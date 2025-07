Azarão do Mundial de Clubes com valor após eliminação do City

A inesperada eliminação do Manchester City no Mundial de Clubes deu ao Chelsea uma vantagem, mas ainda há valor em apostar neles?

Após um resultado surpreendente nas oitavas de final do seu lado do sorteio, as odds do Chelsea foram reduzidas no mercado de apostas para vencedor do Mundial de Clubes.

Vencedor do Mundial de Clubes Odds PSG 3.50 Real Madrid 3.75 Chelsea 5.00 Bayern de Munique 7.00

Odds fornecidas pela Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Cinco dos últimos oito são da Europa

Os favoritos ao título da Copa do Mundo de Clubes ainda são equipes europeias, com a maioria das casas de apostas oferecendo as menores odds para clubes da Europa. Como de costume, PSG, Real Madrid e Bayern de Munique lideram o caminho. No entanto, o Chelsea subiu entre os favoritos porque está no lado "mais fácil" do sorteio eliminatório.

PSG

Estar no lado mais difícil do sorteio não desanima muito os campeões da Europa, PSG, embora não estejam ansiosos para enfrentar o Bayern nas quartas de final. Eles mostraram sua grande forma nas oitavas ao vencer o Inter Miami por 4-0. Marcaram todos os quatro gols antes do intervalo e mostraram o quão prolíficos podem ser em um curto período.

Eles conseguiram esse resultado sem o jogador estrela Ousmane Dembélé. No entanto, os parisienses são ainda mais formidáveis agora, já que ele jogou no segundo tempo como substituto. Isso os torna um adversário muito forte, possivelmente o mais forte do torneio. Ainda assim, não há muito valor em apostar neles, como tem sido o caso ao longo do torneio.

Real Madrid

Embora o Madrid esteja no mesmo lado do sorteio que PSG e Bayern, eles pelo menos podem contar com não ter que enfrentar nenhum desses lados até as semifinais. Eles enfrentam outro gigante europeu, Borussia Dortmund, nas quartas de final. No entanto, entrarão nesse jogo com confiança, tendo vencido a Juventus nas oitavas.

Madrid parece ter ganhado impulso no momento certo sob o novo técnico Xabi Alonso, já que garantiram três vitórias consecutivas. Como o PSG, provavelmente não são a melhor escolha de valor atualmente, especialmente porque provavelmente se enfrentarão nas semifinais.

Chelsea

Sugerimos apostar no Chelsea após a última rodada por causa de seu caminho mais fácil até a final, e suas odds caíram mais da metade desde então. Depois de vencer o Benfica nas oitavas e com a surpreendente eliminação do Manchester City, os Blues agora são fortes favoritos para chegar à final.

Eles devem jogar contra o Palmeiras nas quartas de final e enfrentarão ou Fluminense ou Al Hilal nas semifinais, desde que vençam esse jogo. No papel, o Chelsea deve vencer cada um deles. Portanto, há valor em apostar nos Blues, já que ainda não são os favoritos.

Bayern de Munique

O Bayern provavelmente está frustrado por estar no lado mais difícil do sorteio, precisando apenas de um ponto na terceira rodada para garantir o primeiro lugar. Como resultado, suas odds caíram bastante, mesmo tendo derrotado o Flamengo por 4-2 nas oitavas.

Isso se deve principalmente ao fato de que eles jogarão uma partida de quartas de final contra o PSG, e provavelmente uma semifinal contra o Real Madrid, se passarem pelo PSG. Dito isso, vimos que o PSG pode ser derrotado neste torneio, tornando as longas odds do Bayern bastante atraentes.

Chelsea detém todo o valor absoluto

Derrotar qualquer um dos quatro favoritos para vencer este torneio será uma tarefa difícil para qualquer equipe. No entanto, o sorteio eliminatório tornou isso um pouco mais fácil para o Chelsea. Desde que o Manchester City foi eliminado, o caminho dos Blues até a final não poderia ser melhor. Ironicamente, ter terminado em segundo no Grupo D acabou sendo uma bênção para eles.

A chocante eliminação do Manchester City fez do Chelsea o grande favorito para chegar à final desse lado do sorteio. Apesar de sua grande corrida até a final, é bastante surpreendente que a maioria das casas de apostas ainda os classifique apenas como o terceiro favorito no geral.

Aqueles que acreditam que eles chegarão facilmente à final estão essencialmente obtendo odds de 4/1 ou 5.00 para vencerem uma única partida contra uma equipe de ponta como PSG, Bayern de Munique, Real Madrid ou Borussia Dortmund. Se os Blues chegarem à final como esperado, suas odds para esse jogo decisivo quase certamente serão muito mais baixas.

Portanto, este é o melhor momento para apostar nos Blues. Sugerimos isso após a fase de grupos, quando estavam cotados a dois dígitos, e seu preço caiu significativamente desde então. No entanto, é provável que seu preço caia pela metade novamente se chegarem às semifinais aqui e o Real Madrid tropeçar do outro lado do sorteio, ao lado de PSG ou Bayern.

Se o Real Madrid e o PSG caírem, o Chelsea será ainda mais provável de se tornar o favorito. É por isso que esta é quase certamente a última chance de obter um verdadeiro valor dos Blues. Há pouco valor em apostar no PSG e no Real Madrid neste momento. Ainda recomendamos apostar no Chelsea no mercado à vista enquanto eles ainda estão com odds favoráveis.