Palpite Bayern de Munique x Boca Juniors - Mundial de Clubes - 20/06/2025

É um confronto de gigantes no Mundial de Clubes. Temos palpites para Bayern de Munique x Boca Juniors e três dicas para o jogo desta sexta-feira.

O Bayern enfrenta um desafio mais complicado contra o Boca após a goleada sobre o Auckland City. No entanto, ainda são favoritos para sair vitoriosos.

Dicas de apostas para Bayern de Munique x Boca Juniors

Mercado Palpite Odds na Betboom Clean Sheet do Bayern de Munique Não 1.80 Tempo com Mais Gols Mais gols no segundo tempo 2.05 Primeiro Goleador Harry Kane como primeiro artilheiro 3.10

As odds estão sujeitas a alterações. Última mudança feita dia 18/06, às 16h31.

Esperamos uma vitória de 3-1 do Bayern de Munique sobre o Boca Juniors.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Bayern de Munique dominou o Auckland City em seu jogo de estreia no torneio, vencendo por 10-0. A equipe de Vincent Kompany entra no torneio como campeã da Bundesliga e está invicta há oito partidas.

O Boca Juniors lutou bravamente contra o Benfica, empatando em 2-2 mesmo com nove jogadores. Isso significa que estarão sem Ander Herrera e Jorge Figal neste jogo. Além disso, a forma recente é preocupante, pois não venceram nenhum dos últimos cinco jogos em 90 minutos e enfrentarão um desafio difícil em Miami.

Escalações esperadas para Bayern de Munique x Boca Juniors

Escalação esperada do Bayern de Munique: Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Coman, Kane;

Escalação esperada do Boca Juniors: Marchesín, Advíncula, Battaglia, Costa, Blanco, Velasco, Delgado, Palacios, Zenon, Merentiel.

Boca vai marcar

Foi um completo atropelo do Bayern ao derrotar facilmente os neozelandeses do Auckland. No entanto, o Boca será um adversário completamente diferente. Os argentinos mostraram suas habilidades em um confronto acirrado com o Benfica, provando que podem competir com seus pares europeus.

Miguel Merentiel, que abriu o placar na última partida, é sua principal ameaça. Enquanto isso, Carlos Palacios tem se mostrado bastante desafiador. Embora uma vitória alemã seja provável, os Azul y Oro são capazes de marcar. Além disso, entraram neste torneio dividindo o topo da Primera División, com 24 gols em 16 jogos.

Die Roten mantiveram "clean sheets" em três partidas consecutivas, mas muitas equipes encontraram uma forma de marcar contra eles recentemente. Miguel Ángel Russo provavelmente verá fraquezas na defesa deles.

Fogos de artifício no segundo tempo

Ambos os times mostraram que tendem a marcar mais no segundo tempo do que no primeiro em suas respectivas campanhas de liga. Enquanto isso, o Bayern sofreu mais gols no segundo tempo. Eles deixaram entrar 54 gols na primeira metade dos jogos da Bundesliga, em comparação com 77 na segunda. Podemos vê-los se estudando durante os primeiros 45 minutos.

Embora o time de Kompany tenha marcado seis gols antes do intervalo contra o Auckland City, não será tão fácil desta vez. O Boca tentará manter as coisas organizadas, mas eventualmente deve ser superado. É muito possível que o jogo se abra após o intervalo no Hard Rock Stadium.

Harry Kane está prestes a marcar

Quem imaginaria que o Bayern poderia marcar seis com Harry Kane em campo, e ele não marcaria nenhum? Parece impensável que os alemães pudessem fazer dois dígitos em um jogo que ele começou, e ele não apareceu na súmula. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu em Cincinnati.

O capitão da Inglaterra raramente passa dois jogos sem marcar, então não é de se admirar que ele seja favorito no mercado de artilheiro a qualquer momento para este jogo. Você pode encontrar mais valor escolhendo-o como o artilheiro inicial. Além disso, ele regularmente abriu o placar para seu time nesta temporada. Ele é uma ameaça que o Boca precisa estar ciente.

Kompany obviamente tem muitos jogadores em seu arsenal de artilheiros, como provado pela goleada sobre os Navy Blues. No entanto, Kane estará ansioso para marcar, pois está a apenas dois gols de 40 gols pelo clube nesta temporada.