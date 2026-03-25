Brasil x França P mercado está subestimando a Seleção

O Brasil volta a enfrentar uma seleção europeia em amistoso. E, como quase sempre acontece, o mercado trata o confronto com cautela.

Mercado Odds na Betano Brasil para vencer a França 2.77

Essas odds são da Betano e podem sofrer alterações.

O histórico recente não indica inferioridade

Existe uma percepção comum de que seleções europeias levam vantagem sobre o Brasil. Mas os dados mais recentes não sustentam totalmente essa ideia.

Desde março de 2024, a Seleção enfrentou Inglaterra e Espanha. Contra os ingleses, venceu por 1 a 0. Diante dos espanhóis, empatou em 3 a 3 em um jogo aberto e competitivo.

Ambos os confrontos aconteceram fora de campo neutro, o que aumenta o peso dos resultados.

Ampliando o recorte, o Brasil está invicto há cinco jogos no tempo regulamentar contra seleções europeias. A última derrota em 90 minutos aconteceu em julho de 2018, contra a Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo.

Esse dado chama atenção. São mais de 11 anos sem derrotas frequentes contra europeus, ainda que o número de confrontos seja menor. Ou seja, a narrativa de desvantagem não se confirma na prática recente.

Um Brasil mais europeu do que nunca

Outro ponto importante para este confronto é a composição do elenco.Diferente de ciclos anteriores, quando a Seleção tinha maior presença de jogadores atuando no Brasil, o grupo atual é fortemente baseado na Europa.

Apenas cinco atletas atuam no futebol brasileiro. Isso reduz um fator que historicamente pesava contra o Brasil em amistosos internacionais: adaptação.

Os jogadores que atuam na Europa já estão habituados ao ritmo, intensidade e estilo de jogo dos adversários. Isso diminui a diferença de contexto que muitas vezes favorecia seleções europeias.

Além disso, a familiaridade entre jogadores também aumenta. Muitos atletas se enfrentam regularmente em ligas europeias, o que reduz o impacto de enfrentar seleções como a França.

França favorita, mas o preço levanta dúvidas

Apesar disso, o mercado ainda posiciona a França como favorita. O Brasil aparece com odds de 2.77 na Betano para vencer. Esse número sugere um cenário em que a Seleção é tratada como leve azarão.

A questão é se essa leitura está correta. A França possui elenco forte e consolidado, mas o Brasil apresenta argumentos semelhantes. Além disso, o jogo será disputado nos Estados Unidos, em campo neutro, eliminando vantagem territorial.

Em partidas desse tipo, detalhes fazem a diferença. E quando o equilíbrio é alto, odds mais elevadas tendem a chamar atenção.

O histórico recente, somado ao perfil atual do elenco, sugere que o Brasil pode estar sendo subestimado neste confronto.

A ausência de Neymar muda o cenário?

A não convocação de Neymar volta a ser um dos principais temas em torno da Seleção.

Mais uma vez, o Brasil vai a campo sem seu jogador mais decisivo da última década, algo que inevitavelmente influencia a percepção externa.

Historicamente, a presença de Neymar sempre funcionou como referência técnica e emocional.

Em jogos grandes, era ele quem concentrava as ações ofensivas e assumia responsabilidade nos momentos decisivos. Sem ele, o time perde esse ponto central. Mas também ganha outra característica.

O Brasil recente tem mostrado um jogo mais coletivo, com menos dependência de um único jogador e maior distribuição de responsabilidades no ataque.

Em vez de um protagonista claro, o time passa a ter múltiplas opções ofensivas. Por isso, com base na ideia com que Ancelotti vem moldando a Seleção, é difícil imaginar que Neymar, mesmo com seu talento, fizesse tanta diferença neste momento.

Azarão por narrativa, não por desempenho

O Brasil chega para enfrentar a França carregando uma narrativa de desconfiança. Mas os dados mostram outro cenário.

Invencibilidade recente contra europeus, elenco majoritariamente atuando no mesmo contexto dos adversários e histórico competitivo em jogos grandes.

Tudo isso indica equilíbrio.

A odd de 2.77 não reflete um Brasil inferior. Reflete um mercado cauteloso, baseado mais em percepção do que em desempenho recente. E é justamente nesse tipo de situação que surgem oportunidades.