O que esperar dos clubes brasileiros que jogaram no Mundial de Clubes?

Com o fim da participação no Mundial de Clubes, os quatro representantes brasileiros agora viram a chave e olham para os desafios que ainda têm pela frente em 2025.

Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras ainda brigam por títulos importantes, como a Copa do Brasil, o Brasileirão e as competições continentais, como Copa Sul-Americana e Libertadores.

Mas o quanto o desgaste internacional impacta suas campanhas? Quais são as reais expectativas de cada um para o segundo semestre?

Neste artigo, iremos mostrar as principais possibilidades das equipes na temporada e suas chances de título no ano.

Flamengo: entre o favoritismo e a pressão por resultados

O Flamengo chega ao segundo semestre com a responsabilidade de transformar potencial em conquistas. O elenco estrelado segue vivo nas três principais frentes — Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores — e mantém o favoritismo em todas elas.

No entanto, a irregularidade defensiva e a pressão externa têm cobrado um preço. Após o desempenho no Mundial, o clube sabe que não há mais margem para tropeços.

Na Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo até começou bem a sua campanha, com duas vitórias e um empate nas três primeiras partidas.

Nas oitavas de final, porém, a equipe teve o Bayern pelo caminho e acabou eliminada. A derrota por 4 a 2, mesmo que esperada, gerou repercussão negativa entre a direção do clube.

Ao todo, o Flamengo fez quatro jogos na competição, com duas vitórias, um empate e uma derrota, com oito gols feitos e quatro sofridos.

Com nomes como Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique em boa fase, o time rubro-negro aposta na força ofensiva e no apoio da torcida para retomar o protagonismo.

Mas o torcedor exige mais do que boas atuações: quer taças. E a sequência pós-Mundial será decisiva para definir se o Flamengo terminará o ano como campeão ou como mais um caso de promessa não cumprida.

Competição Odds para o Flamengo ser campeão Brasileirão 2.01 Copa do Brasil 4.40 Libertadores 4.50

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 11/07/2025.

Fluminense: reconstrução continental e foco total na Sul-Americana

O Tricolor das Laranjeiras teve um início de temporada instável, que culminou na precoce queda de Mano Menezes do comando técnico.

No entanto, a saída do treinador levou o Flu à contratação de Renato Gaúcho, que melhorou o desempenho da equipe consideravelmente.

O Mundial ficou para trás, e agora o foco é reconstruir o caminho rumo a uma nova glória continental, desta vez na Sul-Americana.

Maior surpresa brasileira na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense fez bonito na competição.

Após um início promissor, com dois empates e uma vitória na fase de grupos, o Tricolor fez história e venceu a Internazionale nas oitavas, marcando um dos grandes feitos da história do futebol brasileiro.

Nas quartas, o adversário foi o bilionário Al-Hilal, da Arábia Saudita, que também foi superado.

Na semifinal, porém, mesmo com uma boa atuação, o Fluminense caiu diante do Chelsea e deu adeus à competição.

Em seis jogos disputados, a equipe somou três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, justamente a que fez o Tricolor dar adeus ao sonho do título. Foram oito gols marcados e cinco sofridos.

Com um elenco técnico e experiente, o Fluminense aposta no talento de Arias e Cano para avançar nas fases finais.

O Brasileirão, por ora, serve mais como termômetro do que como prioridade. A grande meta é conquistar a América — mesmo que não seja mais pela via principal.

Competição Odds para o Fluminense ser campeão Brasileirão 35.00 Copa do Brasil 16.00 Sul-Americana 10.00

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 11/07/2025.

Palmeiras: força mental e regularidade como trunfos

O Palmeiras foi o clube que apresentou o desempenho mais fraco entre os brasileiros no Mundial, mas volta ao cenário nacional com moral. A consistência tática, a gestão de elenco e a força mental fazem do Verdão um dos times mais preparados para a maratona de jogos que virá.

A equipe briga ponto a ponto no Brasileirão, está nas fases decisivas da Copa do Brasil e segue firme na Libertadores.

No Mundial, o Verdão foi o Brasileiro que mais teve dificuldades na fase de grupos. Após uma atuação ruim contra o Porto na estreia, conseguiu vencer o Al-Ahly na segunda partida, mas teve mais uma atuação decepcionante na sequência, contra o Inter Miami.

Os resultados colocaram o Palmeiras no caminho do Botafogo e, após um jogo duro, Paulinho decidiu na prorrogação. Depois disso, o adversário foi o Chelsea, algoz no Mundial de 2021, que repetiu a dose e bateu a equipe por 2 a 1. Na competição, o time disputou

cinco jogos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Foram seis gols marcados e quatro sofridos.

Em seu provável último ano no clube, Abel Ferreira tem o grupo na mão e confia no modelo de jogo que já deu certo nos últimos anos. Vitor Roque, em seu início no clube, busca ser decisivo.

A torcida alviverde acredita que 2025 pode repetir os anos dourados recentes — com taças e atuações convincentes.

Competição Odds para o Palmeiras ser campeão Brasileirão 2.50 Copa do Brasil 5.00 Libertadores 4.90

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 11/07/2025.

Botafogo: entre a recuperação e a ambição

Depois do baque no Mundial e a eliminação para o Palmeiras, o Botafogo tenta reencontrar o caminho do equilíbrio.

A equipe ainda sonha alto: está viva em todas as competições e conta com um elenco competitivo, reforçado em pontos estratégicos, e, agora, com um novo técnico.

No entanto, o desempenho recente levantou dúvidas sobre a capacidade de manter a intensidade e o foco até o fim do ano.

No Mundial, a campanha do Botafogo começou de forma mágica. Após a vitória na estreia contra os donos da casa, o Glorioso encarou o todo poderoso PSG.

Com uma atuação heroica, o Fogão derrotou os franceses, garantiu a classificação e seguiu empolgado.

Na outra partida, porém, após um gol tardio do Atlético Madrid, o Botafogo caiu para a segunda colocação e entrou no caminho do Palmeiras, rival frequente nos últimos anos.

Após um jogo difícil, o Verdão marcou na prorrogação e eliminou o Glorioso. A eliminação resultou na demissão de Renato Paiva do comando da equipe.

Ao longo da campanha, o Botafogo atuou quatro vezes, com duas vitórias e duas derrotas. Foram três gols marcados e três sofridos.

Com o apoio de uma torcida cada vez mais presente e a esperança de repetir os bons momentos de 2024, o Glorioso sabe que tem potencial para surpreender.

Mas o desafio será resistir à pressão e manter a consistência, algo que faltou em momentos cruciais da Copa do Mundo de Clubes.

Competição Odds para o Botafogo ser campeão Brasileirão 17.00 Copa do Brasil 9.00 Libertadores 12.00

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 11/07/2025.