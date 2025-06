Palpite Benfica x Chelsea - Mundial de Clubes - 28/06/2025

Temos três previsões para Benfica x Chelsea neste confronto da Copa do Mundo de Clubes no sábado, 28 de junho de 2025.

Nosso especialista sugere que o Chelsea garantirá sua vaga nas quartas de final.

Melhores apostas para Benfica x Chelsea

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado 1x2 Chelsea para vencer 2.07 Total de Gols do Chelsea Mais de 1,5 gols do Chelsea 1.90 Resultado do Primeiro Tempo Chelsea para vencer o primeiro tempo 2.40

As odds estão sujeitas a mudança. Última atualização feita dia 26/06, às 14h04.

Espera-se que o Chelsea derrote o Benfica por 2-1.

Nossa análise: Forma de ambas as equipes

A Copa do Mundo de Clubes chegou à fase das oitavas de final, e os vencedores do Grupo C enfrentam os vice-campeões do Grupo D nesta partida.

O Benfica não era favorito para vencer o Grupo C, mas surpreendeu o Bayern de Munique no último dia para garantir o primeiro lugar. Enquanto isso, a situação do Chelsea foi completamente diferente, pois era esperado que vencesse facilmente o Grupo D, mas terminou em segundo lugar, atrás do Flamengo.

O Benfica venceu o Bayern de Munique por 1-0 na terceira rodada da fase de grupos para garantir o primeiro lugar em um competitivo Grupo C. Eles terminaram sua campanha na fase de grupos com vitórias consecutivas, tendo recuperado sua forma após uma sequência de quatro jogos sem vencer.

O Chelsea não teve um bom desempenho no Grupo D, em grande parte devido à sua fraca exibição contra o Flamengo na segunda rodada. No entanto, isso pode não ser uma coisa ruim, pois eles teriam que enfrentar o Bayern nas oitavas de final se tivessem vencido o grupo. Ainda assim, não devem subestimar o Benfica.

Prováveis escalações para Benfica x Chelsea

Escalação esperada do Benfica:Trubin, Aursnes, Silva, Otamendi, Dahl, Sanches, Barreiro, Di María, Kökçü, Schjelderup, Pavlidis

Escalação esperada do Chelsea: Sánchez, James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernández, Neto, Palmer, Madueke, Delap

Chelsea para concluir o trabalho

O Chelsea não foi o time mais promissor na fase de grupos, mas, exceto por aquele período de sete minutos contra o Flamengo, eles foram sólidos. Eles não estão acostumados a jogar contra times da qualidade do Benfica, mas sim contra equipes de nível semelhante na Premier League toda semana.

Eles rodaram a maior parte de seu elenco contra o Espérance de Tunis na terceira rodada, então seu time deve estar bem descansado. Com a rápida sequência de jogos ao longo do torneio, o descanso pode ser crucial para o Chelsea, que venceu os tunisianos sem Cole Palmer e várias outras estrelas.

Compare isso com o Benfica, que teve que escalar seu time mais forte para superar o Bayern, e os Blues podem ter uma ligeira vantagem. Ter vencido todos os três confrontos diretos históricos contra o Benfica também deve aumentar sua confiança. Além disso, dez vitórias nos últimos 12 jogos os colocam em uma posição forte.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Benfica x Chelsea nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os Blues podem marcar sem Jackson

Após Nicolas Jackson ser banido de jogar em duas partidas devido ao seu cartão vermelho contra o Flamengo, é justo perguntar de onde virão os gols do Chelsea. No entanto, tendo contratado Liam Delap antes deste torneio, não há falta de goleadores na linha de frente deles.

O Chelsea não teve problemas na ausência dele contra o Espérance, marcando três gols, um dos quais foi feito por Delap. Os Blues demonstraram sua capacidade ofensiva recentemente. Eles marcaram pelo menos duas vezes em três dos seus últimos quatro jogos, enquanto seus últimos dois jogos contra o Benfica também os viram marcar duas vezes.

Embora o Benfica não costume sofrer muitos gols, sua defesa foi muito mais fraca na Liga dos Campeões. Como este jogo entre dois clubes europeus se assemelha a uma partida da Liga dos Campeões, o Chelsea pode tentar explorar as fraquezas do Benfica contra a elite europeia.

O início lento do Benfica

O Chelsea tende a começar seus jogos de forma agressiva. Eles lideraram no intervalo em todos os seus três jogos da Copa do Mundo de Clubes nesta temporada e não sofreram um único gol antes do intervalo neste torneio.

Antes do Benfica começar a recuperar sua forma, eles sofreram o primeiro gol em três dos seus quatro jogos anteriores, indicando que estão acostumados a começar devagar. Além disso, eles cederam mais xG no primeiro tempo após liderarem no intervalo contra o Bayern. Portanto, tendem a desperdiçar oportunidades nas fases iniciais.

Isso aconteceu contra um Bayern descansado, então um Chelsea em plena força parece bem posicionado para puni-los antes do intervalo.