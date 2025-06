Palpite Al Ahly x Inter Miami - Mundial de Clubes - 14/06/2025

Miami conta com Messi para vitória, enquanto Al Ahly estreia sob novo técnico. Partida emocionante neste sábado.

Nosso especialista em apostas espera que o Inter Miami saia vitorioso com três pontos quando enfrentar o Al Ahly no sábado.

Dicas de apostas para Al Ahly x Inter Miami

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Total de gols Mais de 2.5 gols 1.73 1x2 Resultado Final Vitória do Inter Miami 2.17 Artilheiro a qualquer momento Lionel Messi 2.17

O Inter Miami deve vencer por 3-1.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Inseridos em um dos grupos mais difíceis do Mundial de Clubes, ambas as equipes precisam dos três pontos na abertura do torneio. O Al Ahly é um dos clubes mais dominantes do futebol africano, tendo acabado de vencer a Premier League Egípcia pela 45ª vez.

O Al Ahly também conquistou a África, vencendo a Liga dos Campeões da CAF em 12 ocasiões. Eles participaram do Mundial de Clubes 10 vezes, e seu melhor resultado foi há dois anos, quando venceram o Urawa Red Diamonds para garantir a medalha de bronze.

Relativamente desconhecidos para seus adversários, eles acabaram de nomear um novo treinador. José Riveiro, que teve três anos de sucesso no Orlando Pirates da África do Sul, agora busca liderar o Al Ahly para fora do Grupo A.

O Inter Miami é o anfitrião designado para o torneio, um privilégio conquistado ao vencer o MLS Supporters’ Shield. A equipe da casa tem uma chance real de chegar às oitavas de final, com o Opta Analyst dando-lhes 47% de probabilidade de sair do grupo.

Eles estão em uma ótima posição na Conferência Leste da MLS e bem colocados para uma vaga nos playoffs. No entanto, alguns jogadores do elenco vão aproveitar a oportunidade de se exibir para o resto do mundo novamente.

Seria um feito incrível se os Herons conseguissem sair de um dos grupos mais difíceis da competição, considerando que foram formados apenas cinco anos atrás.

Escalações esperadas para Al Ahly x Inter Miami

Escalação esperada do Al Ahly: El Shenawy; Ashour, Ateya, Bencharki, Ben Romdhane, Dari, El Aash, El Debes, Gradisar, Hany, Mohamed;

Escalação esperada do Inter Miami: Ustari, Weigandt, Falcon Picart, Martinez, Allen, Cremaschi, Busquets, Segovia, Messi, Allende, Suarez.

Sem economizar no sábado

Como o primeiro jogo do Mundial de Clubes, não seria surpreendente ver uma exibição pragmática de ambos os lados. No entanto, sua história diz o contrário, com os egípcios marcando 52 gols em sua liga doméstica, com uma média de pouco mais de dois gols por partida.

O Al Ahly venceu as últimas cinco partidas competitivas que disputou, e quatro delas tiveram mais de 2.5 gols no dia (80%). Os Red Devils são capazes de incomodar seus adversários, tendo marcado pelo menos dois ou mais gols nessa sequência de jogos.

Os anfitriões tiveram números semelhantes em sua campanha na liga, marcando 36 gols em 16 jogos, com uma média de 2.25 gols por jogo.

Curiosamente, todos os cinco de seus últimos jogos resultaram em mais de dois gols sendo marcados. Quatro dessas partidas produziram gols em ambas as extremidades. Os Herons marcaram 15 e sofreram 12 nesses jogos.

Dica de aposta 1 para Al Ahly x Inter Miami: Totais - Mais de 2.5 gols com odds de 1.73 na F12 Bet

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Al Ahly x Inter Miami nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Pressão do novo técnico

Os comandados de Javier Mascherano sabem muito pouco sobre seus adversários africanos, o que tornará suas vidas um pouco mais difíceis. No entanto, eles permanecem confiantes em suas habilidades e sabem que a equipe egípcia estará jogando sua primeira partida competitiva sob um novo treinador.

Isso pode jogar contra o Al Ahly no jogo de abertura, mesmo que eles apresentem uma equipe extremamente talentosa como os atuais campeões africanos. Eles também estão em uma sequência de oito jogos sem perder, com sua última derrota ocorrendo em abril na Copa da Liga Egípcia.

Os resultados recentes do Inter têm sido irregulares. Eles venceram apenas duas de suas últimas cinco partidas (1 derrota, 2 empates), o que pode lançar dúvidas sobre a obtenção de um resultado positivo neste fim de semana. No entanto, essas duas vitórias vieram logo antes deste próximo jogo.

Com ex-estrelas do Barcelona como Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets e Lionel Messi em suas fileiras, eles podem se mostrar fortes demais para o lado africano.

Dica de aposta 2 para Al Ahly x Inter Miami: 1x2 - Inter Miami com odds de 2.17 na F12 Bet

O homem com a chuteira de ouro

Ele é o GOAT por uma razão. Lionel Messi está aqui em mais um grande evento mundial e é a vez dele mostrar o que pode fazer, especialmente depois de Cristiano Ronaldo ter liderado Portugal ao título da Liga das Nações da UEFA na semana passada.

Messi tem sido excepcional desde que se juntou aos Herons, marcando 49 gols e acumulando 23 assistências em seus 59 jogos pelo clube. Apenas nesta temporada, o capitão argentino esteve envolvido em 15 gols (10 marcados, 5 assistências) em 13 partidas da MLS.

Atualmente em uma incrível sequência de cinco gols em seus últimos três jogos, ele será a chave para desbloquear o Al Ahly na partida de abertura do Mundial de Clubes.