Palpite Arsenal x Chelsea - Premier League - 16/03/2025

Temos previsões para Arsenal x Chelsea em uma partida decisiva da Premier League. A previsão é de vitória do Arsenal com gols para ambas as equipes.

Veja nossas previsões para a partida entre Arsenal x Chelsea, além dos melhores mercados para apostar.

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado Vitória do Arsenal 2.30 Total de gols Mais de 2,5 gols 2.07 Ambas as equipes marcam SIM 1.59

As odds estão sujeitas a alteração. A última atualização foi feita dia 14/03/2025 às 11 am.

Um pouco de contexto

Ambas as equipes têm sido inconsistentes antes deste derby de Londres. O Arsenal não venceu nos últimos três jogos da Premier League, empatando com Nottingham Forest e Manchester United e sofrendo uma derrota para o West Ham. Como resultado, agora estão 15 pontos atrás do líder Liverpool.

Durante essa sequência, os Gunners marcaram 7 gols contra o PSV na Liga dos Campeões, se colocando à beira das quartas de final.

Enquanto isso, o Chelsea se recuperou com três vitórias consecutivas após uma sequência de três derrotas seguidas.

Na última partida, o Chelsea venceu o Leicester, ameaçado de rebaixamento, por 1-0, o que os levou à quarta posição na tabela da liga.

Escalações prováveis para Arsenal x Chelsea

Escalação esperada do Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Partey, Rice, Odegaard, Trossard, Merino, Martinelli

: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Partey, Rice, Odegaard, Trossard, Merino, Martinelli Escalação esperada do Chelsea: Sanchez, Fofana, Tosin, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Sancho, Palmer, Nkunku, Neto

Vitória do Arsenal

Nas últimas temporadas, o Arsenal saiu vitorioso nos seus confrontos com o Chelsea no Emirates. Na temporada passada, os Gunners destruíram o Chelsea por 5-0 em casa, após uma vitória de 3-1 no ano anterior.

Na Premier League, o Chelsea venceu apenas uma vez nas últimas quatro visitas ao Emirates, com um placar agregado de 11-4.

Nesta temporada, o time de Mikel Arteta tem sido forte em casa na Premier League. Sua única derrota veio no último jogo em casa contra o West Ham.

Enquanto isso, o Chelsea tem enfrentado dificuldades fora de casa, não vencendo nenhum dos últimos seis jogos fora na Premier League.

Mesmo que o Arsenal não tenha sido prolífico na Premier League recentemente, o histórico deste confronto sugere um resultado diferente no domingo.

Palpite 1 - Vitória do Arsenal com odds de 2.30 na Superbet

Um jogo com muitos gols

Ambas as equipes participaram recentemente de vários jogos com três ou mais gols. Antes de vencer o Leicester por 1-0, o Chelsea passou por 10 jogos seguidos com pelo menos três gols.

O Chelsea marcou 53 gols e sofreu 36 em seus 28 jogos da liga nesta campanha. O time de Enzo Maresca também tem uma média de 1.9 gols por partida na Premier League, o que é equivalente ao de seus adversários, o Arsenal.

Houve oito gols na vitória esmagadora do Arsenal por 7-1 sobre o PSV no primeiro jogo da Liga dos Campeões. Nos encontros anteriores entre os dois clubes de Londres, três dos últimos quatro jogos em ambos os estádios apresentaram quatro ou mais gols.

Dado os resultados recentes do Chelsea e a natureza de alto placar de seus confrontos passados, podemos esperar muitos gols neste fim de semana.

Palpite 2 - Mais de 2,5 gols com odds de 2.07 na Superbet

Ambas as equipes marcam

Dos últimos quatro confrontos entre Arsenal e Chelsea na primeira divisão da Inglaterra, os Blues não marcaram em apenas um. O Arsenal marcou pelo menos um gol em cada um dos últimos seis encontros da Premier League em ambos os estádios.

O Chelsea falhou em marcar apenas uma vez nos últimos 12 jogos, e foi em uma derrota por 3-0 para o Brighton fora de casa. Os Blues sofreram gols em nove desses 12 jogos.

Durante a temporada 2024/25 da Premier League, o Chelsea conseguiu apenas seis clean sheets. Isso significa que conseguem um clean sheet a cada 4,7 partidas, em média.

Os Gunners não mantiveram um clean sheet em casa nos últimos quatro jogos. No entanto, eles ainda conseguiram marcar em três desses jogos.

Palpite 3 - Ambas as equipes marcam com odds de 1.59 na Superbet