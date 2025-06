Palpite Bayern de Munique x Auckland City - Mundial de Clubes - 15/06/2025

Temos três dicas interessante para Bayern de Munique x Auckland City na estreia do Mundial de Clubes em 15 de junho de 2025 e apostas em gols.

Nosso especialista em apostas sugere que o Bayern de Munique encontrará o caminho para o gol várias vezes e dominará a equipe neozelandesa.

Dicas de apostas para Bayern de Munique x Auckland City

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Tempo com mais gols Segundo tempo 1.85 Faixa de gols 6+ 2.30 10 minutos 1x2 Bayern de Munique 2.65

As odds estão sujeitas a alteração. Última atualização feita 12/06, às 17h31.

Esperamos que o Bayern de Munique vença por 6-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Tendo recuperado o título da Bundesliga do Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique chega ao Mundial de Clubes cheio de confiança. Os alemães conquistaram o título do CWC em 2013 e 2020.

De acordo com a Opta, eles têm 12,8% de chance de vencer o CWC pela terceira vez em sua história. Considerando que avançaram para as quartas de final em cada uma de suas últimas cinco campanhas na UEFA Champions League, estão bem posicionados para dominar o Grupo C.

Eles iniciarão sua campanha no Mundial de Clubes no domingo, em Cincinnati, enfrentando uma equipe totalmente amadora, o Auckland City. Além disso, não se deve confundir o Auckland City com a equipe da A-League australiana, o Auckland FC.

Os neozelandeses são os mais experientes nesta competição, tendo feito 12 aparições até agora. Eles garantiram sua vaga este ano por serem a equipe com melhor desempenho da OFC (Confederação de Futebol da Oceania) nos últimos quatro anos.

Para colocar essa partida em perspectiva, os jogadores do Auckland City não recebem salário. Na verdade, os jogadores recebem uma mesada semanal que cobre suas despesas básicas. Apesar disso, estão em ótima forma, tendo vencido a Liga Nacional e a Liga dos Campeões da OFC.

Escalações esperadas para Bayern de Munique x Auckland City

Escalação esperada do Bayern de Munique: Neuer; Boey, Stanisic, Dier, Goretzka; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Coman; Kane;

Escalação esperada do Auckland City: Tracey; Bevan, Boxall, den Heijer; Garriga, Lagos, Lobo, Manickum, Mitchell; Yoo, Zeb.

Bayern pronto para explorar o cansaço

Espera-se que o Bayern domine esta partida, especialmente com seu elenco repleto de estrelas, em contraste com a oposição. Os jogadores do Auckland City inevitavelmente ficarão exaustos durante o jogo, permitindo que os bávaros marquem livremente.

Os homens de Vincent Kompany podem ter um desempenho melhor no segundo tempo após a entrada de Jamal Musiala, que acabou de voltar aos treinos regulares. Eles marcaram 59% (58) de todos os seus gols na segunda metade da Bundesliga na última temporada.

Além disso, o Bayern marcou 21 dos últimos 30 gols em todas as competições após o apito do intervalo, o que equivale a 70%. O último gol que o Auckland City sofreu foi contra o Rewa, um empate aos 95 minutos, sugerindo que o segundo tempo provavelmente verá mais gols que o primeiro.

Dica de aposta 1 para Bayern de Munique x Auckland City: Tempo com mais gols - Segundo tempo com odds de 1.85 na F12 Bet

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Bayern de Munique x Auckland City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Muitos gols esperados em Connecticut

Vale mencionar que o Auckland City nunca enfrentou um clube baseado na UEFA nesta competição, já que geralmente são eliminados antes que as equipes europeias entrem. Os Navy Blues provavelmente estarão preocupados contra esse tipo de oposição.

Seu recorde no CWC é preocupante, tendo sido derrotados por 0-3 quatro vezes, que são suas piores derrotas na competição. Die Roten não costumam pegar leve, pois estão acostumados a jogar com intensidade total contra seus adversários.

O time de Kompany venceu 13 partidas da liga doméstica por pelo menos três gols, um recorde que se mantém nas tradicionais cinco principais ligas da Europa. Paul Posa e os homens da Nova Zelândia enfrentam um desafio difícil contra uma equipe repleta de estrelas de classe mundial.

Dica de aposta 2 para Bayern de Munique x Auckland City: Faixa de gols - 6+ com odds de 2.30 na F12 Bet

Fogos de artifício para começar cedo

O Bayern marcou 41 gols no primeiro tempo da Bundesliga na última temporada, incluindo 11 nos primeiros 15 minutos, o que representa cerca de um quarto. Harry Kane e sua equipe estarão ansiosos para marcar cedo e começar a competição com confiança.

O Auckland City teve dificuldades nesta competição, tendo perdido todas as cinco partidas anteriores sem marcar um único gol. O Bayern será simplesmente forte demais para a equipe neozelandesa, então os bávaros marcarão muitos gols no início da partida.