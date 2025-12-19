bet365 traz recompensas diárias em 12 Dias de Celebração

A promoção 12 Dias de Celebração* da bet365 traz um formato especial de recompensas diárias para clientes novos e elegíveis da plataforma. Durante o período da campanha, de 20 a 31 de dezembro, uma nova oferta é revelada a cada dia.

Isso permitindo que o usuário acompanhe a promoção de forma flexível, sem a obrigação de ter participado de dias anteriores. Mas ao participar por 12 dias - sem faltas -, jogadores podem obter um bônus supresa no 13º dia.

A proposta combina variedade de benefícios e uma dinâmica simples, em que cada recompensa possui regras próprias. Todavia, para participar é necessário ser cadastrado na plataforma.

Portanto, use o código de indicação bet365 para abrir sua conta e confira, a seguir, os detalhes dessa promoção exclusiva.

*Esta promoção encontra-se disponível para novos clientes e clientes elegíveis com uma nova promoção revelada diariamente. Poderá participar num determinado dia, mesmo que não tenha revelado a promoção do dia anterior. Aplicam-se os T&C de cada oferta individual.

✨ O que posso obter com a promoção 12 Dias de Celebração?

A promoção 12 Dias de Celebração* funciona com base na liberação diária de recompensas. A cada novo dia, uma oferta diferente fica disponível para clientes elegíveis.

Há, no entanto, condições específicas que devem ser consultadas no momento da revelação.

Um dos principais diferenciais da campanha é a participação independente. Isso significa que o cliente não precisa ter acessado a promoção desde o primeiro dia para aproveitar as recompensas seguintes.

Cada oferta diária pode ser utilizada de forma isolada, desde que o usuário atenda aos critérios estabelecidos.

Entre os principais pontos da promoção, destacam-se:

12 recompensas diferentes, liberadas uma por dia ;

; Participação flexível, sem necessidade de acesso contínuo;

sem necessidade de acesso contínuo; Campanha válida para novos clientes e clientes elegíveis ;

; Possibilidade de recompensa bônus adicional ao final do período ;

; Regras específicas aplicáveis a cada oferta diária.

Esse formato torna a promoção mais acessível, especialmente para usuários que não acompanham a plataforma diariamente, mas ainda assim desejam aproveitar as ofertas disponíveis.

A plataforma não divulga previamente todas as recompensas que farão parte da promoção, o que adiciona um elemento de expectativa ao formato dos 12 Dias de Celebração.

As ofertas podem variar ao longo do período e incluem diferentes tipos de benefícios, sempre sujeitos a regras específicas.

Cada recompensa diária apresenta condições próprias, como requisitos de apostas, prazos de uso e limites máximos.

Por esse motivo, é fundamental que o cliente leia atentamente os Termos e Condições associados a cada oferta antes de utilizá-la.

Outro ponto relevante é que a bet365 se reserva o direito de ajustar, substituir ou cancelar recompensas específicas, caso identifique inconsistências, erros técnicos ou uso indevido da promoção.

Termos e Condições

Como em qualquer campanha promocional, a promoção 12 Dias de Celebração da bet365 está sujeita a um conjunto de Termos e Condições, que devem ser lidos com atenção antes da participação.

Cada recompensa diária possui regras próprias, que se somam aos Termos e Condições gerais da plataforma.

A bet365 se reserva o direito de anular apostas, cancelar ofertas ou recuperar valores caso identifique uso indevido da promoção ou estratégias consideradas de ganho garantido.

Entre os principais pontos previstos, estão:

Estes termos e condições devem ser lidos em conjunto com nossos Termos e Condições Gerais. Para dúvidas sobre esta oferta, visite help.bet365.bet.br. Na eventualidade de qualquer termo da oferta ou promoção ser quebrado ou caso existam provas de séries de apostas feitas por um cliente ou grupo de clientes, que, devido a pagamentos ajustados, Apostas Grátis, Créditos de Aposta ou qualquer outra oferta promocional, resultem em ganhos garantidos para o cliente (individualmente ou como parte de um grupo) independentemente do resultado, a bet365 poderá recuperar o elemento do pagamento ajustado, da Aposta Grátis, pagamento de reembolso ou Crédito de Aposta de tais ofertas e/ou anular qualquer aposta financiada através de Aposta Grátis ou dos Créditos de Aposta. Adicionalmente, caso exista evidência de tal atividade, a bet365 poderá cobrar uma taxa de administração do cliente que pode chegar ao valor dos Créditos de Aposta, da Aposta Grátis, do reembolso ou do pagamento ajustado, em função dos custos administrativos incorridos em identificar e realizar a ação contra a atividade. A bet365 poderá reaver qualquer valor de Aumentos, Apostas Grátis, Créditos de Aposta, valor de reembolso ou pagamentos ajustados atribuídos por engano. A bet365 poderá, a qualquer momento, realizar pequenos ajustes a esta promoção, de forma a corrigir erros ortográficos ou melhorar a clareza ou a experiência do cliente e poderá cancelar esta promoção por motivos legais ou de regulamentação. Funcionários, colaboradores e diretores da bet365, colaboradores das respectivas agências promocionais, licenciados e portadores da licença, provedores de serviço e qualquer outra empresa associada ou afiliada não serão elegíveis para a promoção. O mesmo se aplica aos familiares diretos de tais indivíduos.

Verifique os Termos e Condições (T&Cs) completos da promoção no site da bet365.

Essas regras existem para garantir transparência, equilíbrio e conformidade com as normas aplicáveis ao setor de apostas.

É importante destacar que a campanha não está disponível para todos os usuários de forma automática.

Por isso, o cliente deve acessar a área específica da promoção para verificar se está apto a participar e quais recompensas estão disponíveis no dia.

✍️Como se cadastrar na bet365 e acessar a promoção?

O processo de cadastro na bet365 é simples e pode ser realizado em poucos minutos.

Após criar a conta e concluir a verificação, o usuário pode acessar a área de promoções para conferir se está elegível à campanha 12 Dias de Celebração*.

O passo a passo básico funciona assim:

Acessar a o site da bet365 e clicar na opção Registre-se; Preencher os dados pessoais solicitados e aceitar os Termos e Condições; Concluir a verificação da conta; Acessar a seção de promoções; Verificar a recompensa disponível no dia.

A partir desse ponto, basta acompanhar as ofertas diárias e conferir as condições específicas de cada uma.

