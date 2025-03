Palpite Bristol City x Norwich - Championship - 14/03/2025

Confira as previsões e dicas de apostas do nosso especialista em futebol para Bristol City vs Norwich, antes do confronto da Championship.

Veja nossas previsões para a partida entre Bristol City x Norwich, além dos melhores mercados para apostar.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado Vitória do Bristol 2.12 Ambas as equipes marcam SIM 1.75 Resultado por tempo no 2º tempo Mais de 1,5 gols 2.25

As odds estão sujeitas a alteração. A última atualização foi feita dia 14/03/2025 às 11 am.

Um pouco de contexto

Bristol City e Norwich entram neste confronto em extremos opostos do espectro de confiança - e os motivos para ambos envolvem a cidade de Sheffield.

Os Robins asseguraram um empate nos últimos instantes contra os líderes da liga, Sheffield United, na terça-feira à noite, enquanto os Canaries sucumbiram contra o Sheffield Wednesday. Por essa razão, entre outras, os anfitriões são os favoritos aqui.

O time de Liam Manning está invicto há seis jogos, perdeu apenas um dos últimos 10 e, claro, tem a vantagem de jogar em casa no Ashton Gate. Norwich, por outro lado, venceu apenas três dos últimos 12 jogos e está vendo suas esperanças de play-off se desfazerem diante de seus olhos.

Escalações prováveis para Bristol City x Norwich

Escalação esperada do Bristol : O’Leary, Tanner, Dickie, Vyner, Bird, Knight, Hirakawa, Mehmeti, Twine, Roberts, Armstrong

: O’Leary, Tanner, Dickie, Vyner, Bird, Knight, Hirakawa, Mehmeti, Twine, Roberts, Armstrong Escalação esperada do Norwich: Reyes, Stacey, Duffy, Cordoba, Doyle, McLean, Marcelino, Slimane, Crnac, Sainz, Sargent

Robins subindo na tabela

O time de Manning tem subido de forma lenta e constante na tabela da Championship. Eles não têm realmente impressionado, vencendo por um ou dois gols em cada vitória até agora, mas estão se tornando difíceis de ser superados. Enquanto isso, o Norwich tem se mostrado o oposto.

Os Canaries sofreram gols em todos os últimos sete jogos, incluindo três em sua colapso contra o Wednesday, e a confiança está no chão. Lesões não têm ajudado, com grandes jogadores perdendo boa parte da temporada, mas ainda assim tem sido decepcionante para Johannes Hoff Thorup.

Portanto, eles vão até Bristol esperando se recuperar após lamberem as feridas, mas não terão uma tarefa fácil. Os anfitriões venceram sete dos últimos 10 jogos da Championship em casa, marcando 17 gols no caminho, perdendo apenas uma vez, e certamente têm a vantagem para este jogo.

Palpite 1 - Vitório do Bristol com odds 2.12 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bristol City x Norwich nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols para todos os lados

Embora o Norwich esteja lutando por resultados, eles não estão com dificuldades para marcar gols. Apesar de ter vencido apenas três dos últimos nove jogos, eles marcaram em oito deles - é a defesa que é o problema.

Na verdade, apenas três times na divisão lideraram mais partidas que o time de Thorup (25), mas 13 não resultaram em vitória. O exemplo mais recente disso foi quando desperdiçaram uma vantagem de 2-0 em casa para perder por 3-2 contra os Owls, e foram vaiados no final. Portanto, embora os visitantes sejam azarões para vencer, apostar que eles marcarão não é uma má ideia.

Nenhum outro time da Championship esteve envolvido em mais jogos BTTS (Both Teams To Score) do que o Norwich (24 de 37). Além disso, ambas as equipes marcaram em sete dos últimos 10 jogos dos Robins - então tire suas conclusões.

Palpite 2 - Ambas as equipes marcam (SIM) com odds 1.75 na Betano

Fogos de artifício no segundo tempo

Os jogos do Bristol City ganham vida nos últimos 30 minutos. Eles marcaram 11 nos últimos 15 minutos das partidas e sofreram oito - entre os 15 minutos anteriores, são 21 marcados e 15 sofridos. No total, 28 foram marcados no primeiro tempo dos seus jogos nesta temporada, comparado com 59 no segundo.

Os Canaries não estão muito longe nesse aspecto. 57 gols foram marcados no segundo tempo dos seus jogos em 2024/25, e o recorde deles é quase idêntico. Se você quiser ser ainda mais específico, entre os 71 e 80 minutos é quando ambas as equipes têm a maior diferença entre gols marcados/sofridos.

Com base na forma recente, os visitantes devem ter dificuldades contra um time de Manning que persegue a promoção após uma década na segunda divisão. No entanto, esta divisão é tão imprevisível quanto se pode imaginar, então nossas previsões para Bristol City vs Norwich indicam que gols podem ser uma aposta mais segura do que resultados.

Palpite 3 - Mais de 1,5 gols com odds 2.25 na Betano