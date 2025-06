Palpite América-MG x Ferroviária - Série B - 07/06/2025

Em busca de recuperação, equipes duelam por pontos preciosos na Série B. Partida ocorrerá neste sábado às 16h.

América-MG e Ferroviária se enfrentam, na tarde deste sábado (7), às 16h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Na parte intermediária da tabela de classificação da Série B, as duas equipes buscam a vitória para entrar na briga pelo acesso à primeira divisão nacional.

Melhores dicas de apostas para América-MG x Ferroviária

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Sportingbet Resultado final América-MG vence 1.68 Resultado final Empate 3.60 Ambos marcam Sim 2.20

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 06/06 às 9 am.

Como chegam as equipes

Bem próximos na tabela de classificação, América-MG e Ferroviária tem a vitória como único objetivo neste sábado, às 16h, na Arena Independência. Com 13 e 12 pontos, respectivamente, o Coelho e a Locomotiva sonham com um bom resultado, que os alçaria para a parte de cima da tabela, encostando nos times do G-4.

Com 13 pontos e na 12ª posição, o América-MG vive seu momento mais conturbado em 2025. Nos últimos seis jogos, foram quatro derrotas, um empate e uma vitória conquistada, apenas. Na última partida, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, derrota por 1 a 0 e demissão do técnico William Batista.

Agora, com a chegada de Enderson Moreira, especialista em acessos, a expectativa é de melhora. A torcida espera que, ao menos, a equipe tenha resultados mais equilibrados, algo que não foi a tônica da temporada. Em 23 jogos disputados no ano, o Coelho venceu oito, empatou sete e perdeu oito.

Em 13º e com 12 pontos, a Ferroviária também não vive um momento bom. Aliás, no retrospecto recente, os números são tão ruins quanto os do América-MG. Nos últimos seis jogos, apenas uma vitória, além de duas derrotas e quatro empates. Na última partida, disputada em casa contra o Botafogo-SP, empate por 1 a 1 e vaias da torcida.

Agora, ainda com os caminhos abertos para a busca pelo acesso, a Ferroviária quer melhorar seus números na temporada para chegar ao topo da tabela. Em 2025, os números dão a tônica do time: um trem que não engrena, com nove vitórias, 10 empates e oito derrotas em 27 jogos disputados.

Este será o quarto confronto entre América-MG e Ferroviária na história, com uma vitória para cada lado e um empate. No último encontro, na Copa do Brasil de 2020, vitória do Coelho por 1 a 0.

Prováveis escalações:

América-MG: Matheus Mendes, Mariano, Julio César, Lucão, Marlon, Cauan Barros, Miquéias, Stênio, Fernando Elizari, Figueiredo, Willian Bigode.

Ferroviária: Dênis Júnior, Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon, Eric Melo, Netinho, Ricardinho, Thiago Lopes, Albano, Juninho, Carlão.

Fato novo pode fazer a diferença

Como toda a estreia de novo técnico, o América-MG pode aproveitar o ímpeto inicial e conseguir, enfim, voltar a vencer na Série B. Especialista em acessos, Enderson Moreira quer organizar a equipe em busca da vaga na Série A.

Palpite 1 - América-MG vence, com odds de 1.68 na Sportingbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Team A x Team B nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Empate é um resultado provável

Com os times vivendo momentos bem semelhantes, a chance de não conseguirem fazer um bom jogo é grande. Por conta disso, o empate é um resultado atraente.

Palpite 2 - Empate, com odds em 3.60 na Sportingbet

Defesas inconstantes

Com linhas defensivas que passam pouca confiança, América-MG e Ferroviária já levaram, juntos, 21 gols na Série B, sendo 12 sofridos pelo Coelho e nove sofridos pela Locomotiva. Por conta disso, a tendência é que haja gols para ambos os lados.

Palpite 3 - Ambos marcam na partida, com odds de 2.20 na Sportingbet