Palpite Borussia Dortmund x Monterrey - Mundial de Clubes - 01/07/2025

Obtenha três palpites e dicas de apostas para Borussia Dortmund x Monterrey do nosso especialista em futebol antes do confronto das oitavas de final do Mundial de Clubes no dia 1 de julho.

Nosso especialista internacional em apostas de futebol de clubes sugere que a melhora constante do Dortmund os levará a uma vitória fácil sobre o Monterrey em Atlanta.

Dicas de apostas para Borussia Dortmund x Monterrey

Mercado Palpite Odds na KTO Resultado 1x2 Borussia Dortmund para vencer 1.65 Total de Gols Menos de 2,5 gols 2.04 Primeiro Artilheiro Serhou Guirassy como primeiro artilheiro 3.60

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização, 30/06/2025.

Dortmund garantirá uma vaga nas quartas de final com uma vitória de 2-0 sobre o Monterrey.

Veja como se cadastrar com o cupom KTO

Conheça os 10 melhores apps de apostas

Saiba mais sobre os melhores sites de apostas do Brasil

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Os gigantes alemães Borussia Dortmund enfrentam a equipe mexicana Monterrey nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes 2025. O Dortmund tem mostrado melhoria constante na competição. Eles foram passivos no empate sem gols com o Fluminense em seu primeiro jogo da fase de grupos. No entanto, venceram um emocionante jogo de sete gols contra o time sul-africano Mamelodi Sundowns. Finalmente, garantiram uma vitória apertada de 1-0 sobre os sul-coreanos do Ulsan Hyundai.

Embora esta equipe do Dortmund possa melhorar ainda mais, o time foi negativamente impactado pela provável saída de Jamie Bynoe-Gittens, que está supostamente a caminho de uma transferência para o Chelsea. Além disso, a condição física de Julian Brandt é preocupante, pois ele pode estar disponível apenas para o banco de reservas.

O Monterrey está encantado por ter chegado às fases eliminatórias da Copa do Mundo de Clubes 2025. Os gigantes argentinos River Plate eram fortemente favorecidos para terminar em segundo no grupo, mas perderam no último jogo do grupo para o Inter. A equipe mexicana sofreu apenas um gol em três jogos da fase de grupos, o que foi a base para sua segunda colocação. O veterano defensor espanhol Sergio Ramos é o capitão e a espinha dorsal deste time. Eles tentarão frustrar o Dortmund, mantendo-os à distância pelo maior tempo possível.

Escalações esperadas para Borussia Dortmund x Monterrey

Escalação esperada do Borussia Dortmund: Kobel; Bensebaini, Couto, Anton, Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Adeyemi, Svensson, Bellingham, Guirassy;

Escalação esperada do Monterrey: Andrada; Medina, Ramos, Chavez, Arteaga, Deossa, Rodriguez, Corona, Torres, Berterame, Alvarado.

Der BVB para dominar o Monterrey

Sem dúvida, o Dortmund vencerá este jogo. Embora o Monterrey tenha empatado com o Inter em seu primeiro jogo da fase de grupos, esse resultado provavelmente se deve ao fato de terem marcado primeiro. Embora o Inter tenha pressionado bastante pelo restante do jogo e conseguido empatar, não conseguiu transformar a posse de bola em um segundo gol vencedor. Se o BVB puder impedir que Sergio Ramos cause problemas nas bolas paradas, o Monterrey não deverá representar muito desafio.

O elenco do Dortmund está passando por algumas mudanças, com a janela de transferências de verão aberta. No entanto, as coisas estão indo bem com o novo contratado Jobe Bellingham se adaptando perfeitamente e seu artilheiro, Serhou Guirassy, mantendo sua excelente forma.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Borussia Dortmund x Monterrey nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Partida com poucos gols

Este confronto eliminatório não será uma festa de gols. O Monterrey sofreu apenas 0.33 gols por jogo na fase de grupos, enquanto o Dortmund sofreu em média um gol por jogo. O Dortmund marcou apenas cinco gols em seus três jogos da fase de grupos, tendo marcado quatro em um jogo contra o Mamelodi Sundowns. Serhou Guirassy é seu atacante principal, então pode ser um jogo longo e de poucos gols se ele não chutar a gol.

Os mercados de apostas sugerem que há apenas 50% de chance deste jogo ter dois ou menos gols. No entanto, é consideravelmente maior do que isso com base nos dados acima. Portanto, é a escolha de valor de nosso trio de previsões para Borussia Dortmund x Monterrey.

Guirassy é o artilheiro do Dortmund

Dada a importância de Guirassy para o Dortmund na frente do gol, ele é a principal escolha para marcar primeiro neste jogo. Não há valor em apostar que ele marcará a qualquer momento, já que os mercados de apostas atualmente dão a ele 56.50% de chance de marcar. No entanto, podemos obter odds muito melhores apostando que ele marcará o primeiro gol devido à sua probabilidade de apenas 27.78%. O internacional guineense marcou 21 gols em 30 aparições na Bundesliga 2024/25 e tem um gol em três jogos da Copa do Mundo de Clubes, com uma taxa de acerto de 33.33%.

A eficácia de Guirassy cresceu à medida que a competição avançou. Embora ele não tenha conseguido um único chute no alvo contra o Fluminense, registrou três chutes no alvo contra o Sundowns e quatro contra o Ulsan Hyundai, respectivamente.