Palpite Botafogo x Fortaleza - Brasileirão Série A - 07/12/2025

Equipes se enfrentam pelo Brasileirão, com o Glorioso de olho na Libertadores e o Leão na fuga do rebaixamento.

Melhores palpites para Botafogo x Fortaleza:

Botafogo vence, com odds de 1.80 na bet365;

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.95 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.80 na bet365.

Em jogo truncado, o Botafogo vencerá o Fortaleza por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

O Botafogo joga pela vaga direta na fase de grupos da Libertadores e depende apenas de uma vitória para confirmar seu objetivo.

O Fortaleza, por outro lado, luta pela permanência e vive sua melhor fase na temporada após a chegada de Martín Palermo. Isso coloca peso máximo no confronto, que tende a ser disputado em ritmo alto e com pressão emocional dos dois lados.

O Botafogo vive um momento de estabilidade. A equipe não perde há cinco jogos e apresenta evolução no setor ofensivo. O time ganha profundidade pelos lados, finaliza bastante e mostra capacidade de reação quando está sob pressão.

O empate por 2 a 2 com o Cruzeiro mostrou resiliência e bom volume de jogo, ainda que a defesa oscile em alguns momentos.

No Nilton Santos, porém, o Botafogo costuma ser mais seguro, controla melhor as ações e se impõe com naturalidade.

O Fortaleza vive outra realidade. A chegada de Martín Palermo transformou um time praticamente rebaixado em uma equipe competitiva, agressiva e confiante.

São quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas, com desempenho sólido nos dois lados do campo. O time ganhou intensidade, equilíbrio nas transições e mais presença ofensiva, sobretudo com as triangulações rápidas pelos lados.

A vitória contra o Corinthians reforçou a sensação de que o Fortaleza recuperou identidade e força para decidir seu destino. Mesmo como visitante, a equipe chega embalada e muito viva na luta pela salvação.

Prováveis escalações de Botafogo x Fortaleza

Botafogo: Raul; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano (Alex Telles), Newton e Marlon Freitas, Artur, Montoro e Barrera, Arthur Cabral (Chris Ramos);

Fortaleza: Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa, Pierre, Lucas Sasha, Pochettino (Lucas Crispim), Herrera, Breno Lopes e Adam Bareiro.

Botafogo e Fortaleza decidem seus destinos no Nilton Santos

Botafogo e Fortaleza chegam pressionados, motivados e dependendo apenas de si para conquistar seus objetivos.

Enquanto o Botafogo luta pela vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza vive um momento completamente diferente daquele do início do returno.

Do lado do time carioca, são cinco jogos sem perder, com bom desempenho ofensivo e competitividade alta. Mesmo no empate por 2 a 2 com o Cruzeiro, o time mostrou intensidade, presença no ataque e capacidade de reação.

Já a chegada de Martín Palermo no Fortaleza mudou tudo. O time ganhou coragem, organização e explosão ofensiva. São quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas, além de boas atuações contra adversários de diferentes perfis.

A equipe recuperou a vida na luta contra o rebaixamento e chega ao Rio embalada, confiante e com muito a disputar.

Palpite 1 para Botafogo x Fortaleza: Botafogo vence, com odds de 1.80 na bet365.

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Fortaleza nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ritmo alto deve dominar o jogo

O Botafogo, empurrado pela torcida, costuma acelerar logo no início. A equipe finaliza muito, ataca com amplitude e não recua a postura mesmo quando abre o placar.

Essa agressividade tende a gerar uma partida dinâmica, com alternância de ataques e espaço para transições rápidas.

O Fortaleza também joga em alta rotação. A equipe de Palermo explora muito bem a velocidade pelos lados e a chegada dos meias na área.

O time não abdica do ataque, mesmo como visitante, e tem se mostrado eficiente em transformar volume em chances reais.

Por isso, a combinação dos estilos aponta para jogo movimentado, com intensidade alta e boas possibilidades de gols durante todo o confronto.

Palpite 2 para Botafogo x Fortaleza: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.95 na bet365.

Cenário muito favorável para gols dos dois lados

O Fortaleza vive uma fase ofensiva excelente. O time marcou em todas as últimas cinco rodadas e conseguiu balançar as redes até contra defesas mais estruturadas.

Palermo encontrou soluções, ampliou o repertório ofensivo e fez a equipe jogar com confiança no último terço.

O Botafogo também cria bastante e é muito forte atuando no Nilton Santos. A equipe finaliza com volume, pressiona a saída adversária e costuma forçar erros que se transformam em oportunidade de gol.

Ao mesmo tempo, as duas defesas ainda oscilam: o Botafogo sofre com desatenções e o Fortaleza concede espaços quando adianta suas linhas.

O contexto favorece um duelo aberto, emocional e com chances claras para os dois ataques.