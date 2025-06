Palpite Benfica x Bayern de Munique - Mundial de Clubes - 24/06/2025

É hora dos nossos palpites para Benfica x Bayern de Munique enquanto eles se enfrentam no Mundial de Clubes na terça-feira, 24 de junho.

O Bayern já está classificado para os mata-matas do Mundial de Clubes e o Benfica só precisa de um empate para se juntar a eles. Nenhum dos lados deve se apressar.

Dicas de apostas para Benfica x Bayern de Munique

Mercado Palpite Odds na Betboom Total de Gols Mais de 2,5 gols 1.85 Total de Gols do Bayern de Munique Mais de 1,5 gols 1.90 Jogador - Marcar ou Assistir Michael Olise para marcar ou assistir 2.05

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 23/06/2025, às 15h37.

O Benfica deve perder por 2-1 para o Bayern de Munique.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Bayern de Munique só precisa evitar a derrota para vencer o Grupo C, e isso não deve ser difícil para eles. Eles perderam apenas duas vezes nos últimos 25 jogos em todas as competições e continuam sendo uma força formidável. Eles também nunca foram derrotados pelo Benfica.

Será a 14ª vez que As Águias enfrentam Die Roten, e perderam 10 dos 13 encontros anteriores. Os gigantes portugueses têm lutado por consistência nas partidas recentes - a goleada sobre o Auckland City foi sua única vitória em cinco jogos. Eles certamente terão um desafio difícil em Charlotte.

Escalações esperadas para Benfica x Bayern de Munique

Escalação esperada do Benfica: Trubin, Aursnes, António Silva, Otamendi, Carreras, Di María, Renato Sanches, Prestianni, Barreiro, Aktürköglu, Pavlidis;

Escalação esperada do Bayern de Munique: Neuer, Laimer, Tah, Kim, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Coman, Kane.

Disputa pelo primeiro lugar

Mais de 2,5 gols foram marcados em 11 dos últimos 12 jogos do Bayern em todas as competições, e eles mesmos marcaram 12 em dois jogos do Mundial de Clubes. Eles têm uma variedade de opções ofensivas, e o Benfica provavelmente terá dificuldade em contê-los. Enquanto isso, foram marcados 14 gols nos últimos três jogos dos Encarnados.

Nenhum dos lados está sob pressão para forçar, já que um empate os classificaria, mas o vencedor garantirá o primeiro lugar no Grupo C. Eles enfrentarão ou o Flamengo ou, mais provavelmente, o Chelsea nos mata-matas, então o caminho à frente não é fácil. Com isso em mente, jogadores podem ser poupados?

De qualquer forma, essas duas equipes já mostraram sua capacidade de marcar gols nos EUA. Com a disputa pelo primeiro lugar, devem fazê-lo novamente.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Benfica x Bayern de Munique nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Bayern parece letal

Derrotar o Auckland foi uma coisa, mas os gigantes alemães têm sido uma ameaça há um bom tempo. Já faz mais de quatro meses desde que um time os impediu de marcar. Com jogadores como Harry Kane, Jamal Musiala e Michael Olise, eles têm muitas opções ofensivas.

Musiala, que retornou recentemente de lesão e saiu mancando na vitória por 2-1 sobre o Benfica, pode não se recuperar a tempo de começar. Se ele não jogar, Serge Gnabry ou Thomas Muller jogará, e ambos são capazes de marcar. O único jogo sem sofrer gols do Benfica nos últimos seis foi contra os neozelandeses. Isso destacou suas fraquezas defensivas.

Kane é sempre o artilheiro mais provável para Die Bayern, mas com tantas opções, o Benfica terá trabalho. Anatoliy Trubin pode ficar muito ocupado - o Bayern marcou 2+ gols em nove jogos consecutivos.

O mágico Michael Olise

Poucos jogadores brilharam no Mundial de Clubes como Olise. Ele participou de quatro dos 10 gols na goleada sobre os Navy Blues, e seu gol tardio garantiu a vitória sobre o Boca Juniors. Ele é o único jogador com cinco gols e assistências nesta fase, e seu jogo completo tem sido um prazer de assistir.

Portanto, não seria surpresa vê-lo participar novamente no Bank of America Stadium. Ele acumulou impressionantes 43 G/A em sua temporada de estreia no Bayern, e tem todas as chances de aumentar esse número nos EUA. O internacional francês tem sido um destaque, e Vincent Kompany espera ver uma repetição dessa performance.

Olise não será o único jogador com quem Bruno Lage estará preocupado - mas ele certamente é um para ficar de olho.