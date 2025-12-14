Palpite Alavés x Real Madrid - La Liga - 14/12/2025

Nosso especialista em apostas espera um jogo equilibrado e que terminará empatado, representando assim um novo revés para o técnico Xabi Alonso, agora sob pressão.

Dicas de apostas para Alavés x Real Madrid:

Intervalo: empate, com odds de 2.40 na Betano;

Real Madrid marca menos de 1,5 gols, com odds de 2.20 na Betano;

Alavés vence ou empata, com odds de 2.22 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Alavés 1-1 Real Madrid;

O Alavés encerrou uma sequência de três derrotas na La Liga até vencer o rival local Real Sociedad por 1-0 no último fim de semana. Agora, eles enfrentarão um adversário do topo da tabela pela segunda vez em duas semanas, após uma derrota por 3-1 para o Barcelona na 14ª rodada.

O time de Chacho Coudet está confortavelmente no meio da tabela no momento. Eles acreditam ter chances de causar uma surpresa famosa contra um Real Madrid que está em má fase.

Los Blancos entram nesta partida após derrotas consecutivas em casa para Celta Vigo e Man City. Há muita especulação de que uma derrota no domingo pode encerrar o curto período de Alonso como técnico.

Escalações esperadas para Alavés x Real Madrid

Escalação esperada do Alavés: Sivera, Parada, Pacheco, Tenaglia, Jonny, Blanco, Ibáñez, Rebbach, Suárez, Calebe, Boyé;

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Camavinga, Rüdiger, Asensio, Valverde, Güler, Tchouaméni, Bellingham, Vinícius, G. García, Rodrygo.

Um primeiro tempo equilibrado à vista

O Real Madrid não vem no embalo, com relatos sugerindo que muitos jogadores ficariam felizes com uma mudança de técnico. Isso coloca Alonso em uma posição realmente difícil, agravada por uma série de questões de seleção.

Dado isso, é improvável que o Real Madrid comece o jogo com força contra um time organizado do Alavés. Mesmo quando estavam vencendo consistentemente, Los Blancos frequentemente demoravam mais de 45 minutos para assumir o controle do jogo.

Metade de suas partidas fora de casa nesta temporada terminaram empatadas no intervalo.

O Alavés jogou oito partidas em casa até agora nesta temporada e não perdeu no intervalo em nenhuma delas. Cinco desses jogos estavam empatados no intervalo.

Portanto, há valor em apostar em um empate no intervalo, com uma probabilidade implícita de 41,7%.

Dica de aposta 1 para Alavés x Real Madrid: Intervalo: empate, com odds de 2.40 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Alavés x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Firmeza e solidez na desefa da casa

Embora o Alavés tenha suas limitações no ataque, ele é realmente sólido defensivamente. Apenas o Villarreal marcou menos gols na La Liga até este fim de semana. Seu total de 15 gols sofridos está exatamente em linha com os 15.0 xG que permitiram. Apenas o Getafe permitiu menos xG na primeira divisão espanhola nesta temporada.

Esses números destacam o quão difícil este confronto pode ser para o Real Madrid. Os visitantes marcaram um ou menos gols em cinco de seus últimos oito jogos, vencendo apenas dois deles.

Eles também têm uma dúvida de lesão novamente sobre Kylian Mbappé. Um problema muscular impediu o atacante de jogar contra o City na terça-feira. O jogador de 26 anos marcou exatamente metade dos gols da equipe no campeonato nesta temporada.

Portanto, apostar que o Real Madrid marcará menos de 1,5 gols parece uma boa opção, com uma probabilidade implícita de 45,5%.

Dica de aposta 2 para Alavés x Real Madrid: Real Madrid marca menos de 1,5 gols, com odds de 2.20 na Betano.

Pontos perdidos que aumentarão a pressão sobre Alonso

Mbappé está longe de ser o único jogador que o Real Madrid pode ter que lidar sem no domingo. Fran García, Endrick e Álvaro Carreras estão suspensos após receberem cartões vermelhos contra o Celta no último fim de semana.

Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Éder Militão e Ferland Mendy estão lesionados, enquanto outros três jogadores são considerados duvidosos.

Isso pode proporcionar uma rara oportunidade para o Alavés registrar uma surpresa famosa. Se eles têm poder de fogo suficiente para conquistar os três pontos é incerto, mas certamente são difíceis de vencer sob o comando de Coudet.

Desde a nomeação do argentino em dezembro passado, eles perderam apenas 34% de suas partidas em todas as competições. O time basco sofreu menos de um gol por jogo nesse período.

Eles já seguraram o Atlético de Madrid no Estadio de Mendizorroza nesta temporada. Dadas as muitas dificuldades atuais, apostar que o Real Madrid também perderá pontos aqui parece oferecer valor.