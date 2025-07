Odds para o artilheiro do Mundial de Clubes: sorteio coloca segundo favorito como uma boa aposta

As quartas de final do Mundial de Clubes chegaram e a corrida pela Chuteira de Ouro está totalmente aberta. Vamos dar uma olhada em cinco favoritos ao título de artilheiro.

Ángel Di María lidera com quatro gols, mas o Benfica foi eliminado. Enquanto isso, sete jogadores com três gols ainda estão no torneio.

Artilheiro do Mundial de Clubes Odds Ángel Di María 4.00 Harry Kane 4.50 Michael Olise 7.00 Marcos Leonardo 8.00 Gonzalo Garcia 9.00

Odds fornecidas pela Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Quem levará a Chuteira de Ouro?

A corrida pela Chuteira de Ouro ainda está totalmente aberta antes das quartas de final. Até este ponto, 173 gols foram marcados em 56 partidas, o que equivale a uma média de 3,09 gols por jogo. Cinco das partidas das oitavas de final terminaram com mais de 2,5 gols, e tivemos apenas seis empates sem gols em todo o torneio.

Portanto, ainda há chance para uma reviravolta tardia de qualquer jogador com potencialmente três jogos pela frente. Embora Di María atualmente lidere, seria surpreendente se ele não fosse superado. Vamos examinar os cinco jogadores que têm mais chances de conquistar o título até 13 de julho.

Ángel Di María

O jogador de 37 anos marcou seu quarto gol do torneio na derrota por 4-1 para o Chelsea. No entanto, vale ressaltar que ele marcou todos os quatro gols de pênalti, destacando seu excelente desempenho da marca de 12 metros.

Apesar disso, ele não poderá marcar mais, já que seu time, as Águias, está fora do torneio. Portanto, sua única chance de conquistar a Chuteira de Ouro depende de outros jogadores não marcarem. Embora coisas mais estranhas já tenham acontecido, sua posição como favorito está atualmente segura. Apostar em Di María é arriscado.

Alguns jogadores de qualidade no pelotão de perseguição podem jogar até mais três partidas neste torneio.

Harry Kane

Harry Kane tende a marcar gols. É bastante surpreendente que ele tenha marcado apenas um dos 12 gols do Bayern de Munique na fase de grupos. No entanto, ele rapidamente compensou isso. Seu duplo contra o Flamengo foi crucial para o Die Roten e o levou a três gols no torneio.

O próximo adversário é o Paris Saint-Germain, e eles certamente tentarão mantê-lo sob controle. No entanto, muitos já falharam em fazer isso. Kane definitivamente tem uma chance, e o Bayern está ansioso para ir até o fim. O capitão da Inglaterra deve se tornar o favorito se eles passarem pelo PSG.

Michael Olise

Olise não teve muitas contribuições diretas após um início fenomenal no torneio. Ele teve cinco gols e assistências nos dois primeiros jogos, mas nenhum nos dois seguintes. Apesar disso, o francês ainda será um jogador-chave para o Bayern contra o PSG.

O ex-jogador do Crystal Palace não é um artilheiro nato, então ele não estava entre os primeiros favoritos, mesmo tendo uma ótima temporada. Espera-se que seu colega de equipe inglês no Bayern marque mais do que ele. Olise ainda tem uma chance, mas está entre os favoritos atuais devido ao seu desempenho no início do torneio.

Marcos Leonardo

A forma de Leonardo no torneio tem sido excelente até agora. O Al-Hilal continua surpreendendo, e o brasileiro é uma grande parte do motivo. O jogador de 22 anos foi fundamental no empate com o Real Madrid, e seu duplo ajudou o time saudita a vencer o Manchester City nas oitavas de final.

Ele também confia em si mesmo contra o Fluminense. O Al-Hilal mostrou que pode competir com a elite europeia, principalmente por causa de Leonardo. Ele está a um gol de alcançar 30 na temporada, e seria surpreendente vê-lo marcar neste fim de semana.

Leonardo tem uma chance genuína de ganhar a Chuteira de Ouro nos EUA, especialmente porque a Onda Azul tem uma chance real de avançar ainda mais.

Gonzalo Garcia

Garcia tem sido uma verdadeira revelação na Copa do Mundo de Clubes. Ele só teve uma chance na ausência de Kylian Mbappé, mas tem sido fantástico, marcando três gols em quatro jogos, incluindo o gol da vitória nas oitavas de final contra a Juventus.

Este desempenho fez dele um forte candidato à Chuteira de Ouro. É fácil ver por que o jovem de 21 anos já está sendo comparado ao grande madridista, Raúl. Ele marcará muitos gols para o Los Blancos se suas recentes atuações forem um indicativo. Podemos esperar vê-lo marcar mais um ou dois gols nos EUA.

Suas chances de ganhar a Chuteira de Ouro podem depender muito de Xabi Alonso. Ele pode ir até o fim se mantiver seu lugar, apesar do retorno de Mbappé.