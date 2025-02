A primeira partida da semifinal da Copa do Rei será vital na corrida rumo à final.

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam em um confronto emocionante. Confira nossos palpites para a partida.

Melhores apostas para Barcelona x Atlético de Madrid

Aposta Palpite Odd Resultado Barcelona/empate e ambas as equipes marcam 5.20 na Betano Mercados de gols Ambos os times marcam e mais de 2.5 gols 1.62 na Betano Copa do Rei Barcelona para ganhar a Copa do Rei 3.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. A última atualização foi feita no dia 25/02, às 10h.

Saiba quais são os melhores sites de apostas ;

; Ainda não tem uma conta? Confira a nossa análise do código de indicação Betano.

Um Pouco de Contexto

Barcelona é o favorito neste confronto, com odds de 1.75. Sob o comando de Hansi Flick, a equipe vem de uma sequência invicta de 13 partidas e marcou 44 gols nesse período. No entanto, o Atlético de Madrid, orientado por Diego Simeone, também está em boa forma, tendo vencido 20 dos últimos 24 jogos.

Campanha Atual

O Barcelona está em uma fase notável, vencendo quase todos os seus jogos em 2025 e tendo Robert Lewandowski como destaque com 32 gols na temporada. O Atlético, embora forte, tem enfrentado dificuldades para manter o gol limpo, mas marcou em quase todos os jogos desta temporada.

Escalações Prováveis

Barcelona: Szczesny, Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski.

Szczesny, Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski. Atlético de Madrid: Oblak, Molina, Le Normand, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Llorente, Lino, Griezmann, Alvarez.

Barcelona/empate e Ambas Marcarem

Dado o forte desempenho ofensivo de ambas as equipes e a incapacidade de manter o gol limpo em jogos recentes, espera-se um confronto em que ambos os lados marquem.

Palpite 1 - Barcelona/empate e Ambas Marcarem com odds 5.20 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as odds atualizadas para o confronto entre Barcelona x Atlético de Madrid nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambos Marcam e Mais de 1.5 Gols

Com um histórico recente de jogos com mais de 2.5 gols, especialmente em encontros anteriores entre os dois times, essa aposta reflete as tendências atuais dos jogos de alta pontuação.

Palpite 2 - Ambos Marcam e Mais de 1.5 Gols com odds 1.62 na Betano

Barcelona para Ganhar a Copa do Rei

Apesar do jejum na Copa do Rei desde 2021, o Barcelona está em boa forma e confiante para terminar essa seca. A equipe tem boa chance de chegar à final e, potencialmente, enfrentar o Real Madrid em um El Clasico.

Palpite 3 - Barcelona para Ganhar a Copa do Rei com odds 3.00 na Betano