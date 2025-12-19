Campeonato Paulista 2026: Favoritos, azarões e destaques da temporada

O Paulistão 2026 começa competitivo e cheio de histórias paralelas, com o Palmeiras, favorito nas odds, como o time a ser batido.

Para ganhar o Campeonato Paulista Odds na Superbet Palmeiras 2.80 Corinthians 4.50 São Paulo 5.50 Santos 6.00

Essas odds são da Superbet e podem sofrer alterações.

Introdução e panorama da competição

O Campeonato Paulista 2026 começa com um cenário competitivo e cheio de nuances interessantes. Considerado por muitos o estadual mais equilibrado do país, o Paulistão reúne clubes em momentos distintos, mas com potencial real de brigar pelo título.

Atual campeão, o Corinthians entra novamente como protagonista, enquanto o Palmeiras aparece como favorito nas cotações, sustentado por elenco, regularidade e desempenho recente.

Logo atrás, São Paulo e Santos surgem como alternativas que misturam tradição, pressão e expectativas distintas. O Tricolor vive um momento de instabilidade fora de campo, enquanto o Peixe tenta consolidar sua retomada na elite nacional.

Entre os clubes do interior, o Mirassol chama atenção após uma campanha histórica no Brasileirão, que o levou ao G-4 e à classificação inédita para a Libertadores.

Ir para a Superbet >

Favoritos ao título

Os dois grandes favoritos ao título do Paulistão 2026 são Palmeiras e Corinthians, que protagonizaram a decisão da última edição e chegam novamente fortes para a disputa.

O Palmeiras aparece como principal candidato nas odds, reflexo de um trabalho consolidado, elenco equilibrado e alto nível competitivo em competições nacionais e continentais.

O time alviverde se destaca pela consistência defensiva, força física e capacidade de decidir jogos grandes. Em um estadual com calendário apertado, essa regularidade costuma ser um diferencial importante, especialmente na fase de mata-mata.

Já o Corinthians, atual campeão paulista, entra com menos pressão externa, mas com status de time cascudo em decisões. O elenco manteve nomes experientes e ganhou reforços pontuais, o que reforça a ideia de que o Timão chega preparado para defender o título.

A tradição do clube em jogos decisivos e a força emocional nos clássicos fazem do Corinthians um adversário sempre perigoso, mesmo quando não lidera as cotações.

Azarões e possíveis surpresas

Entre os azarões, três clubes chamam atenção: São Paulo, Santos e Mirassol.

O São Paulo aparece com odds de 5.50, número relativamente alto para um clube de sua tradição. O Tricolor vive um momento delicado fora de campo, com crise institucional e pressão constante sobre diretoria e comissão técnica. Dentro de campo, porém, o elenco tem qualidade e costuma crescer em jogos grandes.

Em um torneio curto como o Paulistão, isso pode ser suficiente para colocar o clube na briga pelo título, mesmo sem o status de favorito.

O Santos, com odds de 6.00, vive uma fase de reconstrução, mas já demonstra sinais de maior estabilidade. Após se consolidar novamente na Série A, o Peixe entra no estadual buscando recuperar protagonismo.

A presença de jogadores experientes e a expectativa em torno de Neymar tornam o Santos uma equipe imprevisível, capaz de oscilar, mas também de surpreender em confrontos decisivos.

Já o Mirassol é o grande nome fora do eixo tradicional. Com odds de 7.00, o clube do interior fez uma campanha histórica no último Brasileirão, terminando no G-4 e garantindo vaga na Libertadores.

Ir para a Superbet >

Artilheiros: quem pode decidir no ataque

O mercado de artilheiros do Campeonato Paulista 2026 traz nomes consolidados e jogadores com potencial para aproveitar o calendário do estadual.

Pelo Corinthians, Yuri Alberto desponta como um dos principais candidatos. Centroavante de presença constante na área, ele costuma ser decisivo em jogos contra equipes menores e também aparece bem em clássicos.

No Palmeiras, dois nomes se destacam: Flaco López e Vitor Roque. Flaco é referência aérea e finalizador confiável, enquanto Vitor Roque oferece mobilidade, intensidade e capacidade de atacar espaços. A dupla representa bem a força ofensiva do time alviverde.

No São Paulo, Calleri, se estiver saudável, aparece como forte candidato. Ídolo recente da torcida, o argentino costuma crescer em jogos importantes e tem histórico positivo no estadual.

Já no Santos, o nome de Neymar chama atenção mesmo no mercado de artilharia. Caso esteja em boas condições físicas, sua qualidade técnica, cobrança de pênaltis e protagonismo ofensivo podem colocá-lo entre os principais goleadores da competição.

Ir para a Superbet >

Jogadores-chave para ficar de olho

Além dos artilheiros, alguns jogadores-chave podem definir o rumo do Paulistão 2026.

No Santos, Neymar é o principal nome. Sua presença muda completamente o patamar técnico do time, além de atrair atenção defensiva e criar espaços para os companheiros.

No Corinthians, Memphis surge como peça central no setor ofensivo. Criativo, participativo e decisivo, o atacante pode ser o diferencial em jogos equilibrados.

Pelo São Paulo, Lucas Moura continua sendo referência técnica e emocional. Sua experiência e capacidade de decisão em jogos grandes são trunfos importantes para o Tricolor.

No Palmeiras, Gustavo Gómez é o símbolo da solidez defensiva. Líder, regular e decisivo em bolas paradas, o zagueiro paraguaio é peça-chave na busca por mais um título estadual.