Palpite Brighton x Chelsea - Premier League - 14/02/2025

Veja as odds e palpites para Brighton x Chelsea. Os Blues querem vingança após o confronto da Copa da Inglaterra do último fim de semana.

Aposta Palpite Odds Gols Ambos os times marcam e mais de 2.5 gols 4.15 na Betano Dupla chance Brighton ou Chelsea e ambos os times marcarem 4.00 na Betano Jogador para marcar a qualquer momento Cole Palmer 2.40 na Betano

Nossa análise dos times

Brighton e Chelsea se enfrentam em um confronto esperado da Premier League. Confira nossos palpites para a partida.As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Brighton e Chelsea entram em campo em um cenário marcado por rivalidades intensas, especialmente após várias transferências do Brighton para o Chelsea.

Os Seagulls surpreenderam ao vencer o Manchester United fora de casa, mas sofreram com uma derrota pesada contra o Nottingham Forest. O Chelsea, por outro lado, ainda busca consistência em 2025.

Campanha Atual

Brighton e Chelsea têm mostrado sinais de fragilidade defensiva, com apenas nove folhas limpas combinadas até agora na temporada. Brighton sofreu principalmente jogando em casa, enquanto o Chelsea tem dificuldades em manter a defesa sólida contra adversários.

Prováveis escalações

Brighton: Verbruggen, Veltman, van Hecke, Dunk, Lamptey, Baleba, Minteh, Rutter, Mitoma, Pedro, Welbeck.

Chelsea: Sanchez, James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Madueke, Palmer, Sancho, Jackson.

Partida com muitos gols

Palpite 1 - Ambos os Times Marcarem e Mais de 2.5 Gols com odds de 4.15 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Este é um confronto que promete gols de ambos os lados, dado que ambos os times têm um histórico recente de jogos com muitas redes balançadas. Com taxas de 71% e 75% de ambos os times marcarem para Brighton e Chelsea, respectivamente, apostar nesse resultado faz sentido.

Confira as cotações atualizadas para o confronto entre Brighton x Chelsea pela Premier League nas principais casas de apostas. Veja a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Ambos os times marcam

Palpite 2 - Brighton ou Chelsea e ambos os times marcarem com odds de 4.00 na Betano

‘Cold’ Palmer para marcar

Cole Palmer tem sido uma peça essencial para o Chelsea e apesar de uma queda recente em gols, ele permanece como uma forte opção para marcar a qualquer momento contra o Brighton. Com 14 gols na temporada, Palmer é o artilheiro dos Blues e uma aposta sólida.