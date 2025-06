Palpite Brasil x Paraguai - Eliminatórias - 10/06/2025

Brasil busca vitória em casa para garantir classificação antecipada, enquanto Paraguai tenta quebrar tabu histórico.

Brasil e Paraguai jogam, na noite desta terça-feira (10), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 21h45, na Neo Química Arena, casa do Corinthians, em São Paulo (SP).

Com a classificação cada vez mais próxima, as seleções, que ocupam a terceira e quarta posições na tabela, precisam da vitória e de uma combinação de resultados para garantir a vaga antecipada, o que promete deixar a partida ainda mais acirrada.

Melhores dicas de apostas para Brasil x Paraguai

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Betsul Resultado final Brasil vence 1.35 Total de gols Mais de 1.5 1.30 Dupla chance Brasil vence ou empata 1.09

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Separados por dois pontos na tabela de classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo, Brasil e Paraguai vão a campo com apenas um objetivo nesta terça-feira (10): a vitória. Com o resultado positivo para qualquer um dos lados e uma combinação simples de resultados, o vencedor garantirá a vaga antecipada para a Copa do Mundo de 2026.

Após o empate em 0 a 0 com o Equador, que marcou a estreia de Carlo Ancelotti como treinador da Seleção Brasileira, os torcedores ficaram com um gostinho do que está por vir para a equipe. Apesar das falhas e da clara falta de entrosamento, o time mostrou evolução e, por pouco, não saiu com os três pontos de Guayaquil. Agora, jogando com o apoio da torcida, na Neo Química Arena, a expectativa é de que o Brasil se supere e mostre ainda mais qualidade em seu jogo.

Em quarto na tabela de classificação das Eliminatórias, o Brasil somou, até agora, 22 pontos, com seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Nos últimos cinco jogos, foram três empates, uma derrota e apenas uma vitória conquistada.

Do lado do Paraguai, a esperança é outra. Após o bom resultado contra o Uruguai, o time do país vizinho quer continuar com a boa fase e confirmar a vaga. De quebra, a expectativa é por quebrar um tabu histórico: o Paraguai jamais venceu o Brasil como visitante em jogos das Eliminatórias. Além disso, a última vitória jogando em território brasileiro aconteceu em um amistoso disputado em 2002, no Castelão.

Até o momento, o Paraguai faz uma das suas melhores participações em Eliminatórias na história. Em 15 jogos, a equipe somou 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e três derrotas. No retrospecto recente, são três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos.

Este será o jogo de número 85 entre Brasil e Paraguai na história. Os brasileiros têm 50 vitórias e os paraguaios venceram 12 vezes. Outras 22 partidas terminaram empatadas. No último encontro, vitória do Paraguai por 1 a 0 em Assunção.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Richarlison e Vini Jr.

Paraguai: Gatito Fernández; José Cáceres, Fabián Balbuena, Omar Alderete e Júnior Alonso; Matías Galarza, Diego Gómez, Andrés Cubas e Miguel Almirón; Isidro Pitta e Julio Enciso.

Para vencer em casa

Estreando em casa, Carlo Ancelotti não espera menos que uma vitória para o Brasil contra o Paraguai. Mesmo em uma fase conturbada, o time brasileiro é superior tecnicamente e, se jogar o que pode, não deve ter problemas para vencer o rival.

Palpite 1- Brasil vence, com odds de 1.35 na Betsul

Veja odds para resultado da partida

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Team A x Team B nas principais casas de apostas.

Nos embalos da torcida

Com a torcida prometendo casa cheia para o confronto na Neo Química Arena, a Seleção Brasileira deve recuperar o ímpeto e partir para cima do Paraguai. Por isso, é esperada uma boa média de gols na partida.

Palpite 2- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.30 na Betsul

Em defesa de uma escrita histórica

Assim como contra o Equador, o Brasil defende uma escrita. Já são quase 23 anos sem perder para o Paraguai em solo brasileiro. Em uma partida que pode valer a vaga antecipada para a Copa do Mundo, a defesa deste tabu é tão importante quanto.

Palpite 3- Brasil vence ou empata, com odds de 1.09 na Betsul