Apostas na repetição de um padrão nas quartas da Copa do Brasil

Três dos quatro jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil terminaram com menos de 2,5 gols. Esse é um cenário muito provável para o encerramento da rodada.

Mercado Seleção Odds Atlético Mineiro x Cruzeiro Mais/Menos: menos de 2,5 gols 1.58 Vitória x Vasco da Gama Mais/Menos: menos de 2,5 gols 1.62 Grêmio x Internacional Mais/Menos: menos de 2,5 gols 1.50 Tripla da Copa do Brasil Mais/Menos: menos de 2,5 gols em Atlético Mineiro x Cruzeiro, Vitória x Vasco da Gama e Grêmio x Internacional 3.60

Odds fornecidas pela Betboom. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Continuidade da escassez de gols

Três das quatro partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil terminaram com menos de 2,5 gols. Isso deixou Atlético Mineiro e Cruzeiro empatados em 1x1, Grêmio e Internacional travados em 0x0, e o Vitória em desvantagem de 1x0 contra o Vasco da Gama. A única exceção foi o Palmeiras, que leva uma vantagem de 3x0 para o jogo de volta.

Curiosamente, todas as oito partidas das quartas de final da Copa do Brasil da temporada passada terminaram com um total de gols abaixo da linha de 2,5. Todas as oito equipes envolvidas na competição deste ano ainda tiveram que disputar rodadas do Brasileirão no fim de semana. Algumas delas até enfrentaram outros adversários que também estão nesta fase decisiva do mata-mata.

Com esses jogos de volta acontecendo tão rapidamente após os compromissos pelo campeonato nacional, a tendência é de uma queda na intensidade e na energia das equipes. Por isso, vale a pena considerar a repetição do cenário dos jogos de volta da temporada passada, quando os quatro confrontos registraram menos de 2,5 gols. A partida do Palmeiras pode até ser uma exceção devido à vantagem construída, mas os outros três embates estão muito bem encaminhados para um desfecho similar.

Sem a regra do gol fora de casa

Já mencionamos como as quartas de final do ano passado não tiveram um único jogo com mais de 2,5 gols. Embora seja difícil que todos os confrontos repitam essa marca agora, ainda é uma possibilidade muito real em três das quatro partidas. A CBF aboliu o critério do gol qualificado (gol fora de casa) em 2018, o que tira parte da necessidade de exposição dos quartofinalistas.

Não há mais aquela pressão para se lançar ao ataque em busca de um gol fora. Se o placar agregado terminar empatado ao fim dos dois jogos, a vaga será decidida nos pênaltis. Com isso, os times tendem a adotar uma postura mais cautelosa na defesa, esperando por uma bola vadia ou um gol no contra-ataque.

As estatísticas de finalização do jogo de ida mostram que nenhuma das seis equipes envolvidas foi eficiente no setor ofensivo. Cruzeiro e Atlético Mineiro deram 22 chutes no total, mas apenas quatro acertaram o alvo. Enquanto isso, o xG (gols esperados) de cada um foi de 0,43 e 0,57, respectivamente. Internacional e Grêmio somaram 26 finalizações, com apenas cinco no gol e um xG de 0,85 e 0,37, respectivamente.

Embora não tenham sido jogos de um time só, foram confrontos truncados e muito parelhos, que devem seguir a mesma tônica na partida de volta. Metade dos confrontos das quartas em 2024 terminou abaixo da linha de 2,5 gols. Além disso, cinco dos oito jogos em 2023 também tiveram menos de 2,5 gols. A tendência é nítida e pode ser explicada, em parte, pelo fim do gol qualificado.

A opção mais clara

Grêmio x Internacional é o confronto que melhor se encaixa estatisticamente entre os três, especialmente após o empate sem gols no jogo de ida. Antes da derrota por 3x2 no fim de semana para o Bahia, o Internacional vinha de uma sequência de quatro jogos seguidos com menos de 2,5 gols.

Vale lembrar que o clássico Grenal anterior pelo Brasileirão também terminou em 0x0. O Grêmio teve menos de 2,5 gols em 13 das 24 partidas (54%) na Série A, enquanto o Internacional registrou essa marca em 16 de 25 jogos (64%).

Nenhum dos dois lados tem demonstrado grande poder de fogo na Série A do Brasileirão. O Grêmio marcou 27 gols em 24 jogos, figurando entre os sete piores ataques do campeonato. A situação do Colorado é ainda pior: balançou as redes 26 vezes em 25 partidas, dono do terceiro pior ataque da competição nacional.

Além disso, o Internacional acumula um jejum de nove jogos sem vencer no Brasileirão e conquistou apenas uma vitória nas últimas nove partidas somando todas as competições.

As opções mais seguras

O duelo do Vitória em casa contra o Vasco da Gama surge logo atrás do clássico gaúcho como uma excelente alternativa. O time carioca carrega a vantagem do 1x0 construída na ida, o que significa que não precisa se expor nem se lançar desesperadamente ao ataque.

Os donos da casa precisam propor o jogo para tentar buscar a vaga nas semifinais. No entanto, o retrospecto ofensivo do Leão da Barra só reforça a tese de um placar com menos de 2,5 gols.

O Vitória tem o pior ataque da Série A, com apenas 24 gols em 25 jogos. Nove das 12 partidas do time no Barradão tiveram menos de 2,5 gols (75%). A média de apenas 0,96 gols por jogo no campeonato é a menor entre as seis equipes envolvidas nestes três confrontos. Para se ter uma ideia, foram marcados apenas dois gols ao longo de quatro partidas da equipe no Brasileirão em agosto.

Já o Vasco marcou 27 gols em 24 jogos no Brasileirão, figurando entre os cinco piores ataques da competição. O Gigante da Colina não vence há 11 partidas como visitante na Série A. No encontro entre os dois times pelo campeonato em julho, o Vitória venceu por 1x0 — placar que seria perfeito para os baianos levarem a decisão aos pênaltis.

O terceiro jogo, o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, pede um pouco mais de cautela, já que o placar agregado está empatado em 1x1. A baixa pontaria na partida de ida torna a opção de Menos de 2,5 gols viável, sobretudo pela marca de apenas quatro chutes no gol somados. Ainda assim, não é um cenário tão desenhado quanto os outros dois.

Exatamente metade dos jogos do Galo no Brasileirão teve menos de 2,5 gols, deixando margem para qualquer um dos lados. Já a Raposa ostenta um dos sete melhores ataques da Série A, sendo que apenas nove de seus 25 jogos registraram menos de 2,5 gols.

Apostas simples são a abordagem ideal para essas seleções. Uma aposta múltipla só deve ser considerada se as odds combinadas continuarem atraentes no momento da publicação.