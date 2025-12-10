Palpite Athletic Club x PSG - Champions League - 10/12/2025

Nosso especialista em apostas espera que os atuais campeões europeus se destaquem no segundo tempo e vençam este jogo, com Khvicha Kvaratskhelia marcando.

Dicas de apostas para Athletic Club x PSG:

Segundo tempo: PSG, com odds de 1.90 na Betano;

Khvicha Kvaratskhelia marca a qualquer momento, com odds de 3.20 na Betano;

PSG vence sem sofrer gols, com odds de 2.80 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

P alpite de placar : Athletic Club 0-2 PSG;

: Athletic Club 0-2 PSG; Palpite de artilheiros: PSG - Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha.

O Athletic Club entra neste jogo após uma vitória por 1-0 sobre o Atlético de Madrid. Esse foi facilmente o melhor resultado em uma campanha difícil tanto na La Liga quanto na Champions League. Os bascos garantiram apenas quatro pontos na Europa até agora e provavelmente serão eliminados se perderem este jogo.

Apesar de uma recente derrota em casa para o Bayern, o PSG está em segundo lugar com 12 pontos. Eles estão visando uma posição entre os dois primeiros para garantir um caminho mais favorável nas fases eliminatórias.

No entanto, a forma doméstica do PSG tem sido irregular. Eles entram neste jogo após uma vitória por 5-0 sobre o Rennes e uma derrota por 1-0 para o Mônaco em sua última partida fora de casa.

Escalações esperadas para Athletic Club x PSG

Escalação esperada do Athletic Club: Simon, Yuri, Paredes, Vivian, Areso, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, N. Williams, Sancet, Berenguer, Guruzeta;

Escalação esperada do PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

O PSG dominará após o intervalo

O Athletic realmente lutou com as exigências de jogar tanto na La Liga quanto na Champions League nesta temporada. Seu elenco não parece grande o suficiente para esse desafio, e lesões de jogadores-chave como Iñaki Williams aumentaram suas dificuldades.

Tendo já recebido ambos os clubes de Madrid na semana passada, eles podem ter dificuldades para manter a energia por 90 minutos aqui.

Isso sugere que este jogo pode seguir um padrão semelhante ao seu recente confronto em casa na Champions League contra o Arsenal. Eles defenderam bem por 70 minutos, mas acabaram perdendo por 2-0.

O PSG também tende a ter um desempenho melhor na segunda metade dos jogos europeus. Eles têm uma média de 2,2 gols no segundo tempo por partida na Champions League nesta temporada.

Isso inclui quatro gols após o intervalo contra o Tottenham em seu último jogo na competição. Esses fatores sugerem que apostar no PSG no mercado do segundo tempo com uma probabilidade implícita de 52,6% oferece valor.

Dica de aposta 1 para Athletic Club x PSG: Segundo tempo: PSG, com odds de 1.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Athletic Club x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Kvaratskhelia continuará em alta

Lesões impediram o PSG de manter consistência no terço final nesta temporada. O trio de ataque que brilhou na Champions League da última temporada mal jogou junto. No entanto, eles ainda são os principais artilheiros da competição com 19 gols.

Kvaratskhelia esteve disponível em quatro dos cinco jogos europeus deles. O georgiano tem se saído bem novamente, registrando dois gols e duas assistências nessas partidas.

Além disso, ele foi excepcional durante o fim de semana na Ligue 1 contra o Rennes, tendo registrado quatro tentativas e dois gols em 71 minutos de jogo.

O ex-jogador do Napoli deve estar fresco e provavelmente causará problemas a uma defesa caseira cansada. Tendo já marcado cinco gols na Champions League em 2025, Kvaratskhelia tem valor para aumentar sua contagem com odds razoavelmente longas.

Dica de aposta 2 para Athletic Club x PSG: Khvicha Kvaratskhelia marca a qualquer momento, com odds de 3.20 na Betano.

Los Leones não marcarão novamente

O PSG mostrou fraquezas defensivas em alguns momentos nesta temporada, mas venceu quatro de seus últimos nove jogos sem sofrer gols. Eles permitiram menos de 1,0 xG em cinco dos últimos oito jogos em todas as competições. Se conseguirem impedir Nico Williams de marcar, sua defesa não deverá enfrentar muitos problemas.

O Athletic não conseguiu marcar em três de seus cinco jogos na Champions League nesta temporada. Eles registraram apenas 0,3 xG quando jogaram contra o Arsenal em casa no início da campanha.

Los Leones também têm dificuldades para marcar na La Liga. Eles têm uma média de apenas 0,94 gols por jogo na primeira divisão espanhola. A falta de um atacante convincente continua sendo sua principal fraqueza.

Dado isso, o PSG tem valor para vencer sem sofrer gols com uma probabilidade implícita de 35,7%.