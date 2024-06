Palpite Brasil x Costa Rica - Copa América - 24/06/24

O Brasil finalmente fará a sua estreia na Copa América e, pela primeira vez, sob comando de Dorival Jr. em uma competição oficial.

Formando o Grupo D ao lado de Colômbia e Paraguai, Brasil e Costa Rica serão as últimas seleções a estrearem no torneio, entrando em campo na segunda-feira (24), às 22h.

Aposta Palpite Odd Resultado (especial) Vitória do Brasil por três ou mais gols de diferença 2.20 na Betano Total de gols de uma equipe Costa Rica não marcar 1.60 na Betano Especial Brasil marcar em ambos os tempos 1.65 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

bet365 oferta

A bet365 tem uma oferta especial para o jogo. Ganhe R$10 em Apostas Grátis por cada gol marcado quando você apostar R$50 pré-partida com a bet365.

Para se qualificar para esta oferta, faça apostas qualificativas pré-partida que totalizem R$50 ou mais em Brazil v Costa Rica, que ocorre na Sexta-feira, 25 de Junho, à 02:00 (BST), e receba R$10 em Apostas Grátis por cada gol marcado (máximo de R$50 em Apostas Grátis).

Esta oferta estará disponível a partir das 12:00, horário do Reino Unido, de 22 de Junho de 2024, apenas para clientes novos e elegíveis. A oferta limita-se a um máximo de cinco gols (máximo de R$50 em Apostas Grátis).

As Apostas Grátis são pagas na forma de Créditos de Aposta e serão adicionadas na sua conta dentro de 48 horas. São aplicadas restrições de aposta, limites de tempo e T&Cs. Conteúdo de Parceiros.

Visite a bet365

Nível de impacto aumenta, mas qualidade do oponente diminui

Apesar de ter disputado a última Copa do Mundo e ser uma dos quatro países da CONCACAF que se garantiram na Copa América, a Seleção Costarriquenha será o adversário mais acessível do Brasil em um bom tempo.

Não é fácil encontrar uma seleção que venha de uma série de confrontos mais complicada do que o Brasil, tendo enfrentado Uruguai, Colômbia, Argentina, Inglaterra, Espanha, México e os Estados Unidos em seus últimos sete jogos.

A Seleção Brasileira pode não ter conseguido placares elásticos nos seus triunfos com Dorival, mas foi bem ofensivamente, marcando três gols na metade dos seus jogos no ano.

O Brasil também não deve ser muito testado ofensivamente por uma Costa Rica que marcou apenas um gol nos últimos quatro jogos contra seleções que disputarão a Copa América.

Palpite 1 - Brasil x Costa Rica - Vitória do Brasil por três ou mais gols de diferença: 2.20 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Brasil deve ser o vencedor do confronto com a Costa Rica. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Costa Rica não marca no Brasil desde 2004

Esse confronto não ocorre de forma rotineira, mas em suas raras ocasiões a vantagem brasileira é ampla.

Nos últimos três jogos realizados entre Brasil e Costa Rica, a Seleção Brasileira venceu sem sofrer gols.

Na sua partida mais recente contra uma equipe que disputou a Copa América, a Seleção Costarriquenha também não conseguiu sair do zero no empate com o Uruguai.

Palpite 2 - Brasil x Costa Rica - Costa Rica não marcar: 1.60 na Betano.

Seleção Brasileira se apoia em bons desempenhos ofensivos

O Brasil marcou três ou mais gols em dois dos seus três últimos jogos antes do início da Copa América, aplicando 3-2 no México e ficando no 3-3 com a Espanha.

Nessas duas partidas contra Espanha e México, a Seleção Brasileira balançou as redes em ambos os tempos.

Como foi citado acima, a qualidade desses oponentes recentes do Brasil é significativamente superior a da Costa Rica que tem nove jogos sem vencer diante de seleções atualmente no top 50 do ranking da FIFA.

Palpite 3 - Brasil x Costa Rica - Brasil marcar em ambos os tempos: 1.65 na Betano.