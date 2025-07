Chelsea e Man. City são azarões para liderar a Premier League no Natal?

Chelsea e Man. City começaram recentemente seu período de descanso, tornando difícil vê-los entrando na temporada 2025/26 da PL com força.

Os primeiros dez jogos do Arsenal na Premier League 2025/26 podem ser um teste sério. Qual time oferece o melhor valor para liderar a PL no Natal deste ano?

Mercado Top no Natal da Premier League 2025/26 Odds Liverpool 3.50 Arsenal 4.00 Manchester City 4.00 Chelsea 7.00 Newcastle United 17.00 Manchester United 21.00 Tottenham 29.00 Aston Villa 34.00

Odds fornecidas pela Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

As façanhas no Mundial de Clubes de 2025 vão impactar o Chelsea e o Manchester City?

O Chelsea encerrou sua longa temporada 2024/25 como vencedor do Mundial de Clubes e da Conference League. O novo técnico dos Blues, Enzo Maresca, teve um primeiro ano de sucesso no comando.

No entanto, como isso afeta as ambições dos Blues para a campanha 2025/26 da Premier League? Após seu último jogo da PL 2024/25 contra o Nottingham Forest, os Blues jogaram muitas partidas em junho e julho.

A vitória na final do Mundial de Clubes sobre o PSG ocorreu em 13 de julho – apenas cinco semanas antes do início da nova temporada da Premier League. Parece improvável que os Blues tenham tempo suficiente de descanso para estarem em plena forma para a estreia da temporada em casa contra o Crystal Palace em 17 de agosto.

O Manchester City de Pep Guardiola está em uma situação semelhante. Embora tenham sido eliminados do Mundial de Clubes nas oitavas de final, eles só voltaram para Manchester no início de julho após um movimentado mês de junho.

No entanto, eles terão duas semanas a mais de descanso do que o Chelsea, o que pode fazer a diferença. Além disso, o City tem um início mais fácil para a nova temporada 2025/26. Em seus primeiros dez jogos, enfrentarão apenas duas equipes que terminaram entre os seis primeiros na temporada passada.

Quem parece mais bem posicionado para liderar a PL neste Natal?

Normalmente, Liverpool e Arsenal seriam os principais candidatos esperados para liderar a Premier League até o Natal deste ano. No entanto, o Arsenal recebeu um dos começos mais difíceis da temporada.

Os Gunners começarão sua campanha na PL com uma viagem a Old Trafford antes de enfrentar o recém-promovido Leeds e os campeões em título, Liverpool. Eles também enfrentarão o Manchester City e o Newcastle em seus primeiros seis jogos. É bem possível que os homens de Mikel Arteta estejam correndo atrás mesmo após seus primeiros seis ou sete jogos.

O cronograma do Liverpool não é muito melhor. Eles enfrentarão o Newcastle e o Arsenal em seus primeiros três jogos. Eles também enfrentarão o Chelsea, o rival Manchester United e o Aston Villa em seus primeiros dez jogos.

Ironicamente, o Chelsea pode ter o calendário de jogos mais fácil para o início da temporada 2025/26. Os Blues não enfrentarão uma equipe que terminou entre os seis primeiros na temporada passada até a semana 7, quando receberão o Liverpool. No entanto, este é seu único jogo contra uma equipe do top seis em seus primeiros dez jogos.

No futebol, vencer é frequentemente um hábito. Se Maresca e seus jogadores conseguirem descansar o suficiente, eles podem continuar o impulso do Mundial de Clubes e começar bem a temporada 2025/26.

De acordo com as Classificações de Dificuldade de Partidas do Fantasy Football da Premier League, o Tottenham de Thomas Frank tem o conjunto mais fácil de dez jogos para começar 2025/26. Além de uma viagem ao Manchester City em agosto, os Spurs enfrentarão duas das equipes recém-promovidas, além de várias equipes que terminaram na metade inferior na temporada passada.

Em resumo, apesar de não terem muito tempo de descanso após o triunfo no Mundial de Clubes, o Chelsea pode ser a escolha de valor para liderar a liga em 25 de dezembro. Os mercados de apostas dão a eles uma chance de 12,5% de fazer isso, mas seus sucessos recentes podem lhes dar uma mentalidade vencedora para a próxima temporada.

O Tottenham parece uma ótima opção para uma aposta externa séria, já que os mercados de apostas atualmente lhes dão apenas uma chance de 2,44% de liderar a tabela no Natal.

No entanto, não é impossível se Frank conseguir ter um impacto imediato, e Kudus, juntamente com potencialmente Gibbs-White, começarem bem. Seu cronograma inicial de jogos é muito favorável e pode colocá-los firmemente na disputa antes da temporada festiva.