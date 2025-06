Palpite Alemanha x Portugal - Nations League - 04/06/2025

Uma vaga na final da Liga das Nações está em jogo, e nós temos nossas previsões para o confronto entre Alemanha e Portugal, 4 de junho.

Nosso especialista em apostas espera uma vitória alemã contra o Portugal de Cristiano Ronaldo em sua batalha da Liga das Nações.

Melhores Apostas para Alemanha x Portugal

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado Final Alemanha para vencer 1.90 Ambas as equipes marcam + Total de gols SIM e mais de 2.5 gols 2.05 Margem de vitória Margem de vitória de um gol 4.00

As odds estão sujeitas a alteração. A última atualização feita dia 03/06/2025, às 10h.

Nossa Análise: Forma das duas equipes

Não é surpresa que a Alemanha seja a favorita nesta semifinal, pois recebe Portugal e está invicta há quase um ano. Julian Nagelsmann melhorou significativamente a equipe desde que assumiu, e estão marcando muitos gols. A seleção alemã não perdeu um jogo nos 90 minutos desde novembro de 2023.

Enquanto isso, os portugueses são um tanto inconsistentes. Eles foram derrotados pela Dinamarca em março, empataram com a Escócia no final do ano passado e sofreram uma surpreendente derrota para a Geórgia na Eurocopa há um ano. Portanto, eles podem definitivamente ser vulneráveis.

Escalações prováveis para Alemanha x Portugal

Escalação Esperada da Alemanha: Ter Stegen, Kimmich, Tah, Anton, Mittelstädt, Groß, Goretzka, Sané, Wirtz, Gnabry, Woltemade

Escalação Esperada de Portugal: Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Neves, Vitinha, B. Silva, Fernandes, Leão, Ronaldo

Forma impressionante da Alemanha

A Alemanha marcou 23 gols em seus últimos oito jogos da Liga das Nações e venceu a Itália nas quartas de final. Sua vitória contra os italianos, que terminou com um agregado de 5-4, estendeu sua sequência invicta para oito jogos e, indiscutivelmente, tem o confronto de semifinal mais fácil. Portugal não será um adversário fácil, mas os anfitriões estarão confiantes.

É claro que a vantagem em casa ajudará. O time de Nagelsmann venceu cinco dos últimos sete jogos na Alemanha e venceu Portugal em cada um dos últimos cinco encontros. Eles têm a vantagem em todos os aspectos, embora Antonio Rüdiger, Jamal Musiala e Kai Havertz estejam fora por lesão.

A última vez que os portugueses venceram este confronto foi em 2000, e eles nunca derrotaram os alemães na Alemanha. Portanto, Ronaldo e seus companheiros enfrentarão um desafio difícil em Munique.

Palpite 1 - Alemanha para vencer com odds 1.90 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Alemanha x Portugal nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Espere gols em ambas as posições

Ambas as equipes marcaram em nove dos últimos 14 jogos da Alemanha e em todos, exceto dois dos jogos mais recentes de Portugal. De fato, apenas uma equipe esteve envolvida em mais jogos com ambas as equipes marcando do que os portugueses na atual Liga das Nações, com o elenco de Roberto Martinez em 75%.

Embora nenhuma das equipes tenha tido dificuldade para marcar gols ultimamente, elas também não têm sido ótimas em evitá-los. Os visitantes mantiveram apenas um jogo sem sofrer gols desde a Euro, e a Alemanha sofreu cinco gols em três jogos antes deste confronto. Essa é uma boa razão para esperar gols.

Não é surpresa que os alemães sejam melhores em casa. Eles estiveram envolvidos em menos partidas em casa onde ambas as equipes marcaram, mas não são impenetráveis. Houve mais de 2.5 gols marcados em 75% dos jogos da Alemanha na Liga das Nações, com apenas dois vendo menos de dois gols.

Palpite 2 - Ambas as equipes marcam e mais de 2.5 gols com odds 2.05 na bet365

Portugal não é facilmente derrotado

A equipe de Martinez não é a favorita. Eles podem perder na Allianz Arena, mas raramente sofrem derrotas pesadas. Eles perderam por mais de um gol apenas três vezes nos últimos cinco anos - embora uma delas tenha sido contra a Alemanha na Euro 2020.

Os anfitriões podem não estar no seu melhor ataque, já que estão sem alguns jogadores ofensivos, o que pode ajudar Portugal. No entanto, os alemães ainda devem ter o suficiente para conseguir a vitória, mesmo que o jogo se torne apertado.

Três das últimas quatro vitórias da Alemanha na Liga das Nações vieram por uma margem de um único gol, e eles aceitariam isso novamente se isso garantisse uma vaga na final.

Palpite 3 - Margem de vitória de um gol com odds de 4.00 na bet365