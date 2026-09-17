Odds para artilheiro da Champions League: avaliando os 6 principais candidatos

Os principais candidatos a artilheiro da UCL 2026/27 são Erling Haaland, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Raphinha, Mbappé e Torres.

Mercado de artilheiro da UCL 2026/27 Odds Kylian Mbappé 6.00 Erling Haaland 6.50 Harry Kane 7.00 Ousmane Dembélé 10.00 Ferran Torres 11.00 Raphinha 13.00

Odds fornecidas pela Betboom. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Kylian Mbappé: o líder do mercado tem espaço para crescer na competição

Depois de um verão elétrico pela França na Copa do Mundo de 2026, Kylian Mbappé é, sem surpresa, o principal favorito no mercado de artilheiro da Champions League.

Ele reforçou por que é o favorito na vitória do Real por 2x1 sobre a Inter de Milão na fase de liga, no Bernabéu. O francês marcou o gol de abertura da partida e foi eleito o melhor em campo pelo FotMob.

Ele acumulou 0,64 xG (expectativa de gols) e ainda fez duas contribuições defensivas importantes. Mbappé acertou o alvo em todas as suas 4 finalizações. Ele também desperdiçou duas grandes chances de ampliar sua contagem. Ainda assim, o fato de Mbappé estar recebendo uma abundância de oportunidades é animador para quem aposta nele neste mercado.

Mbappé terminou a campanha da Champions League da temporada passada como o artilheiro da competição, com 15 gols. Um gol isolado no início dificilmente muda sua posição na disputa.

Sua forma em La Liga sugere que ele está em ótima fase. Ele marcou 7 gols em 6 partidas domésticas, com média de nota 8,47 no FotMob.

Erling Haaland: sólido volume de finalizações no início pelo City

O norueguês de 26 anos é considerado o principal rival de Mbappé pela Chuteira de Ouro da UCL nesta temporada, ao menos de acordo com as odds. Isso não é surpresa, considerando seus dois gols na vitória do Manchester City por 2x0 sobre o Porto.

Haaland já se estabeleceu há muito tempo como um dos principais artilheiros do futebol mundial. Sua velocidade e presença física o tornam quase impossível de marcar dentro e fora da área.

Ele tem média de um gol por jogo na Premier League e parece estar levando essa forma para a UCL. Haaland teve média de 8,9 no FotMob contra o Porto, com 1,33 xG e 4 finalizações no alvo em 6 chutes.

O único obstáculo com Haaland é que o City está atualmente na 6ª posição entre os favoritos a levantar o troféu. Isso significa que há outras 5 equipes vistas com mais chances de fazer uma campanha longa até a final. Se o time de Enzo Maresca for eliminado antes do esperado, isso prejudicaria as chances de Haaland na artilharia.

Harry Kane: domínio do Bayern o mantém na disputa

Harry Kane teve um verão muito movimentado, capitaneando a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. Muitos sentiram que o experiente atacante estava fora de ritmo pela seleção inglesa.

Ele também marcou apenas uma vez em 3 partidas da Bundesliga. Essa média de gols está bem abaixo de suas temporadas recentes com a camisa do Bayern.

Kane mostrou sinais de retorno ao seu melhor nível na vitória do Bayern por 5x0 sobre o Bodø/Glimt, marcando um gol e dando uma assistência. No entanto, ele teve apenas 2 finalizações no alvo em 6 chutes.

Suas odds provavelmente refletem bem sua reputação e o ataque do Bayern. Kane deve continuar se beneficiando das chances criadas por jogadores como Michael Olise, que registrou 3 participações em gols contra os noruegueses.

Ousmane Dembélé: um possível caso de valor se o PSG mantiver o início rápido

Ousmane Dembélé não balançou as redes em nenhuma de suas 3 partidas pela Ligue 1 com o PSG nesta temporada. No entanto, ele foi extremamente afiado na goleada dos parisienses por 6x1 sobre o Slovan Bratislava, marcando 2 gols e dando mais 2 assistências.

Ele terminou aquela partida com uma nota quase invencível de 9,7 no FotMob. O atual detentor da Bola de Ouro claramente guarda seu melhor futebol para o palco da Champions League.

Há um caso genuíno para apostar em Dembélé se o PSG optar por revezá-lo mais na Ligue 1. O elenco profundo dos parisienses permite manter os principais jogadores descansados para a UCL. Isso poderia dar a Dembélé uma grande vantagem sobre nomes como Kane e Haaland, que podem precisar jogar o máximo possível no campeonato nacional.

Quando um jogador começa a campanha da UCL com dois gols, 10 finalizações e 14 toques na área adversária, é preciso prestar atenção. Com uma probabilidade implícita modesta de 11,11%, Dembélé pode oferecer uma aposta de valor real se o PSG for longe novamente.

Ferran Torres: início contundente o torna outra aposta de valor

Dembélé quase foi ofuscado por seu companheiro de PSG, Ferran Torres, na vitória sobre o Slovan Bratislava. Torres marcou um hat-trick impressionante contra os eslovacos a partir de um xG de apenas 0,53.

Isso mostra o quanto o ex-atacante do Barcelona foi eficiente na frente do gol. Todas as suas três finalizações no alvo resultaram em gol.

O autor do gol que deu à Espanha o título da Copa do Mundo de 2026 claramente tem algo a provar depois de ser dispensado pelo Barcelona neste verão. Torres também marcou 3 gols em 4 partidas da Ligue 1 no início da temporada 2026/27. Ele está claramente em boa fase.

Se você está confiante de que o PSG fará outra campanha longa, chegando às semifinais ou além, combinar Dembélé e Torres neste mercado pode ser uma opção.

Para que a equipe de Luis Enrique chegue às semifinais ou à final, provavelmente precisará que ambos os jogadores se destaquem e marquem com regularidade.

Raphinha: brasileiro parece prosperar como falso 9 do Barça

Raphinha pode ser a melhor aposta de valor nas odds de artilheiro da Champions League neste momento. O jogador de 29 anos está aproveitando seu novo papel como falso 9 do Barcelona, com Hansi Flick optando por jogar sem um centroavante fixo.

O ex-atacante do Leeds United tem sido letal na frente do gol, marcando 9 gols em 6 partidas de La Liga. O brasileiro também teve o melhor início possível na fase de liga da UCL.

Ele marcou dois gols na goleada do Barça por 5x1 sobre o Feyenoord. Ele está atualmente no percentil 95,9% do FotMob em xG no alvo e xG. Além disso, está no percentil 93,9% em xG sem pênaltis, o que demonstra sua qualidade no jogo aberto.

Assim como Torres, Raphinha não é um atacante tradicional, mas a abordagem ofensiva agressiva do Barcelona significa que ele deve ter bastante chances nesta campanha. Ele está, compreensivelmente, atrás de nomes como Mbappé nas apostas, mas oferece valor como uma aposta de odds mais altas.

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