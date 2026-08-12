No Brasil, apenas empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, podem oferecer apostas de quota fixa legalmente. Essa autorização é o que diferencia uma bet regular de uma plataforma que atua de forma irregular no país.

A regra faz parte da chamada Lei das Bets (Lei nº 14.790/2023), que estabeleceu a necessidade de autorização prévia do governo federal para as plataformas de apostas online.

Ao todo são 188 bets autorizadas no Brasil e este levantamente explica como consultar a licença de cada plataforma. A verificação é importante antes de abrir uma conta ou depositar dinheiro, já que sites sem autorização da SPA não estão habilitados a oferecer apostas legalmente no país.

Quais bets são autorizadas no Brasil?

Uma bet autorizada é aquela que recebeu licença da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, para oferecer apostas de quota fixa no Brasil. É essa autorização que diferencia uma casa de apostas regular de uma plataforma irregular.

Atualmente, a lista oficial reúne 188 marcas autorizadas, pertencentes a 85 empresas autorizadas. Para apostar em um ambiente seguro, é bom conferir se a marca e o site aparecem na lista da SPA.

Apostas legalizadas no Brasil e bets legalizadas

Para fazer uma aposta legalizada em uma casa de aposta regular no Brasil, é preciso ficar de olho se a plataforma cumpre as exigências estipuladas pelo Governo Federal como:

Domínio oficial: Endereço do site deve obrigatoriamente terminar em .bet.br .

Endereço do site deve obrigatoriamente terminar em . Dados no rodapé: Página principal deve exibir de forma clara a Razão Social, o número do CNPJ e o número da portaria de autorização da SPA/MF .

Página principal deve exibir de forma clara a Razão Social, o número do e o número da . Jogo Responsável: É obrigatório ter ferramentas de controle de limites, alertas de tempo e mecanismos de proteção ao usuário

Bônus de boas-vindas nas bets legalizadas

De acordo com a Lei das Bets (nº 14.790/2023) da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, há normas e restrições sobre essa prática, e por isso as regras devem ser conferidas na regulamentação vigente.

As bets legalizadasno Brasil podem oferecer programas de fidelidade e outras recompensas permitidas pela regulamentação, mas nada de bônus de boas-vindas.

Lista completa de bets autorizadas no Brasil

A lista oficial a seguir conta com as 188 bets autorizadas no Brasil pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda. Na tabela estão somente as marcas que estão habilitadas a oferecer apostas de quota fixa no país com o CNPJ válido, o domínio utilizado e o número da autorização.

Nome da bet Empresa autorizada Portaria de autorização VAIDEBET BPX BETS SPORTS GROUP LTDA SPA/MF nº 797, de 23 de março de 2026 BETPIX365 BPX BETS SPORTS GROUP LTDA SPA/MF nº 797, de 23 de março de 2026 OBABET BPX BETS SPORTS GROUP LTDA SPA/MF nº 797, de 23 de março de 2026 JOGA JUNTO NOSSO TIME IGAMING LTDA SPA/MF nº 604, 06 de março de 2026 BRA BB GAMING LTDA SPA/MF nº 1.166, de 28 de abril de 2026 XX BB GAMING LTDA SPA/MF nº 1.166, de 28 de abril de 2026 TROPINO ESTADOX LTDA SPA/MF nº 2.325, de 14 de outubro de 2025 BZ ESTADOX LTDA SPA/MF nº 2.325, de 14 de outubro de 2025 55W ESTADOX LTDA SPA/MF nº 2.325, de 14 de outubro de 2025 ICE OIG GAMING BRAZIL LTDA SPA/MF nº 2.040, de 11 de setembro de 2025 KBET ENSEADA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA SPA/MF nº 1.792, de 13 de agosto de 2025 NOSSABET LAGUNA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA SPA/MF nº 1.791, de 13 de agosto de 2025 1XBET DEFY LTDA SPA/MF nº 1.666, de 29 de julho de 2025 BETCAIXA CAIXA LOTERIAS S.A. SPA/MF nº 1.665, de 29 de julho de 2025 MEGABET CAIXA LOTERIAS S.A. SPA/MF nº 1.665, de 29 de julho de 2025 XBET CAIXA CAIXA LOTERIAS S.A. SPA/MF nº 1.665, de 29 de julho de 2025 BAÚ BINGO TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. SPA/MF nº 1.344, de 18 de junho de 2025 BET DO MILHÃO TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. SPA/MF nº 1.344, de 18 de junho de 2025 JOGA LIMPO RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA SPA/MF nº 1.343, de 18 de junho de 2025 ENERGIA RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA SPA/MF nº 1.343, de 18 de junho de 2025 MMA SELECT OPERATIONS LTDA SPA/MF nº 1.112, de 21 de maio de 2025 BETVIP SELECT OPERATIONS LTDA SPA/MF nº 1.112, de 21 de maio de 2025 PAPIGAMES SELECT OPERATIONS LTDA SPA/MF nº 1.112, de 21 de maio de 2025 ESPORTIVAVIP SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA SPA/MF nº 1.055, de 14 de maio de 2025 CBESPORTES SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA SPA/MF nº 1.055, de 14 de maio de 2025 DONOSDABOLA SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA SPA/MF nº 1.055, de 14 de maio de 2025 VERT 7MBR LTDA SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 CGG 7MBR LTDA SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 FANBIT 7MBR LTDA SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 PIXBET PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 GANHEIBET PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 BET DA SORTE PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 ESPORTE 365 VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA SPA/MF nº 693, de 1º de abril de 2025 BET AKI VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA SPA/MF nº 693, de 1º de abril de 2025 JOGO DE OURO VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA SPA/MF nº 693, de 1º de abril de 2025 MCGAMES SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. SPA/MF nº 528, de 14 de março de 2025 PLAY SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. SPA/MF nº 528, de 14 de março de 2025 MONTECARLOS SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. SPA/MF nº 528, de 14 de março de 2025 LUCK.BET LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA SPA/MF nº 527, de 14 de março de 2025 1 PRA 1 LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA SPA/MF nº 527, de 14 de março de 2025 STARTBET LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA SPA/MF nº 527, de 14 de março de 2025 MERIDIAN MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA SPA/MF nº 526, de 14 de março de 2025 PIN MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA SPA/MF nº 526, de 14 de março de 2025 MULTIBET RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA SPA/MF nº 525, de 14 de março de 2025 RICOBET RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA SPA/MF nº 525, de 14 de março de 2025 BRXBET RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA SPA/MF nº 525, de 14 de março de 2025 APOSTA1 PIX NA HORA SPA/MF nº 524, de 14 de março de 2025 APOSTAMAX PIX NA HORA SPA/MF nº 524, de 14 de março de 2025 AVIÃOBET PIX NA HORA SPA/MF nº 524, de 14 de março de 2025 BATEU BET EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES S.A. SPA/MF nº 523, de 14 de março de 2025 ESPORTIVA BET EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES S.A. SPA/MF nº 523, de 14 de março de 2025 A247 HILGARDO GAMING LTDA SPA/MF nº 475, de 10 de março de 2025 HILGARDO HILGARDO GAMING LTDA SPA/MF nº 475, de 10 de março de 2025 HILGARDO GAMING HILGARDO GAMING LTDA SPA/MF nº 475, de 10 de março de 2025 VERSUSBET VERSUS BRASIL LTDA SPA/MF nº 474, de 10 de março de 2025 VS - VERSUS VERSUS BRASIL LTDA SPA/MF nº 474, de 10 de março de 2025 BETCOPA WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. SPA/MF nº 473, de 10 de março de 2025 BRASIL DA SORTE WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. SPA/MF nº 473, de 10 de março de 2025 FYBET WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. SPA/MF nº 473, de 10 de março de 2025 BET4 B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA SPA/MF nº 472, de 10 de março de 2025 APOSTA BET B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA SPA/MF nº 472, de 10 de março de 2025 FAZ O BET B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA SPA/MF nº 472, de 10 de março de 2025 BLAZE FOGGO ENTERTAINMENT LTDA SPA/MF nº 471, de 10 de março de 2025 JONBET FOGGO ENTERTAINMENT LTDA SPA/MF nº 471, de 10 de março de 2025 BETWARRIOR TRACK GAMING BRASIL LTDA SPA/MF nº 470, de 10 de março de 2025 DR. BINGO TRACK GAMING BRASIL LTDA SPA/MF nº 470, de 10 de março de 2025 BET GORILLAS GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA SPA/MF nº 469, de 10 de março de 2025 BET BUFFALOS GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA SPA/MF nº 469, de 10 de março de 2025 BET FALCONS GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA SPA/MF nº 469, de 10 de março de 2025 BRAVO BLOW MARKETPLACE LTDA SPA/MF nº 468, de 10 de março de 2025 TRADICIONAL BLOW MARKETPLACE LTDA SPA/MF nº 468, de 10 de março de 2025 APOSTATUDO BLOW MARKETPLACE LTDA SPA/MF nº 468, de 10 de março de 2025 BETFAST FAST GAMING S.A. SPA/MF nº 467, de 10 de março de 2025 FAZ1BET FAST GAMING S.A. SPA/MF nº 467, de 10 de março de 2025 TIVOBET FAST GAMING S.A. SPA/MF nº 467, de 10 de março de 2025 BRAZINO777 FUTURAS APOSTAS LTDA SPA/MF nº 466, de 10 de março de 2025 IJOGO GAMEWIZ BRASIL LTDA SPA/MF nº 465, de 10 de março de 2025 FOGO777 GAMEWIZ BRASIL LTDA SPA/MF nº 465, de 10 de março de 2025 P9 GAMEWIZ BRASIL LTDA SPA/MF nº 465, de 10 de março de 2025 9F GAMEWIZ BRASIL LTDA SPA/MF nº 464, de 10 de março de 2025 6R GAMEWIZ BRASIL LTDA SPA/MF nº 464, de 10 de março de 2025 BET.APP GAMEWIZ BRASIL LTDA SPA/MF nº 464, de 10 de março de 2025 BR4BET SABIA ADMINISTRACAO LTDA SPA/MF nº 399, de 24 de fevereiro de 2025 GOL DE BET SABIA ADMINISTRACAO LTDA SPA/MF nº 399, de 24 de fevereiro de 2025 LOTOGREEN SABIA ADMINISTRACAO LTDA SPA/MF nº 399, de 24 de fevereiro de 2025 BACANAPLAY SKILL ON NET LTDA SPA/MF nº 374, de 24 de fevereiro de 2025 PLAYUZU SKILL ON NET LTDA SPA/MF nº 374, de 24 de fevereiro de 2025 APOSTOU BETBR LOTERIAS LTDA SPA/MF nº 373, de 24 de fevereiro de 2025 B1 BET BETBR LOTERIAS LTDA SPA/MF nº 373, de 24 de fevereiro de 2025 BRBET BETBR LOTERIAS LTDA SPA/MF nº 373, de 24 de fevereiro de 2025 REALS UX ENTERTAINMENT LTDA SPA/MF nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 BINGO UX ENTERTAINMENT LTDA SPA/MF nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 BETGO UX ENTERTAINMENT LTDA SPA/MF nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 BETSSON SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A. SPA/MF nº 371, de 24 de fevereiro de 2025 BIG BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. SPA/MF nº 370, de 24 de fevereiro de 2025 APOSTAR BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. SPA/MF nº 370, de 24 de fevereiro de 2025 BET.BET OPEN GAMING S.A. SPA/MF nº 326, de 17 fevereiro de 2025 DONALDBET OPEN GAMING S.A. SPA/MF nº 326, de 17 fevereiro de 2025 BULLSBET SEVENX GAMING LTDA SPA/MF nº 325, de 17 fevereiro de 2025 JOGÃO SEVENX GAMING LTDA SPA/MF nº 325, de 17 fevereiro de 2025 JOGOS SEVENX GAMING LTDA SPA/MF nº 325, de 17 fevereiro de 2025 LÍDERBET LOGAME DO BRASIL LTDA SPA/MF nº 324, de 17 fevereiro de 2025 GERALBET LOGAME DO BRASIL LTDA SPA/MF nº 324, de 17 fevereiro de 2025 UPBETBR UPBET BRASIL LTDA SPA/MF nº 323, de 17 de fevereiro de 2025 9D UPBET BRASIL LTDA SPA/MF nº 323, de 17 de fevereiro de 2025 WJCASINO UPBET BRASIL LTDA SPA/MF nº 323, de 17 de fevereiro de 2025 7K ANA GAMING BRASIL S.A. SPA/MF nº 322, de 17 de fevereiro de 2025 CASSINO ANA GAMING BRASIL S.A. SPA/MF nº 322, de 17 de fevereiro de 2025 VERA ANA GAMING BRASIL S.A. SPA/MF nº 322, de 17 de fevereiro de 2025 HIPERBET HIPER BET TECNOLOGIA LTDA. SPA/MF nº 321, de 17 de fevereiro de 2025 ESTRELABET EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. SPA/MF nº 320, de 17 de fevereiro de 2025 VUPI EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. SPA/MF nº 320, de 17 de fevereiro de 2025 F12.BET F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA SPA/MF nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 LUVA.BET F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA SPA/MF nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 BRASIL.BET F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA SPA/MF nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 BANDBET BELL VENTURES DIGITAL LTDA SPA/MF nº 270, de 10 de fevereiro de 2025 MEGAPOSTA NEXUS INTERNATIONAL LTDA SPA/MF nº 265, de 07 de fevereiro de 2025 RIVALO OLAVIR LTDA SPA/MF nº 264, de 07 de fevereiro de 2025 STAKE STAKE BRASIL LTDA SPA/MF nº 263, de 07 de fevereiro de 2025 GINGABET JOGO PRINCIPAL LTDA SPA/MF nº 262, de 07 de fevereiro de 2025 QGBET JOGO PRINCIPAL LTDA SPA/MF nº 262, de 07 de fevereiro de 2025 VIVASORTE JOGO PRINCIPAL LTDA SPA/MF nº 262, de 07 de fevereiro de 2025 AFUN BRILLIANT GAMING LTDA SPA/MF nº 261, de 07 de fevereiro de 2025 AI BRILLIANT GAMING LTDA SPA/MF nº 261, de 07 de fevereiro de 2025 6Z BRILLIANT GAMING LTDA SPA/MF nº 261, de 07 de fevereiro de 2025 SORTENABET SORTENABET GAMING BRASIL S.A. SPA/MF nº 260, de 07 de fevereiro de 2025 BETOU SORTENABET GAMING BRASIL S.A. SPA/MF nº 260, de 07 de fevereiro de 2025 BETFUSION SORTENABET GAMING BRASIL S.A. SPA/MF nº 260, de 07 de fevereiro de 2025 SORTE ONLINE LEVANTE BRASIL LTDA SPA/MF nº 259, de 07 de fevereiro de 2025 LOTTOLAND LEVANTE BRASIL LTDA SPA/MF nº 259, de 07 de fevereiro de 2025 TIGER.BET BETSPEED LTDA SPA/MF nº 258, de 07 de fevereiro de 2025 PQ777 BETSPEED LTDA SPA/MF nº 258, de 07 de fevereiro de 2025 5G BETSPEED LTDA SPA/MF nº 258, de 07 de fevereiro de 2025 BETESPORTE BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA SPA/MF nº 257, de 07 de fevereiro de 2025 LANCE DE SORTE BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA SPA/MF nº 257, de 07 de fevereiro de 2025 SUPREMABET SUPREMA BET LTDA SPA/MF nº 256, de 07 de fevereiro de 2025 MAXIMABET SUPREMA BET LTDA SPA/MF nº 256, de 07 de fevereiro de 2025 ULTRABET SUPREMA BET LTDA SPA/MF nº 256, de 07 de fevereiro de 2025 CASA DE APOSTAS CDA GAMING LTDA SPA/MF nº 255, de 07 de fevereiro de 2025 BET SUL CDA GAMING LTDA SPA/MF nº 255, de 07 de fevereiro de 2025 JOGO ONLINE CDA GAMING LTDA SPA/MF nº 255, de 07 de fevereiro de 2025 VBET SC OPERATING BRAZIL LTDA SPA/MF nº 254, de 07 de fevereiro de 2025 VIVARO SC OPERATING BRAZIL LTDA SPA/MF nº 254, de 07 de fevereiro de 2025 SEUBET H2 LICENSED LTDA SPA/MF nº 253, de 07 de fevereiro de 2025 H2 BET H2 LICENSED LTDA SPA/MF nº 253, de 07 de fevereiro de 2025 4WIN LUCKY GAMING LTDA SPA/MF nº 252, de 07 de fevereiro de 2025 4PLAY LUCKY GAMING LTDA SPA/MF nº 252, de 07 de fevereiro de 2025 PAGOL LUCKY GAMING LTDA SPA/MF nº 252, de 07 de fevereiro de 2025 APOSTA GANHA APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA SPA/MF nº 251, de 07 de fevereiro de 2025 RECEBA APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA SPA/MF nº 251, de 07 de fevereiro de 2025 BET365 HS DO BRASIL LTDA SPA/MF nº 250, de 07 de fevereiro de 2025 NOVIBET NVBT GAMING LTDA SPA/MF nº 249, de 07 fevereiro de 2025 BETFAIR NSX BETFAIR BRASIL S.A SPA/MF nº 248, de 07 de fevereiro de 2025 SPORTINGBET VENTMEAR BRASIL S.A. SPA/MF nº 247, de 07 de fevereiro de 2025 BETBOO VENTMEAR BRASIL S.A. SPA/MF nº 246, de 07 de fevereiro de 2025 BETANO KAIZEN GAMING BRASIL LTDA SPA/MF nº 246, de 07 de fevereiro de 2025 ESPORTES DA SORTE ESPORTES GAMING BRASIL LTDA SPA/MF nº 136, de 22 de janeiro de 2025 ONABET ESPORTES GAMING BRASIL LTDA SPA/MF nº 136, de 22 de janeiro de 2025 LOTTU ESPORTES GAMING BRASIL LTDA SPA/MF nº 136, de 22 de janeiro de 2025 OLEYBET LINDAU GAMING BRASIL S.A. SPA/MF nº 2.105, de 30 de dezembro de 2024 BETBOOM BETBOOM LTDA SPA/MF nº 2.103, de 30 de dezembro de 2024 FREE BETBOOM LTDA SPA/MF nº 2.103, de 30 de dezembro de 2024 PINNACLE A2FBR S.A. SPA/MF nº 2.102, de 30 de dezembro de 2024 MATCHBOOK A2FBR S.A. SPA/MF nº 2.102, de 30 de dezembro de 2024 BETESPECIAL A2FBR S.A. SPA/MF nº 2.102, de 30 de dezembro de 2024 BOLSA DE APOSTA A2FBR S.A. SPA/MF nº 2.101, de 30 de dezembro de 2024 FULLTBET A2FBR S.A. SPA/MF nº 2.101, de 30 de dezembro de 2024 BETBRA A2FBR S.A. SPA/MF nº 2.101, de 30 de dezembro de 2024 ALFA.BET ALFA ENTRETENIMENTO S.A. SPA/MF nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 ARENAPLUS DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA SPA/MF nº 2.099, de 30 de dezembro de 2024 BINGOPLUS DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA SPA/MF nº 2.099, de 30 de dezembro de 2024 BETMGM BOA LION S.A. SPA/MF nº 2.098, de 30 de dezembro de 2024 MGM BOA LION S.A. SPA/MF nº 2.098, de 30 de dezembro de 2024 SEGURO BET SEGURO BET LTDA SPA/MF nº 2.097, de 30 de dezembro de 2024 KING PANDA SEGURO BET LTDA SPA/MF nº 2.097, de 30 de dezembro de 2024 7GAMES OIG GAMING BRAZIL LTDA SPA/MF nº 2.096, de 30 de dezembro de 2024 BETÃO OIG GAMING BRAZIL LTDA SPA/MF nº 2.096, de 30 de dezembro de 2024 R7 OIG GAMING BRAZIL LTDA SPA/MF nº 2.096, de 30 de dezembro de 2024 SPORTYBET BLAC JOGOS LTDA SPA/MF nº 2.095, de 30 de dezembro de 2024 GALERA.BET GALERA GAMING JOGOS ELETRONICOS S.A. SPA/MF nº 2.094, de 30 de dezembro de 2024 KTO APOLLO OPERATIONS LTDA SPA/MF nº 2.093, de 30 de dezembro de 2024 BETNACIONAL NSX BRASIL S.A. SPA/MF nº 2.092, de 30 de dezembro de 2024 REI DO PITACO MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA SPA/MF nº 2.091, de 30 de dezembro 2024 PITACO MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA SPA/MF nº 2.091, de 30 de dezembro 2024 RdP MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA SPA/MF nº 2.091, de 30 de dezembro 2024 SUPERBET SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA SPA/MF nº 2.090, de 30 de dezembro de 2024 MAGICJACKPOT SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA SPA/MF nº 2.090, de 30 de dezembro de 2024 SUPER SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA SPA/MF nº 2.090, de 30 de dezembro de 2024

Como funciona a lei das bets no Brasil?

O mercado de apostas no Brasil passou por duas etapas importantes de regulamentação. A Lei nº 13.756/2018 legalizou as apostas esportivas de quota fixa, enquanto a Lei nº 14.790/2023 ampliou e regulamentou o setor, incluindo os jogos on-line.

A partir de 1º de janeiro de 2025, somente empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, podem operar em âmbito nacional. A regulamentação brasileira estabelece regras para a entrada das empresas no mercado, as marcas utilizadas, os sites, a fiscalização e a proteção dos apostadores.

Autorização da empresa e marca comercial

Para receber a autorização, a empresa precisa cumprir uma série de exigências previstas na legislação e na regulamentação do Brasil, incluindo requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e comprovação de idoneidade.

E autorização para operar no Brasil é concedida à empresa, e não à marca que aparece para o público. Uma companhia pode ter licença para ter até três marcas de apostas. Cada marca pode ter seu próprio site, desde que esteja vinculada à empresa autorizada pelo Ministério da Fazenda. Por isso, marcas diferentes podem pertencer ao mesmo grupo empresarial.

A operação também exige o pagamento de uma autorização de R$ 30 milhões. Segundo o Ministério da Fazenda, esse valor dá direito a até três marcas e a autorização tem validade de cinco anos. Portaria, licença e domínio.

Portaria, licença e domínio

A autorização é concedida pela Secretaria de Prêmios e Apostas e formalizada por meio de uma portaria do Ministério da Fazenda. A portaria identifica a empresa autorizada e estabelece as condições da operação.

Na lista oficial de empreas autorizadas aparece o número da portaria ao lado de cada empresa com as suas respectivas marcas.

Outro elemento importante é o domínio. Todos os sites de apostas que possuem autorização federal devem utilizar a extensão .bet.br. O domínio é uma das formas mais simples de identificase uma plataforma é legalizada e regulamentada.

Órgãos responsáveis

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) é o principal órgão federal responsável pelo mercado de apostas de quota fixa. Junto ao Ministério da Fazenda, a secretaria tem entre suas atribuições autorizar, regulamentar, normatizar, monitorar, supervisionar, fiscalizar e aplicar sanções às empresas do setor.

A SPA possui diferentes áreas para executar essas funções. A Subsecretaria de Autorização analisa os pedidos das empresas interessadas em operar apostas de quota fixa, enquanto a Subsecretaria de Monitoramento e Fiscalização acompanha o funcionamento do mercado. A estrutura também conta com uma Subsecretaria de Ação Sancionadora, responsável pelos processos relacionados às infrações e penalidades administrativas.

Outro instrumento importante é o Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), plataforma criada pelo Ministério da Fazenda para apoiar a regulação, o monitoramento e a fiscalização do setor. O sistema também é utilizado no processo de solicitação de autorização e no recebimento das informações das empresas autorizadas.

Como saber se uma casa de apostas é legal?

Para descobrir se uma casa de apostas opera legalmente no Brasil e é confiável, o apostador tem que ficar de olho em alguns critérios. São esses fatores que diferem plataformas legalizadas das bets não autorizadas.

Para conferir se uma casa de apostas é regulamentada, confira o passo a passo:

Marca: tem que aparecer na lista oficial;

tem que aparecer na lista oficial; Empresa: ver se a marca está vinculada à empresa correta;

ver se a marca está vinculada à empresa correta; CNPJ: se corresponde à empresa indicada;

se corresponde à empresa indicada; Portaria: se existe uma autorização registrada pela SPA;

se existe uma autorização registrada pela SPA; Domínio: se o site utiliza .bet.br;

se o site utiliza .bet.br; Lista oficial: ver de todas as informações acima batem com os registros do Ministério da Fazenda?

Qual é a diferença entre uma bet autorizada e uma bet irregular?

Para ter certeza que uma casa de aposta é autorizada e recebeu permissão para operar no Brasil, ela tem que constar na lista oficial do Ministério da Fazenda.

Caso a empresa e marca não apareça na relação oficial, o domínio não corresponde ao registrado ou as informações do site não coincidem com os dados do governo, é preciso ter cautela, pois isso quer dizer que se trata de bets não autorizadas.

Lista de bets não autorizadas no Brasil

As bets não autorizadas são plataformas de apostas que oferecem seus serviços no Brasil sem possuir autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, órgão responsável pela regulamentação e fiscalização das apostas de quota fixa no país.

Uma das formas de verificar se uma plataforma está autorizada é consultar a lista oficial do Ministério da Fazenda. As empresas autorizadas também utilizam o domínio “.bet.br”, conforme as regras estabelecidas para o mercado regulado.

Já as plataformas que não possuem autorização não podem oferecer legalmente seus serviços no mercado brasileiro. O governo pode determinar medidas para impedir o funcionamento dessas empresas, incluindo o bloqueio de seus sites e aplicativos.

Por que é importante verificar a autorização de uma bet?

Verificar se as plataformas são legalizadas é importante para saber se as bets podem operar legalmente no Brasil e está submetida às regras de fiscalização do governo. Desde 1º de janeiro de 2025, somente empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, podem operar nacionalmente.

A autorização é relevante por diferentes motivos:

Informação jurídica: a empresa autorizada precisa cumprir as leis e normas específicas do setor, além de estar sujeita à fiscalização e às possíveis sanções da SPA. A regulamentação estabelece direitos e deveres tanto para as casas de apostas quanto para os apostadores.

a empresa autorizada precisa cumprir as leis e normas específicas do setor, além de estar sujeita à fiscalização e às possíveis sanções da SPA. A regulamentação estabelece direitos e deveres tanto para as casas de apostas quanto para os apostadores. Proteção de dados: as plataformas autorizadas devem seguir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O Ministério da Fazenda informa que os dados pessoais dos apostadores são protegidos e só podem ser utilizados para finalidades regulatórias e de prevenção à lavagem de dinheiro, nos termos da legislação.

as plataformas autorizadas devem seguir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O Ministério da Fazenda informa que os dados pessoais dos apostadores são protegidos e só podem ser utilizados para finalidades regulatórias e de prevenção à lavagem de dinheiro, nos termos da legislação. Identificação do apostador: o cadastro e a autenticação seguem regras específicas, incluindo mecanismos de verificação de identidade e, em determinadas situações, reconhecimento facial. Essas medidas ajudam a confirmar quem está utilizando a conta e a combater fraudes e lavagem de dinheiro.

o cadastro e a autenticação seguem regras específicas, incluindo mecanismos de verificação de identidade e, em determinadas situações, reconhecimento facial. Essas medidas ajudam a confirmar quem está utilizando a conta e a combater fraudes e lavagem de dinheiro. Pagamentos: as bets autorizadas devem utilizar instituições financeiras ou de pagamento autorizadas pelo Banco Central. Os depósitos devem partir de uma conta cadastrada em nome do próprio apostador, e há regras para saques e pagamento de prêmios.

as bets autorizadas devem utilizar instituições financeiras ou de pagamento autorizadas pelo Banco Central. Os depósitos devem partir de uma conta cadastrada em nome do próprio apostador, e há regras para saques e pagamento de prêmios. Atendimento: a legislação exige que as plataformas tenham canais de atendimento ao apostador, em português e com acesso gratuito, para receber e solucionar dúvidas, reclamações e problemas relacionados às apostas. A regulamentação prevê atendimento em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana.

a legislação exige que as plataformas tenham canais de atendimento ao apostador, em português e com acesso gratuito, para receber e solucionar dúvidas, reclamações e problemas relacionados às apostas. A regulamentação prevê atendimento em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Jogo responsável: as empresas autorizadas devem adotar medidas para prevenir e reduzir danos relacionados às apostas, como mecanismos de autoexclusão, limites de apostas, informações sobre os riscos e monitoramento de comportamentos que possam indicar problemas relacionados ao jogo.

Vale lembrar que verificar a autorização ajuda o apostador a identificar se está diante de uma empresa que opera dentro do mercado regulado e está sujeita às regras brasileiras de identificação, proteção de dados, pagamentos, atendimento e jogo responsável.

Isso não elimina os riscos próprios das apostas, mas permite ao consumidor verificar se a plataforma está submetida ao conjunto de obrigações e mecanismos de fiscalização previstos na regulamentação.

Onde consultar a lista oficial de bets autorizadas?

A forma mais segura de verificar se uma bet está autorizada a operar no Brasil é consultar a lista oficial da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda. A SPA é o órgão responsável por autorizar, regulamentar, monitorar e fiscalizar as empresas de apostas de quota fixa no país.

É importante observar se uma empresa é legalizada conferindo os seguintes pontos:

Nome da empresa responsável pela bet;

Marca utilizada pela plataforma;

CNPJ da empresa;

Domínio do site;

Portaria de autorização.

Brasil: lista oficial de bets autorizadas.

O Brasil atualmente conta com uma lista de 188 bets autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda.

Na tabela oficial estão somente as marcas que estão habilitadas a oferecer apostas de quota fixa no país com o CNPJ válido, o domínio utilizado e o número da autorização. Caso uma marca não apareça no registro, ela não está entre as bets autorizadas no Brasil.

Faça um jogo responsável

As apostas envolvem risco financeiro e possibilidade de perdas e, por isso, não devem ser tratadas como forma de renda ou investimento. O próprio Ministério da Fazenda orienta que as apostas sejam encaradas como uma atividade recreativa, sem expectativa de lucro fácil.

A legislação brasileira também proíbe a participação de menores de 18 anos nas apostas de quota fixa.

Além disso, em qualquer sinal de descontrole com as apostas, o apostador pode procurar ajuda especializada, e

Em caso de sinais de descontrole, é recomendável procurar ajuda especializada, e as bets autorizadas no Brasl devem oferecer ferramentas como limites de depósito, pausa temporária e autoexclusão.

Outras análises de casas de apostas

O apostar pode verificar se as plataformas são legalizadas pela portaria SPA/MF na lei nº 14.790/2023 e além disso verificar a análise das melhores casas de apostas, onde é possível ver mercados disponíveis, funcionamento, pagamentos e recursos para proteger a segurança da conta e dos dados pessoais.

Perguntas frequentes sobre bets autorizadas

Abaixo confira algumas dúvidas mais frequentes em relação a bets autorizadas e como elas operam no Brasil.

Quantas bets são autorizadas no Brasil?

No Brasil atualmente consta no documento oficial da portaria SPA/MF na lei nº 14.790/2023 188 marcas autorizadas a operar no país, que pertencem a 85 empresas. Esse número pode mudar com frequência, pois a lista de bets autorizadas é atualizada pelo Ministério da Fazenda.

Como consultar se uma bet possui licença?

O apostador pode conferir se uma casa de apostas é legalizada no site oficial da SPA/MF. É importante conferir os seguintes pontos: se a marca aparece na lista oficial; se essa marca está vinculada na empresa correta; se o CNPJ corresponde à empresa indicada e se o domínio do site da plataforma utiliza bet.br e se todas as informações acima batem com os registros do Ministério da Fazenda.

Toda bet com domínio brasileiro é autorizada?

Não. Ter um domínio relacionado ao Brasil, por si só, não significa que uma bet esteja autorizada a operar no país. Na regulamentação de prêmios e apostas existe uma regra específica: as empresas autorizadas devem utilizar o domínio “.bet.br”. Somente empresas autorizadas podem operar nacionalmente.

Uma empresa pode operar mais de uma marca de apostas?

Sim. No documento oficial da secretária de prêmios uma mesma empresa pode operar mais de uma marca de apostas. A regra da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, permite que cada autorização contemple até três marcas, e cada marca pode ter seu próprio site de apostas.

Qual órgão fiscaliza as bets no Brasil?

A fiscalização das bets no Brasil é responsabilidade da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda. O órgão é responsável por autorizar, regulamentar, monitorar, supervisionar e fiscalizar as empresas que operam apostas de quota fixa no país, além de aplicar sanções quando são identificadas irregularidades.

O que fazer ao encontrar uma plataforma não autorizada?

Ao encontrar uma plataforma que não está autorizada o apostador não deve utilizar a bet, pois a empresa não oferece proteção prevista na regulamentação com todos os fatores da lista oficial. Também é possível registrar denúncia em canais oficiais e de defesa do consumidor.