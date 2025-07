A Sul-Americana 2025 entra em sua fase mais delicada e definitiva, com os playoffs definindo quem sobrevive na competição. Quatro clubes brasileiros estão no páreo: Vasco, Bahia, Grêmio e Atlético-MG.

Cada um chega com um roteiro diferente: uns em reconstrução, outros embalados. Mas todos com algo em comum: a chance de mudar a história da temporada num mata-mata que pode ser de redenção, consagração ou mais um baque histórico.

Neste artigo, você confere o momento de cada time, como foi a caminhada até aqui e as odds da BetBoom para a classificação.

Vasco: missão quase impossível contra o Independiente del Valle

O Vasco iniciou 2025 tentando equilibrar reconstrução com resultado. Fernando Diniz chegou para substituir Carille, e reforços como Nuno Moreira, Maurício Lemos e Tche Tche indicaram um time mais experiente. O elenco até reagiu em momentos pontuais no Brasileirão, mas a instabilidade segue como marca registrada.

Os números do Vasco na temporada não são bons. Em 37 jogos, o time tem apenas 12 vitórias, além de 10 empates e 15 derrotas. Na Copa Sul-Americana, foram, até o momento, sete jogos disputados, com duas vitórias, dois empates e três derrotas, incluindo o vexame diante do Puerto Cabello, na Venezuela.

Na Sul-Americana, o time cruz-maltino sofreu sua derrota mais pesada do ano: foi goleado por 4 a 0 pelo Independiente del Valle, no Equador, com uma expulsão precoce de Lucas Piton e completo apagão coletivo.

A torcida já cobra mudanças, e Diniz volta a ser pressionado. A partida de volta será em São Januário, no dia 22, com clima de decisão.

O Vasco precisa vencer por quatro gols de diferença para levar aos pênaltis. A missão beira o impossível, mas a história do clube se construiu em cima de viradas improváveis.

Time para avançar Odds Casa de apostas Vasco da Gama 12.00 BetBoom Independiente del Valle 1.01 BetBoom

Bahia: equilíbrio tático e ambição consciente

O Bahia chega aos playoffs da Sula em alta no Brasileirão. Com Rogério Ceni no comando e um trabalho consolidado, o time ocupa a parte de cima da tabela com uma campanha firme, de vitórias enxutas e defesa sólida. Foram sete triunfos nas primeiras rodadas, o que evidencia um time equilibrado, seguro e que sabe sofrer.

Na Libertadores, após um bom início, veio a decepção. O terceiro lugar eliminou a equipe, que acabou caindo para a Sul-Americana. Em 10 jogos na competição, foram quatro vitórias, três empates e três derrotas. Ao todo, na temporada, o Tricolor de Aço já disputou 47 jogos, com 26 vitórias, 12 empates e nove derrotas.

Na Sul-Americana, o Bahia começou o confronto contra o América de Cali com um empate sem gols em casa. Ceni optou por escalar um time misto, priorizando o descanso físico e a sequência nacional. Agora, para a volta em Cali, a expectativa é de força máxima para conquistar a classificação.

A equipe tem mostrado organização, variações táticas e boa compactação, características importantes em jogos de mata-mata.

Time para avançar Odds Casa de apostas Bahia 1.89 BetBoom América de Cali 1.85 BetBoom

Grêmio: inconstância na temporada, mas tradição no mata-mata

O Grêmio tem vivido uma temporada irregular. Com Mano Menezes, o time oscila entre atuações consistentes e tropeços inesperados. A defesa tem cometido erros em momentos decisivos, e a parte ofensiva, apesar de criativa, depende muito de seus jogadores mais experientes.. A equipe ainda briga contra o Z4 no Brasileirão, o que aumenta a pressão por uma resposta rápida em campo.

Na Sul-Americana, o Grêmio teve um bom início, mas perdeu força. Em sete jogos disputados, foram três vitórias, três empates e apenas uma derrota, justamente na partida de ida dos playoffs. Ao todo, o Imortal entrou em campo em 37 oportunidades em 2025, com 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas.

Na Sul-Americana, o Tricolor enfrentou o Alianza Lima. O time peruano chegou embalado, invicto em casa há mais de dois meses, e com um bom aproveitamento em jogos eliminatórios. Nesta partida, os peruanos venceram por 2 a 0, aumentando a pressão para cima do Imortal. Ainda assim, a tradição gremista pesa — o clube já mostrou força em decisões recentes e tem elenco para crescer nesses momentos.

O confronto é equilibrado, mas o Grêmio sabe que pode reverter na Arena.

Time para avançar Odds Casa de apostas Grêmio 3.1 BetBoom Alianza Lima 1.33 BetBoom

Atlético-MG: time quer provar valor

O Atlético-MG faz uma campanha abaixo em 2025. Hulk continua decisivo, mas o elenco comandado por Cuca perdeu a força vista nos últimos anos. Mesmo com um bom investimento, o Galo tem campanha mediana no Brasileirão e não conseguiu avançar em primeiro do grupo na Sul-Americana.

Em 2025, o Atlético-MG tem 35 jogos disputados, com 17 vitórias, 13 empates e cinco derrotas. Na primeira fase, a equipe jogou seis partidas, com apenas duas vitórias, três empates e uma derrota.

Na Sul-Americana, o Galo terminou a fase de grupos em segundo lugar e agora enfrenta o Atlético Bucaramanga, da Colômbia. O adversário é organizado e ainda não perdeu em casa, mas o favoritismo está com os mineiros.

A expectativa é de que Cuca escale força total nos dois jogos para evitar sustos e manter o time vivo na disputa por um título internacional.