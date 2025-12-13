Palpite Barcelona x Osasuna - La Liga - 13/12/2025

Nosso especialista em apostas espera que os visitantes marquem gols. No entanto, Lamine Yamal deve ajudar o Barcelona a ampliar sua liderança no topo da tabela.

Dicas de apostas para Barcelona x Osasuna:

Ambas as equipes marcam, com odds de 1.67 na Betano;

Mais de 1,5 gols no primeiro tempo, com odds de 1.75 na Betano;

Lamine Yamal marca a qualquer momento, com odds de 2.10 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar : Barcelona 3-1 Osasuna;

: Barcelona 3-1 Osasuna; Palpite de artilheiros: Barcelona - Ferran Torres, Lamine Yamal, Raphinha; Osasuna: Víctor Muñoz.

O Barcelona enfrentou um desafio mais difícil do que o esperado no meio da semana, mas saiu vitorioso com uma vitória por 2-1 sobre o Eintracht Frankfurt. Jules Koundé foi o herói improvável, marcando duas vezes e ajudando o Barça a registrar sua sexta vitória em sete partidas. Eles venceram seis seguidas na La Liga e abriram quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

O Osasuna está entre os seis últimos, com apenas 15 pontos nos primeiros 15 jogos sob o comando de Alessio Lisci. Eles conquistaram uma vitória em casa por 2-0 sobre o Levante, também em dificuldades, na segunda-feira à noite. No entanto, continuam sem vencer fora de casa na liga.

Escalações esperadas para Barcelona x Osasuna

Escalação esperada do Barcelona: J. García, Balde, E. García, Cubarsi, Koundé, Pedri, De Jong, Raphinha, Fermín, Yamal, Ferran;

Escalação esperada do Osasuna: Herrera, Bretones, Catena, Boyomo, Rosier, Torró, Moncayola, Rubén, Oroz, Muñoz, Budimir.

Os visitantes devem romper a defesa do Barça

O Barcelona tem uma média de 2,94 gols por jogo na La Liga nesta temporada. Com todos os seus principais atacantes disponíveis, Hansi Flick tem várias opções de qualidade no ataque. Portanto, um gol em casa, em algum momento, parece quase inevitável nesta partida.

No entanto, há razões para acreditar que o Osasuna também pode marcar. O Barça continua deixando espaço atrás de sua linha defensiva. O atacante do Eintracht Frankfurt, Ansgar Knauff, foi o mais recente a explorar isso. Os catalães continuam a sofrer o mesmo tipo de gols.

Agora, apenas um jogo sem sofrer gols em 16 partidas competitivas para os anfitriões. Ambas as equipes marcaram em 14 desses jogos. Com Víctor Muñoz capaz de explorar o ponto fraco do Barça, este jogo também deve ver ambas as equipes marcarem.

Dica de aposta 1 para Barcelona x Osasuna: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.67 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Osasuna nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Esperamos gols desde cedo no Camp Nou

Outra tendência clara nos jogos recentes do Barcelona tem sido a frequência de gols cedo. Foram três nos primeiros 13 minutos da vitória por 5-3 sobre o Real Betis no último fim de semana. Os catalães adicionaram mais dois antes do intervalo, virando o jogo para liderar por 4-1.

Eles tendem a atacar desde o primeiro apito. Flick parece relativamente despreocupado com a equipe sofrendo gols cedo. O Barça ficou atrás no primeiro tempo em cada um dos seus últimos cinco jogos. No entanto, ainda conseguiu se recuperar e vencer quatro dessas partidas.

Em 13 dos últimos 15 confrontos do Barça, em todas as competições, tiveram pelo menos dois gols no primeiro tempo. O Osasuna também tende a marcar cedo. Cerca de 71% dos seus gols na liga foram antes do intervalo. Dado isso, apostar em mais de 1,5 gols no primeiro tempo com uma probabilidade implícita de 57,1% parece oferecer valor.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Osasuna: Mais de 1,5 gols no primeiro tempo, com odds de 1.75 na Betano.

Yamal brilhará, em sua boa forma, em nomes dos anfitriões

Raphinha, Ferran Torres e Robert Lewandowski parecem disputar duas vagas neste time do Barcelona. No entanto, é claro que Lamine Yamal ocupa um lugar especial aos olhos de Flick. O jovem começou todas as seis partidas desde a última pausa internacional e não foi substituído antes dos 80 minutos.

Ele pode finalmente descansar quando o Barça viajar para enfrentar o modesto Guadalajara na Copa do Rei na próxima terça-feira. No entanto, Yamal ainda deve ter um papel de destaque nesta partida.

O internacional espanhol está em boa forma na frente do gol, tendo marcado em cinco das suas últimas nove aparições. Ele até assumiu algumas responsabilidades de pênalti quando Lewandowski está fora do campo.

A média de 4,3 chutes por jogo de Yamal é superada apenas por Kylian Mbappé na La Liga. Ele marca um gol a cada 165 minutos na principal divisão espanhola. Com uma probabilidade implícita de 47,6%, é provável que Yamal aumente sua contagem de gols neste jogo.