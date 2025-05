Palpite Capital-DF x Botafogo - Copa do Brasil - 22/05/2025

Botafogo, com larga vantagem, mira nova vitória para seguir na Copa do Brasil, enquanto Capital tenta o improvável.

Capital-DF e Botafogo se enfrentam, nesta quinta-feira (22), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

A bola rola às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Com a vaga praticamente garantida, o Botafogo vai a campo com tranquilidade, enquanto o Capital busca fazer história na competição com uma virada improvável.

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado final Botafogo vence ambos os tempos 4.33 Total de gols Mais de 2.5 1.95 Total de escanteios Mais de 9 1.90

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 22/05 às 9h.

Como chegam as equipes

Após a goleada por 4 a 0 na partida de ida, o Botafogo tem muita tranquilidade para enfrentar o Capital-DF, na noite desta quinta-feira (22), em Brasília. Com um time alternativo, o Glorioso pode perder por até três gols de diferença que ainda sairá classificado para a próxima fase.

Embalado e com boas atuações nos últimos jogos, o Botafogo vem com confiança para a partida. Além do placar agregado, o Glorioso também contará com o apoio da torcida, que vai comparecer em peso ao estádio Mané Garrincha. Na última partida, o Botafogo foi superior, mas n ãosaiu do empate contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Após um início questionável de temporada, o Botafogo se reencontrou com o futebol que o credenciou a títulos em 2024. Nos últimos seis jogos, quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, para o Bahia, pelo Brasileirão. Agora, no ano, o Glorioso tem 29 jogos, com 11 vitórias, quatro empates e 14 derrotas.

Dada a boa vantagem, o Botafogo deve repetir a estratégia que usou no primeiro jogo e usar um time alternativo, para dar rodagem e confiança aos atletas.

Para o Capital-DF, a partida é uma forma de mostrar resiliência diante das adversidades. Atualmente na Série D, a equipe, que foi vice-campeã do Campeonato Candango, tem uma difícil tarefa se quiser se classificar na Copa do Brasil: tirar os quatro gols de vantagem do Botafogo.

Apesar da provável eliminação na competição, a temporada da equipe não é ruim. Em 22 jogos, são 10 vitórias, oito empates e quatro derrotas, com 29 gols marcados e 17 sofridos. No último jogo, disputado no último domingo, a equipe venceu o Luverdense por 2 a 0.

Prováveis escalações:

Capital-DF: Reynaldo; Vinícius, Lucas Oliveira, Richardson e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho e Matheus Anjos (Tobinha); Romarinho (Falcão), Rikelmi e Matheusão.

Botafogo: Léo Linck; Mateo Ponte, Jair, Danilo Barbosa e Alex Telles; Gregore, Alan e Santi Rodríguez; Rwan Cruz, Jeffinho e Elias Manoel.

Botafogo é franco favorito

Mesmo com o time reserva em campo, o Botafogo deve ter mais uma vitória tranquila contra a equipe de Brasília. Com jogadores querendo mostrar serviço, a equipe deve repetir o que fez no Nilton Santos e vencer a partida nos dois tempos.

Palpite 1 - Botafogo vence em ambos os tempos, com odds de 4.33 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Capital-DF x Botafogo nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Chuva de gols

Assim como na primeira partida, o Glorioso deve ir para cima do Capital-DF e marcar um bom número de gols. Ainda sonhando com a classificação, é possível que o time da casa se abra e fique ainda mais exposto.

Palpite 2 - Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.95 na bet365

Bola na área é com o Botafogo

Uma das armas do time de Renato Paiva na temporada tem sido as bolas na área, e isso não deve ser diferente na Copa do Brasil. Com a expectativa de produzir bastante ofensivamente, é provável que os escanteios saiam com naturalidade no jogo.

Palpite 3 - Mais de 9 escanteios no jogo, com odds de 1.90 na bet365