Odds para vencedor da Premier League: resultados do fim de semana criam oportunidade

Os Cityzens atropelaram o Liverpool em sua última partida, com Erling Haaland em forma espetacular. Isso promete um emocionante duelo pelo título à frente.

Vencedor da Premier League Odds Manchester City 3.50 Arsenal 1.61 Liverpool 11.00 Chelsea 21.00

Manchester City

Após a vitória do Aston Villa sobre eles, havia temores de que o Man City pudesse tropeçar novamente. No entanto, sua resposta foi quase perfeita.

Quatro vitórias, 13 gols e triunfos em três competições diferentes mostram que eles estão começando a se parecer com a equipe dominante de antes.

O destaque, porém, foi a vitória por 3-0 sobre o Liverpool no domingo, com Erling Haaland marcando mais dois gols.

Foi uma vitória marcante para os homens de Pep Guardiola, ainda mais reforçada pela perda de pontos do Arsenal. Agora, estão apenas quatro pontos atrás dos comandados de Mikel Arteta e em excelente forma.

Outro ponto a considerar é o fato de serem vencedores consistentes. Eles perseguiram o Arsenal para ganhar a liga duas vezes nos últimos três anos, e isso pesará na mente de ambos os times.

Se a disputa pelo título estiver acirrada em maio, os londrinos terão resiliência para se manterem firmes?

Eles são uma escolha valiosa no momento, e como os homens de Arteta respondem ao empate com o Sunderland pode ser crucial. Além disso, seu principal atacante está em forma letal, com muitos gols.

O City não é o favorito agora, mas pode estar na disputa até o final da campanha 2025/26. Sua forma atual, combinada com a profundidade do elenco, os torna uma equipe em que vale a pena apostar.

Arsenal

Eles podem ter perdido pontos contra os Black Cats, mas o Arsenal ainda é amplamente cotado para acabar com a espera por um título de liga.

Arteta os tem no topo da tabela, com um pouco de folga apesar das preocupações com lesões, e estão se mostrando muito difíceis de vencer. Eles também são incrivelmente sólidos defensivamente, mas o mesmo não pode ser dito do City.

Os líderes atuais da liga conseguiram uma vitória apertada fora de casa no Etihad em setembro, e isso pode acabar sendo um grande resultado.

Quando se enfrentarem novamente em abril, pode haver muito em jogo. Os Gunners estão em forte forma e estarão desesperados para manter isso. Eles continuam sendo nossa principal escolha para o título, mas seu domínio nesta temporada limita o valor de apoiá-los diretamente.

Liverpool

Apenas 11 jogos foram disputados nesta temporada, mas os Reds já se encontram a oito pontos do topo. Ainda são vistos como os terceiros mais prováveis vencedores pelas casas de apostas, mas definitivamente são uma chance remota agora. Com cinco vitórias nos últimos seis jogos da liga, estão bem fora do ritmo.

Ainda há muito futebol a ser jogado, mas seria necessário um esforço monumental para voltarem à disputa. Arne Slot tem muita qualidade à disposição, então uma reviravolta não está fora de questão, mas parece demais no momento.

Há muitas fragilidades, especialmente na defesa. Não podemos descartar completamente, mas qualquer real tentativa de título dos Merseysiders parece improvável.

Chelsea

Após conquistar sua quarta vitória na Premier League em cinco jogos, os Blues estão atualmente em terceiro, mas têm faltado consistência. O Chelsea falhou em vencer quase tantos jogos quanto venceu, e sua posição mostra como a maioria da divisão está aberta agora.

Ainda há muito em jogo na primeira divisão inglesa em 2025/26, e Enzo Maresca espera que sua equipe possa construir com base em sua recente forma.

No entanto, em termos de título, eles não parecem equipados para o desafio. Já estão seis pontos atrás do Arsenal e não estão realmente controlando os jogos como o City.

Eles sofreram mais gols do que gostariam, e isso precisará mudar se esperam fazer um desafio sério. Esperamos que os Blues estejam na conversa por uma vaga entre os quatro primeiros, mas não parecem verdadeiros candidatos ao título.