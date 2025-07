Palpite Botafogo x Vitória - Brasileirão Série A - 16-07-2025

O Botafogo, em boa fase, enfrenta o Vitória, que busca recuperação após sequência de derrotas, no Brasileirão.

Em momentos diferentes, o Botafogo briga por um lugar entre os primeiros colocados da tabela, enquanto o Vitória soma derrotas consecutivas e vive drama na parte debaixo da tabela.

Botafogo e Vitória têm encontro marcado nesta quarta-feira pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos, às 21h30.

Confira algumas dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Botafogo x Vitória.

Mercado Palpite Odds na VBet Resultado Final Botafogo 1.48 Ambas Marcam NÃO 1.58 Total Escanteios Mais 9,5 1.85

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 14/07, às 23h35.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Kaio, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Álvaro Montoro; Arthur Cabral.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Willian, Ronald Lopes, Pepê (Ricardo Ryller); Lucas Braga, Renato Kayzer, Matheus.

Momento das equipes

Na rodada anterior, o Botafogo venceu o clássico contra o Vasco, derrotando seu rival por 2x0. Com essa vitória, subiu duas posições na classificação, agora situando-se na 6ª posição com 21 pontos.

O Vitória, enfrentando um momento complicado, sofreu uma derrota para o Internacional por 1x0. Com esse resultado desfavorável, o Rubro-Negro retornou à zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar com 11 pontos.

Com mais essa derrota, o time treinado por Fábio Carille amarga uma série de sete partidas sem vencer. Antes desse embate, a equipe sofreu uma eliminação na Copa do Nordeste ao ser superada pelo Confiança, também pelo resultado de 1x0.

Botafogo busca mais uma vitória para colar no G4

O Fogão apresenta uma sequência de vitórias em seus jogos recentes, saindo vitorioso em seis das últimas oito partidas, com apenas duas derrotas, ambas ocorrendo no Mundial de Clubes e pelo mesmo placar de 1x0. A primeira derrota foi para o Atlético de Madrid na fase de grupos, e a segunda foi para o Palmeiras nas Oitavas de Final.

No Campeonato Brasileiro, o Alvinegro está invicto há cinco jogos, tendo sofrido sua última derrota na 7ª rodada, quando perdeu por 1x0 para o Bahia. É importante destacar que o Botafogo não sofreu nenhuma derrota em casa neste Brasileirão. Até agora, disputou cinco partidas em seu estádio, somando quatro vitórias e um empate.

De um lado, o Botafogo está colhendo bons resultados em sua casa, enquanto, do outro lado, o Vitória não consegue se sair bem como visitante, tendo jogado sete vezes fora e não obtido nenhuma vitória. Os dois times estão em situações distintas: um busca uma vaga no G4, enquanto o outro está lutando contra o rebaixamento.

Além disso, o time carioca conta com um elenco que é tecnicamente mais forte. Assim, para este confronto, o Botafogo possui maiores possibilidades de garantir os três pontos.

Palpite 1 - Vitória do Botafogo com Odd 1.48 na VBet

Desempenho do ataque Rubro-Negro

Neste Campeonato Brasileiro, o Vitória apresenta baixo desempenho em sua linha de ataque, anotando apenas dez gols desde o início do campeonato, o que resulta em uma média modesta de 0,8 gols por partida. Com a derrota sem conseguir marcar gols no último sábado, o time já acumula quatro partidas no Brasileirão sem conseguir fazer gols.

Somando os seis jogos anteriores da equipe, incluindo confrontos nas outras duas competições em que participaram (Sul-Americana e Copa do Nordeste), o Leão da Barra também não conseguiu marcar, tendo registrado seu último gol na derrota de 2x1 contra o Bahia, na nona rodada.

Para complicar ainda mais a vida do Vitória, o Botafogo possui um desempenho defensivo sólido no campeonato, tendo sofrido apenas sete gols até agora, e também conta com sete partidas em que sua defesa se manteve imbatível.

Diante disso, é provável que, neste confronto, a equipe visitante não marque nenhum gol.

Palpite 2 - Ambas Marcam (NÃO) com Odd 1.58 na VBet.

Escanteios na partida

O Vitória apresenta dados interessantes sobre escanteios. Analisando seus últimos cinco jogos, exceto pelo confronto contra o Corinthians, onde obteve apenas três escanteios, os outros quatro jogos resultaram em cinco ou mais cobranças.

Em termos de Campeonato Brasileiro, as estatísticas revelam que a equipe registra uma média de 5,1 escanteios por partida.

Um pouco atrás, o Botafogo tem uma média de 4,4 escanteios por partida e, em suas últimas cinco partidas, conseguiu 15 escanteios.

No geral, ambas as equipes geram uma quantidade considerável de escanteios e, ao mesmo tempo, acabam cedendo muitas cobranças de canto.

Portanto, este jogo tende a ter grandes possibilidades de apresentar números expressivos de escanteios.

Palpite 3 - Mais 9,5 Escanteios com Odd 1.85 na VBet.