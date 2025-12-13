Palpite Arsenal x Wolves - Premier League - 13/12/2025

É difícil esperar outra coisa além de uma vitória dominante dos Gunners contra o pior time da Premier League nesta temporada.

Dicas de apostas para Arsenal x Wolves:

Arsenal vence sem sofrer gols, com odds de 1.55 na Betano;

Arsenal marca mais de 2,5 gols, com odds de 1.75 na Betano;

Bukayo Saka marca ou assiste, com odds de 1.61 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 3-0 Wolves;

Palpite de artilheiros: Arsenal - Viktor Gyokeres, Bukayo Saka, Eberechi Eze.

O Arsenal tem enfrentado algumas dificuldades recentemente, perdendo para o Aston Villa e encerrando sua sequência invicta. Além disso, perderam pontos contra Sunderland e Chelsea.

No entanto, os homens de Mikel Arteta voltaram a vencer no meio da semana contra o Club Brugge e são fortes favoritos para este confronto. Eles ganharam todos, exceto um jogo em casa nesta temporada e têm sido dominantes no Emirates.

Enquanto isso, a temporada do Wolverhampton Wanderers está indo muito mal. Eles perderam nove jogos consecutivos em todas as competições e só conseguiram dois pontos na Premier League em 2025/26.

Uma pesada derrota por 4-1 para o Manchester United foi o mais recente revés para a equipe de Rob Edwards, e o rebaixamento parece muito provável.

Escalações esperadas para Arsenal x Wolves

Escalação esperada do Arsenal: Raya, White, Timber, Hincapié, Lewis-Skelly, Zubimendi, Ødegaard, Rice, Saka, Eze, Gyokeres;

Escalação esperada do Wolves: Johnstone, Mosquera, Agbadou, Gomes, Hoever, André, Krejci, Moller Wolfe, Arias, Lopez, Strand Larsen.

O primeiro colocado na tabela enfrenta o último em um confronto desigual

Um time está no topo da tabela com a melhor defesa da liga, enquanto o outro está no fundo com o maior número de gols sofridos. No papel, este jogo é um confronto desigual e provavelmente parecerá assim em campo.

O Arsenal é favorito, mas tem alguns problemas. Riccardo Calafiori está suspenso e os defensores William Saliba e Gabriel se lesionaram recentemente. Portanto, nenhum deles deve começar contra o Wolves.

Jogadores como Jurrien Timber e Declan Rice devem retornar após perderem o jogo contra o Club Brugge, mas Leandro Trossard estará ausente.

O Wolves também está lidando com preocupações de lesão, com Rodrigo Gomes e Marshall Munetsi indisponíveis. No entanto, João Gomes deve retornar após sua suspensão contra o United.

Apesar de não estarem em plena força, os Gunners devem ser mais poderosos. Eles já mantiveram 15 jogos sem sofrer gols em todas as competições nesta temporada.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Wolves: Arsenal vence sem sofrer gols, com odds de 1.55 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Wolves nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Arsenal dispõe de um leque de opções ofensivas

Ainda não está claro quais atacantes do Arsenal serão escolhidos para enfrentar o Wolves, mas todos estarão ansiosos para jogar. Os visitantes já sofreram 33 gols nesta temporada, o que equivale a uma média de mais de dois gols por jogo.

Sua defesa parece fraca também. Os Gunners conseguiram descansar alguns jogadores na Champions League na noite de quarta-feira, então o cansaço não deve ser um problema.

O Wolves não mantém um jogo sem sofrer gols na Premier League desde abril, e isso provavelmente não mudará neste fim de semana. Arteta tem muitas opções ofensivas, e o duplo de Noni Madueke no meio da semana provavelmente deu a ele algo em que pensar.

Os londrinos marcaram mais de três gols em sete jogos em 2025/26 até agora, e provavelmente aumentarão sua contagem no sábado.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Wolves: Arsenal marca mais de 2,5 gols, com odds de 1.75 na Betano.

Bukayo recupera o pique

Bukayo Saka teve um início de temporada lento devido a uma lesão no tendão, mas parece estar jogando bem novamente. Ele certamente é alguém com quem o Wolves se preocupará.

O internacional inglês registrou nove gols e assistências em 20 jogos em todas as competições, e oito deles ocorreram desde o início de outubro. Ele entra neste jogo com três gols/assistências em cinco partidas da liga e estará ansioso para aumentar sua contagem.

Viktor Gyokeres é visto como o artilheiro mais provável, seguido por Eberechi Eze. No entanto, poucos jogadores criam chances melhor do que Saka. Enfrentando um time que sofreu 14 gols nos últimos seis jogos da liga, o jovem de 24 anos tem uma grande chance de marcar.