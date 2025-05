Vasco busca aproveitar força em casa para subir na tabela, enquanto Bragantino sonha com liderança. Partida intensa neste sábado.

Na luta para sair da parte inferior da tabela, o Vasco conta com a força de São Januário e na boa fase de sua dupla de ataque, formada por Rayan e Vegetti. Juntos, os dois jogadores podem garantir mais três pontos para o Gigante da Colina, que tem 100% de aproveitamento quando joga no estádio.

Em quarto, o RB Bragantino entra na rodada sonhando com uma possível liderança, que pode acontecer caso haja uma combinação de resultados. Com 20 pontos, dois a menos que o Palmeiras, o Braga tem fé nas boas atuações de Eduardo Sasha e Thiago Borbas para vencer o Vasco e terminar o sábado (31) na liderança da competição.

Gols não faltaram nos jogos entre Vasco e RB Bragantino em São Januário. Em 2023, o Gigante da Colina venceu por 2 a 1, enquanto na última temporada, o Braga marcou nos acréscimos e decretou o empate por 2 a 2.

Pensando nas possibilidades que envolvem esse jogo, separamos uma lista com dois jogadores de cada time mais cotados para marcar gols em Vasco x RB Bragantino. Confira!

Mercado Palpite Odds na Betnacional Marcar a qualquer momento Pablo Vegetti 2.72 Marcar a qualquer momento Eduardo Sasha 3.72 Marcar a qualquer momento Thiago Borbas 3.96 Marcar a qualquer momento Rayan 5.52

Pablo Vegetti

Artilheiro do Vasco na temporada e ídolo da torcida, Vegetti é o jogador com mais chances, segundo a Betnacional, para marcar gols nesta partida. Em 2025, o argentino marcou 18 gols em 29 jogos disputados, com sete deles no Brasileirão. Titular e capitão do Vasco, Vegetti é uma das esperanças de gols em São Januário.

Palpite 1- Vegetti para marcar a qualquer momento, com odds de 2.72 na Betnacional.

Eduardo Sasha

Principal nome do ataque do RB Bragantino, Eduardo Sasha também é um dos mais cotados para balançar as redes nesta sábado. Com dois gols em 10 jogos disputados no Brasileirão, o atacante quer aproveitar as chances que aparecerem para colocar a equipe na liderança provisória da competição.

Palpite 2- Eduardo Sasha marca a qualquer momento, com odds de 3.72 na Betnacional

Thiago Borbas

Outro jogador do RB Bragantino com chances de balançar as redes em São Januário é Thiago Borbas. Uruguaio, o atacante chegou ao clube em 2023 e tem vivido bons anos. Nesta temporada, porém, ainda não balançou as redes em jogos do Brasileirão, mas isso não significa que não seja uma boa alternativa, principalmente em jogadas aéreas.

Palpite 3- Thiago Borbas marca a qualquer momento, com odds de 3.96 na Betnacional

Rayan

Jóia do Vasco, Rayan tem tido grandes atuações desde a chegada de Fernando Diniz. Autor de dois gols nos últimos jogos em São Januário, o jovem atacante, conhecido por sua força física e poder de finalização, é um dos mais cotados do Gigante da Colina para balançar as redes do RB Bragantino.

Palpite 4- Rayan marca a qualquer momento, com odds de 5.52 na Betnacional

Opções não faltam

Além dos citados, Vasco e RB Bragantino têm outros jogadores bastante cotados para balançar as redes neste sábado de Brasileirão. Com dois times de qualidade, as equipes vão com tudo pela vitória, e jogadores como Isidro Pitta (4.01) e Nuno Moreira (5.64), também podem surpreender e marcar gols no confronto. Em uma partida que vale tanto para os dois lados, não faltam nomes com potencial para fazer a diferença no placar — e nas apostas.