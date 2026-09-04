O PSG é o atual campeão da UCL novamente, depois de vencer o Arsenal nos pênaltis na final. Ainda assim, as odds sugerem que será mais difícil este ano.

Mercado de campeão da Champions League 2026/27 Odds PSG 6.00 Arsenal 7.00 Barcelona 7.00 Bayern de Munique 7.00 Real Madrid 7.60

Odds fornecidas pela BetBoom. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

PSG

A equipe de Luis Enrique manteve o troféu em Budapeste, vencendo o Arsenal nos pênaltis após um 1x1 no tempo normal. Venceram 11 das 17 partidas da Champions League na última temporada e marcaram 49 gols. Esse é o total mais alto entre os cinco candidatos analisados aqui.

Khvicha Kvaratskhelia foi eleito o Jogador da Temporada, com 10 gols e seis assistências. Ferran Torres chegou desde então, recém-saído do gol que deu à Espanha o título da Copa do Mundo.

O mercado dá ao PSG uma chance implícita de 16,7%. Isso é pouco. Apenas Real Madrid, Ajax e Bayern já venceram três vezes consecutivas. O PSG também perdeu Bradley Barcola para o Liverpool neste verão europeu.

Na fase de liga, o Barcelona visita o Parc des Princes, e o PSG viaja para enfrentar o Manchester City. Esses dois confrontos vão dizer muito. São favoritos com credibilidade, mas as odds parecem curtas o suficiente para serem contestadas, considerando os resultados domésticos instáveis no início da temporada.

Arsenal

O Arsenal tem o caso mais convincente do grupo. Os Gunners se tornaram a primeira equipe a vencer todos os oito jogos da fase de liga e depois chegaram à final da última temporada sem perder uma única partida.

O desempenho defensivo do Arsenal foi impecável na UCL de 2025/26. Sofreram apenas quatro gols em oito jogos da fase de liga e mantiveram cinco jogos sem sofrer gols. Além disso, lideraram a fase de liga em expectativa de gols (xG), registrando 20,4. O Arsenal superou amplamente sua xGA (expectativa de gols sofridos) de 13,5, sofrendo apenas 7 gols em toda a competição.

Bruno Guimarães acrescenta controle a um elenco que também venceu a Premier League na última temporada. Real Madrid e Borussia Dortmund visitam o norte de Londres, com viagens ao Bayern, Napoli, Real Betis e Slavia Praga.

Uma chance implícita de 14,3% é baixa demais para esse perfil. O Arsenal é a escolha se o preço permanecer próximo ao do PSG.

Barcelona

A falha é conhecida. A linha alta de Hansi Flick deixa espaço nas costas contra equipes de contra-ataque de elite. Foi exatamente assim que o Atlético de Madrid eliminou o Barcelona nas quartas de final da última temporada.

A contratação de Rodri pode ajudar a fortalecer o setor defensivo. O vencedor da Bola de Ouro de 2024 chega do Manchester City com um título de Champions League e uma Copa do Mundo no currículo. Sua capacidade de proteger a defesa pode mudar o cenário.

Manchester City e Aston Villa visitam o Camp Nou, enquanto o PSG espera na partida fora de casa. Uma chance de 14,3% só é atrativa se você confiar no novo controle defensivo.

Bayern de Munique

O Bayern lidera o ranking de coeficientes de clubes e traz o poder de fogo mais pesado. Marcaram 43 gols em 14 partidas da Champions League na última temporada e venceram 11 delas. Também registraram a maior expectativa de gols (xG) da competição, com 38,1.

Harry Kane tem 33 gols em 38 partidas da Champions League pelo clube. O Bayern também estabeleceu um recorde da Bundesliga, com 122 gols no campeonato nacional. Ismaël Saibari chegou do PSV para reforçar esse ataque.

A preocupação está no outro lado do campo. A abordagem de Vincent Kompany resultou numa derrota por 5x4 no jogo de ida da semifinal, em Paris. O Bayern acabou eliminado por um único gol no confronto de ida e volta.

O Arsenal visita Munique, enquanto o Atlético de Madrid espera fora de casa. Com uma chance de 14,3%, o Bayern precisa mostrar mais controle antes que o preço se torne realmente atrativo.

Real Madrid

O Real Madrid tem odds ligeiramente mais altas que o resto do grupo. Ainda assim, fica claro que o mercado continua respeitando o talento do elenco - e o novo treinador. José Mourinho retorna ao Santiago Bernabéu para uma segunda passagem no comando.

A UCL de 2025/26 foi irregular para os padrões do clube. Venceram nove das 14 partidas da Champions League, perderam cinco e sofreram 20 gols.

O Bayern eliminou o Real Madrid nas quartas de final. O Madrid terminou a temporada sem títulos, tendo utilizado tanto Xabi Alonso quanto Álvaro Arbeloa no comando durante o período.

Além da chegada de Mourinho, o elenco também contratou Marc Cucurella e Yan Diomande. Enquanto isso, Kylian Mbappé liderou tanto a artilharia da La Liga quanto a da Champions League.

Os jogos em casa contra Inter de Milão, PSV, Leipzig e LASK parecem administráveis. As viagens para enfrentar Arsenal, Roma, Shakhtar e AEK Atenas vão dizer mais. Uma chance de 13,3% ainda parece baixa para um elenco em transição.

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