruera; Bonilla, Aponte, Rodríguez, Camilo Pérez; González, Núñez, Ramos; Berríos Mora, Tortolero, Panesso.

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza, Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas; Artur, Gregore (Patrick de Paula); Igor Jesus, Mastriani.

Vitória inegociável

Pressionado e com uma temporada ruim até o momento, o Botafogo precisa vencer o Carabobo, time mais fraco do grupo, se quiser sobreviver na Libertadores. Com apenas uma vitória em três jogos disputados na competição, o time está mais próximo da Sul-Americana do que de uma classificação para as oitavas.

Apesar disso, o Glorioso tem um time mais forte e jogará visando os três pontos, que serão fundamentais para o restante do torneio.

Palpite 1 - Botafogo vence, com odds de 1.54 na Novibet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Carabobo x Botafogo nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo aberto na Venezuela

Virtualmente eliminado da competição, o Carabobo deve se lançar ao ataque contra o Botafogo. Com possibilidades remotas, a vitória é essencial para que os venezuelanos continuem sonhando com uma vaga na próxima fase, ou até mesmo com a classificação para a Sul-Americana. Com isso, o time deve deixar espaços, que podem ser aproveitados pelos atacantes velozes do Botafogo.

Enquanto o Carabobo sofreu gols em todos os jogos da Libertadores, o Botafogo marcou apenas contra a equipe venezuelana.

Palpite 2 - Ambos marcam, com odds de 2.35 na Novibet

Pra convencer

Com um time majoritariamente ofensivo, o Glorioso buscará, além da vitória, a possibilidade de fazer saldo contra o adversário, o que pode ser decisivo na briga pela classificação.

Palpite 3 - Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.43 na Novibet