Como apostar no Arsenal nesta temporada com o retorno de Martinelli e Saka

Sem dúvida, o Arsenal sentiu a ausência de Saka e Martinelli. Mas o que esperar quando eles voltarem a jogar?

Saka e Martinelli podem impulsionar o Arsenal

Mikel Arteta se encontra em uma situação complicada no momento em relação à Premier League. Ainda não está matematicamente definido, mas com 15 pontos separando-os do Liverpool antes do jogo deste fim de semana contra o Chelsea, parece inevitável.

Os Gunners também estão fora da FA Cup e da Copa da Liga, então só têm uma chance de acabar com a seca de troféus de Arteta - a Liga dos Campeões. Contudo, há um problema nesse sentido, já que provavelmente acabarão enfrentando o Real Madrid na próxima fase.

O Arsenal foi fantástico nas oitavas de final, marcando sete gols contra o PSV no jogo de ida fora de casa, e devem concluir o trabalho em casa. Marcar 7+ gols em duas partidas nos mata-matas da maior competição de clubes do mundo é impressionante. Ainda assim, a próxima fase - seja contra o Real ou o Atlético - será muito desafiadora.

Uma vantagem importante, no entanto, é o retorno de Gabriel Martinelli e Bukayo Saka, que trazem um nível completamente diferente de ameaça. É improvável que Gabriel Jesus ou Kai Havertz joguem novamente nesta temporada, mas a ausência de Martinelli e Saka foi notável e oferecerá um grande impulso.

Embora tenham encontrado suas habilidades de finalização nos Países Baixos, a falta de opções ofensivas os prejudicou contra o West Ham, Nottingham Forest e Manchester United. O retorno deles aumenta dramaticamente suas chances no cenário internacional, e você realmente apostaria contra Martinelli marcar neste fim de semana?

O Arsenal tem chances de vencer a Champions League?

Com a prata europeia sendo tudo o que os Gunners têm para jogar, eles podem praticamente concentrar toda sua energia na Liga dos Campeões. No entanto, se forem chegar até o fim, enfrentarão uma jornada difícil. É por isso que estão cotados a 7.00, atrás de quatro outros clubes na lista de favoritos.

O caminho do Arsenal também é complicado, pois a recompensa por derrotar o PSV será um confronto de duas partidas com o Los Blancos ou o Atlético. Se passarem dessa fase, o Paris Saint-Germain provavelmente estará entre eles e uma vaga na final. Considerando seus resultados recentes, parece uma tarefa difícil.

Se Saka voltar a tempo para os confrontos contra os espanhóis, ele poderia ser uma verdadeira ameaça para qualquer um dos lados de Madrid, e sua presença em si ofereceria um grande impulso psicológico para Arteta e sua equipe. No entanto, ainda há incertezas sobre quando exatamente ele voltará.

Com a volta dos artilheiros, o mercado de gols pode ser uma consideração quando se trata do Arsenal pelo resto da temporada. Eles só não marcaram em cinco dos últimos 20 jogos em todas as competições, então mais gols parecem prováveis com o retorno de seus jogadores-chave.

No entanto, 11 dessas partidas terminaram com ambos os times marcando - e qualquer um dos lados de Madrid estará confiante nesse aspecto.

O time de Arteta tem sido difícil de derrotar em 2024/25, mas conquistar a Europa pode se mostrar mais desafiador. Outros mercados podem oferecer melhores opções.