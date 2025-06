Palpite Borussia Dortmund x Ulsan HD - Mundial de Clubes - 25/06/2025

Temos três palpites para Borussia Dortmund x Ulsan HD neste confronto do Mundial de Clubes na quarta-feira, 25 de junho.

Confira nossos palpites para Borussia Dortmund x Ulsan HD neste confronto do Mundial de Clubes. Nosso especialista espera uma vitória confortável para o Dortmund.

Dicas de apostas para Borussia Dortmund x Ulsan HD

Mercado Palpite Odds na Betsul Resultado e Ambas equipes marcam Borussia Dortmund para vencer e ambos os times marcarem 2.80 Total de Gols do Borussia Dortmund Borussia Dortmund para marcar mais de 2,5 gols 1.85 Vencendo no Intervalo e Final do Jogo Borussia Dortmund vencendo no intervalo e no final do jogo 1.65

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 24/06, às 15h59.

Borussia Dortmund deve vencer Ulsan HD por 4-1.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

A Copa do Mundo de Clubes chegou às suas etapas finais, e a corrida pelo primeiro lugar no Grupo F será decidida nos momentos finais.

O Dortmund era o favorito para vencer este grupo, mas para isso, eles terão que vencer este jogo contra o Ulsan e torcer para que o Fluminense perca pontos contra o Mamelodi. Alternativamente, se o Fluminense também vencer, o Dortmund precisará garantir a vitória por uma margem de pelo menos dois gols a mais que os brasileiros.

A pressão é alta para o Dortmund, que carrega o peso da expectativa de representar um time europeu. Sua forma continua sensacional, com uma sequência invicta de mais de dois meses, o que deve aumentar a confiança antes deste confronto decisivo.

Ulsan HD não tem nada a disputar neste último jogo, pois já foram eliminados da Copa do Mundo de Clubes. Derrotas nos dois primeiros jogos encerraram seu terceiro torneio consecutivo na fase de grupos, como já aconteceu em aparições anteriores.

Escalações esperadas para Borussia Dortmund x Ulsan HD

Escalação esperada do Borussia Dortmund: Kobel, Sule, Anton, Bensebaini, Couto, Bellingham, Nmecha, Sabitzer, Svensson, Brandt, Guirassy;

Escalação esperada do Ulsan HD: Jo, Kang, Trojac, Kim, Lee, Ludwigson, Lee, Bojnac, Ko, Um, Erick Farias.

Dortmund leva a melhor em um jogo animado

Com este jogo sendo uma necessidade de vitória para o Dortmund, podemos esperar que eles deem tudo de si em campo. Essa abordagem tem suas forças e fraquezas para um time que tende a marcar muitos gols, mas a principal desvantagem é que muitas vezes se deixam vulneráveis no contra-ataque.

O Dortmund manteve apenas três jogos sem sofrer gols nos últimos 16, então sofrer gols faz parte da sua natureza. Embora o Ulsan não seja o melhor time ofensivo da competição, eles marcaram duas vezes contra o Fluminense, contra quem o Dortmund não conseguiu marcar na primeira rodada.

A clara diferença de classe sugere que o Dortmund não deve ter problemas para garantir a vitória necessária aqui, especialmente após vencer sete dos últimos oito jogos. No entanto, sua tendência de sofrer gols torna atraente a aposta em uma vitória com ambos os times marcando.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Borussia Dortmund x Ulsan HD nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Dortmund acumula gols

Após marcar quatro contra o Mamelodi na segunda rodada, o Dortmund está se acostumando a marcar uma quantidade considerável de gols. Os gigantes alemães marcaram 2+ gols em oito de seus últimos nove jogos, mostrando seu poder ofensivo.

Eles frequentemente vão ainda mais longe, já que sete desses oito jogos os viram marcar 3+ gols. Todos esses jogos foram contra equipes com consideravelmente mais poder do que o Ulsan, então o Dortmund parece ser uma grande aposta para voltar a marcar muitos gols aqui.

O Ulsan sofreu quatro gols para o Fluminense e deixou entrar três contra o Mamelodi, apenas para o VAR salvá-los duas vezes. Suas falhas defensivas podem muito bem ser exploradas pelo ataque prolífico do Dortmund.

Dortmund define o ritmo cedo

Dado o alto risco deste jogo, não seria surpreendente ver o Dortmund começar rápido. Um gol cedo aqui colocaria pressão no Fluminense, que sabe que se o Dortmund não vencer, tudo o que precisam fazer é igualar o resultado.

Mesmo após sofrer primeiro contra o Mamelodi, o Dortmund conseguiu liderar no intervalo, então eles tendem a se destacar antes do intervalo. Suas últimas dez vitórias em todas as competições também os viram liderar no intervalo, então uma vitória do Dortmund geralmente vem com uma liderança no intervalo.

O Ulsan sofreu primeiro contra o Fluminense, e embora tenham revertido isso antes do intervalo, é improvável que tenham as mesmas oportunidades contra o Dortmund. Eles também ficaram atrás no intervalo em três dos últimos cinco jogos, então tendem a começar devagar.