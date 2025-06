Análise dos favoritos do Mundial de Clubes: PSG, City, Real Madrid e Bayern

Três dos quatro favoritos do torneio garantiram vitórias na 1ª rodada, mas o desempenho pouco convincente de um deles sugere que devem ser evitados.

Vencedor da Copa do Mundo de Clubes Cotações PSG 3.85 Manchester City 6.00 Real Madrid 5.75 Bayern Munich 7.50

Cotações fornecidas pela Superbet. Correto no momento da publicação e sujeito a alterações.

Os apostadores deram seu veredicto após a primeira rodada

Real Madrid, PSG, Manchester City e Bayern de Munique continuam sendo os principais candidatos no mercado geral. Seus resultados na primeira rodada variaram - alguns registraram vitórias convincentes, enquanto o Madrid tropeçou contra o Al Hilal. Aqui, analisamos mais profundamente cada um dos principais candidatos.

PSG

Recém-saído de sua primeira conquista na Liga dos Campeões e de um famoso quadruplo, o PSG entrou no torneio com um grande impulso. Eles consolidaram isso com uma vitória contundente de 4-0 sobre o Atlético de Madrid na primeira rodada, que não foi a maior vitória da rodada, mas talvez a mais impressionante.

Um confronto entre dois gigantes europeus foi o maior jogo da rodada, e a exibição dominante do PSG enviou uma mensagem clara. Os apostadores reagiram rapidamente, reduzindo significativamente suas cotações após o jogo. Os parisienses são uma força a ser reconhecida no momento, mas seu valor no mercado caiu ainda mais após a primeira rodada. Ainda assim, é difícil não vê-los vencendo este torneio.

Manchester City

O confronto do Manchester City na primeira rodada com o Wydad só podia terminar de uma maneira - com uma vitória do City. E foi exatamente isso que aconteceu, mas os Cityzens certamente não foram muito convincentes. Eles garantiram uma vitória por 2-0 que os deixou atrás da Juventus no saldo de gols no Grupo G.

Vale a pena notar que Pep Guardiola descansou a maioria de seus jogadores principais, o que significa que vimos um time do City operando a aproximadamente metade de sua força. Eles quase certamente melhorarão à medida que o torneio avança, e com suas cotações se mantendo estáveis desde o início, eles ainda são a melhor escolha em termos de valor. A habilidade do City de crescer ao longo das temporadas/torneios nunca deve ser subestimada, especialmente com cotações tão generosas.

Real Madrid

Aconselhamos não confiar muito nos favoritos pré-torneio Real Madrid antes da primeira rodada, e seu jogo de abertura explicou o porquê. O Madrid foi segurado em um empate de 1-1 contra o time saudita Al Hilal, que por grandes partes foi um confronto muito equilibrado, e certamente levantou dúvidas sobre suas perspectivas neste torneio.

Adaptando-se a um novo estilo de futebol, enquanto também tenta integrar novos jogadores, este torneio nunca seria um passeio tranquilo para o Madrid. Os apostadores tomaram nota, com suas cotações se afastando substancialmente após a primeira rodada. Em alguns lugares, eles passaram de favoritos confortáveis para terceiros favoritos, o que é um golpe duro para quem apostou neles antes do torneio.

Bayern de Munique

Os rankings de poder da Opta sugerem que o Bayern de Munique enfrenta o grupo mais difícil para se qualificar. Isso quase certamente exclui o time amador Auckland City, que eles derrotaram por 10-0 na primeira rodada. No entanto, como tal resultado era amplamente esperado, não teve um grande impacto na forma como os apostadores os veem.

Testes mais difíceis estão por vir contra Benfica e Boca Juniors. Os apostadores poderão ter uma visão mais clara de suas chances assim que esses jogos forem concluídos. Por enquanto, não colocaríamos muita ênfase na vitória de 10-0 na abertura, dado o calibre da oposição. Os apostadores concordam, já que suas cotações não mudaram muito.

Hora de começar a olhar para os possíveis caminhos até a final

Com cotações muito mais generosas do que o claro favorito PSG, o Manchester City ainda oferece um ótimo valor para os apostadores. Apesar de uma performance decepcionante na primeira rodada, eles jogaram com um time de meio-força e espera-se que melhorem em seus próximos jogos quando Erling Haaland voltar.

Eles fizeram contratações inteligentes antes do torneio e têm, sem dúvida, o melhor elenco disponível. Isso pode ser crucial ao longo do torneio, especialmente considerando como alguns times tiveram dificuldades com o clima na primeira rodada.

O PSG continua sendo nossa principal escolha para o título da Copa do Mundo de Clubes. Simplesmente é impossível não considerá-los no momento, dado seu formidável desempenho. No entanto, o City claramente tem qualidade para desafiá-los, e suas cotações parecem generosas.

Se tanto o City quanto o PSG vencerem seus respectivos grupos, estarão em lados opostos do sorteio nas eliminatórias, então uma final entre City e PSG é certamente uma possibilidade. Vencer o Grupo G seria monumental para as chances do City, pois os colocaria no melhor lado do sorteio.

A vitória da Juventus por 5-0 na primeira rodada pode complicar as coisas para o City, já que eles podem precisar superar o time italiano na terceira rodada para liderar o grupo, dependendo de como a segunda rodada se desenrolar. Haveria um grande incentivo para o City, que estará motivado para garantir o melhor caminho possível para a final.

Uma vitória no grupo para o City os colocaria no mesmo lado do sorteio que os vencedores dos Grupos A, C e E. Os Grupos A e E são relativamente fracos, enquanto o Grupo C provavelmente será liderado pelo Bayern de Munique, que representaria o teste mais difícil para o City. Embora seja prudente não se antecipar, seu possível caminho até a final parece tentador.

Esse ângulo pode ter sido negligenciado pelos apostadores, que ainda precificam o City consideravelmente acima do PSG. Embora em forma formidável, o PSG pode estar no mesmo lado do sorteio que o Real Madrid e o Chelsea. Isso de repente faz com que suas cotações baixas pareçam um pouco menos atraentes e lança as chances do Manchester City sob uma luz muito mais positiva.