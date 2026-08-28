Expectativa de muitos gols nos jogos do Liverpool graças à defesa vulnerável e ao ataque poderoso

Andoni Iraola ainda tenta acertar o sistema defensivo, deixando muito valor no mercado de gols.

Mercado Seleção Odds Ambas as equipes marcam: sim & Mais/Menos: mais de 2,5 gols Liverpool x Nottingham Forest 1.85 Ambas as equipes marcam: sim & Mais/Menos: mais de 2,5 gols Liverpool x Ipswich Town 1.82

Odds fornecidas pela Betboom. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Nova temporada, antigos problemas

As vulnerabilidades defensivas do Liverpool da última temporada parecem ter se repetido neste início de Premier League. Os Reds empataram em 2x2 com o Newcastle na rodada de abertura e tiveram que buscar o resultado duas vezes para salvar um ponto. Apesar de terem mais posse de bola e finalizações, ficaram muito expostos aos contra-ataques, o que foi totalmente aproveitado pelos Magpies.

Andoni Iraola precisará de tempo para transformar este elenco em um time altamente competitivo, enquanto ainda sofre com uma defesa vulnerável. O Newcastle deu quatro chutes no gol e marcou dois gols, escancarando como foi fácil superar a zaga do Liverpool. Os Reds sofreram um gol logo aos cinco minutos, sem oferecer grande resistência.

Os donos da casa simplesmente dispararam pelo meio do campo após recuperarem a bola perto da sua própria área. A velocidade do Newcastle foi demais para a linha defensiva do Liverpool, e é por isso que os dois gols foram praticamente idênticos. Mesmo com 61% de posse de bola e incríveis 27 finalizações, a fraqueza do Liverpool está bem evidente. Os próximos adversários certamente tentarão tirar proveito disso.

O plano de jogo ideal

A tendência para jogos com muitos gols no Liverpool não surgiu do nada no St James' Park na semana passada. O fato de que 68% dos seus jogos na liga na última temporada tiveram gols de ambas as equipes já era prova dessa vulnerabilidade defensiva. A aposta no mercado de gols não se baseia no Liverpool ser dominado, até porque o time continuou controlando a partida. O problema foi puramente a enorme exposição defensiva.

O domínio da posse de bola frequentemente expõe as brechas da equipe na transição defensiva. Se o último passe no terço final falha, falta velocidade para recompor e reestruturar uma linha defensiva sólida. Virgil van Dijk já é um defensor veterano e ainda não tem uma dupla fixa, enquanto Iraola segue avaliando Jeremy Jacquet e Ronald Araujo.

Isso deixa os adversários com bastante espaço para atacar nas costas da zaga. Ambos os gols do Newcastle mostraram isso claramente, além de haver uma hesitação dos defensores em fazer faltas táticas. Ryan Gravenberch teve a chance de parar o contra-ataque de Yoane Wissa, mas preferiu não fazê-lo, aparentemente para evitar um cartão. Um marcador mais agressivo teria corrido o risco.

Antes que Iraola implemente as soluções para esse problema, o Liverpool deve apresentar atuações semelhantes nas próximas partidas. O mercado ainda precifica as odds do Liverpool com base na sua superioridade teórica. Forest e Ipswich enfrentarão uma equipe da qual se espera o domínio do campo, a criação de chances e a vitória.

O problema é que o único jogo do Liverpool na liga até agora já teve dois gols marcados, dois sofridos, ambos marcam e mais de 2,5 gols. Uma única partida não comprova uma tendência para a temporada inteira, mas é o suficiente para abrir uma janela de oportunidade nas apostas a curto prazo. O Newcastle mostrou um caminho simples para os adversários criarem suas próprias chances, algo que Forest e Ipswich certamente notaram.

O estilo ofensivo do Liverpool deixa a equipe exposta na transição

Iraola foi bastante pragmático após o jogo contra o Newcastle, explicando que ambos os gols surgiram de transições, mas por motivos distintos. Ele até mencionou que sua equipe tinha jogadores suficientes para defender melhor o segundo gol e que deveria ter evitado a jogada.

No atual esquema de ataque do Liverpool, Gravenberch e Dominik Szoboszlai se juntam ao setor ofensivo, enquanto os laterais também atuam bastante avançados. Isso reflete o estilo que Iraola utilizava no Bournemouth, onde conseguiu bons resultados até certo ponto. No entanto, esse sistema depende de atletas com velocidade para recompor rapidamente e parar os contra-ataques.

O novo treinador destacou a necessidade de maior agressividade sobre o portador da bola, mesmo que isso signifique interromper a jogada mais cedo. Tudo indica que se trata de um problema de ajuste defensivo coletivo que pode levar tempo para ser corrigido. Isso não significa que o sistema em si seja falho após apenas um jogo no campeonato.

Tampouco podemos ignorar o poderio ofensivo do Liverpool. Alexander Isak é um artilheiro provado, enquanto Florian Wirtz começa a deixar sua marca na liga. Bradley Barcola pode chegar para substituir Mo Salah, enquanto Szoboszlai continua perigoso com chutes de fora da área e bolas paradas. Com tanto talento no ataque, os Reds devem seguir causando estragos em grande parte das defesas da Premier League.

Gols prováveis nas próximas duas partidas

Nottingham Forest e Ipswich Town podem ser os próximos a se beneficiar das brechas defensivas do Liverpool antes que elas sejam corrigidas. Não é preciso inventar muito para justificar uma aposta a favor do Forest. Eles perderam por 1x0 em casa para o Leeds na estreia na liga, mas balançaram as redes em três dos últimos cinco confrontos contra o Liverpool.

A última visita do Forest a Anfield traz ainda mais confiança. O time registrou um xG de 1,58 contra 1,93 do Liverpool, mas os Tricky Trees saíram de campo com uma vitória por 3x0. Aquela partida seguiu um roteiro parecido ao da estreia contra o Newcastle, onde os Reds dominaram as ações, mas acabaram sofrendo gols. Apostar em gols dá mais margem para um cenário em que o Liverpool domina a partida, mas acaba vazado ao menos uma vez.

O Ipswich se encaixa de forma ainda mais clara no mercado de ambos marcam. Na estreia do campeonato, o time venceu o Sunderland por 2x1 em casa, ou seja, sua única amostragem até aqui bateu ambos marcam e mais de 2,5 gols. O Liverpool marcou quatro vezes no último confronto contra os Tractor Boys. Além disso, três dos últimos quatro embates pela liga tiveram no mínimo quatro gols.

A aposta mais segura

Se o Liverpool continuar vulnerável na transição nos próximos jogos, a aposta em "ambos marcam" pode bater sem que o azarão precise somar pontos. É por isso que essa é a alternativa mais segura do que arriscar um palpite mais ousado. Não há dúvidas sobre a qualidade e o talento do Liverpool. O time tem totais condições de vencer esses confrontos, mesmo sofrendo gols pelo caminho.

Optar pelo mercado de "mais de 2,5 gols" também é uma boa pedida. Na temporada passada, 61% dos jogos do Liverpool na liga tiveram mais de dois gols marcados. Esse número ficou a apenas um jogo de distância de outros quatro clubes e dois atrás do Chelsea, que liderou esse quesito.

Há um risco evidente em toda essa tese. Iraola já identificou os pontos fracos da equipe. O valor das odds vai desaparecer rapidamente se o Liverpool alinhar a marcação na transição antes do esperado. Contudo, com base no empate por 2x2 contra o Newcastle, o mercado de "ambos marcam" surge como a opção mais inteligente para explorar os gols do Liverpool antes que as casas de apostas ajustem as cotações.