Palpite Argentina x Equador - Copa América - 04/07/24

Favorita à conquista e detentora do título das últimas grandes competições que disputou, a Seleção Argentina inicia o mata-mata enfrentando o Equador.

Confira os nossos palpites para esse embate que dará o pontapé inicial nas quartas de final da Copa América, realizado no NRG Stadium.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Argentina 1.50 Total de gols de uma equipe Equador não marcar 1.65 Jogador marcar a qualquer momento Lionel Messi 2.20

Albiceleste caminhou bem na primeira fase

A Seleção Argentina exerceu o seu favoritismo ao longo da fase de grupos, vencendo todos os jogos de sua chave sem muitos riscos diante de Canadá, Chile e Peru.

O Equador passou de longe repetir o feito de seu oponente nas quartas de final. A seleção comandada por Félix Sánchez avançou, mas não convenceu na sua chave, ficando na segunda colocação com apenas quatro pontos, superando o México apenas nos critérios de desempate.

Desde o fim da Copa do Mundo, a Argentina perdeu um único jogo que foi diante do Uruguai e já possui uma série de oito vitórias consecutivas, inclusive tendo batido o próprio Equador recentemente em amistoso.

Palpite 1 - Argentina x Equador - Vitória da Argentina: 1.50

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, os argentinos devem sair vencedores da disputa com a seleção do Equador pela Copa América 2024.

Equador encara a melhor defesa da competição

A Seleção Argentina é a única da Copa América que não sofreu gols, conquistando os nove pontos na primeira fase com três clean sheets.

Mesmo encerrando sua participação na primeira fase com o time reserva, a Argentina foi raramente ameaçada no triunfo por 2-0 contra o Peru.

Quando essas seleções se enfrentaram no dia 9 de junho, antes do início da Copa América, a Argentina venceu sem sofrer gols aplicando 1-0 em Chicago.

Palpite 2 - Argentina x Equador - Equador não marcar: 1.65

Lionel Messi na busca por seu primeiro gol na Copa América

Messi desperdiçou incomumente algumas chances na estreia, mas deu assistência e já foi preservado na última rodada da fase de grupos.

O que não é incomum é o retrospecto bom do craque argentino contra a Seleção Equatoriana, acumulando sete gols e três assistências em 10 partidas ao longo de sua carreira.

As marcas de Messi na Argentina são espetaculares, tendo anotado 109 gols ao longo de sua trajetória pela Albiceleste.

Palpite 3 - Argentina x Equador - Lionel Messi marcar a qualquer momento: 2.20