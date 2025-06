Aposte no artilheiro do Mundial na Betano e ganhe apostas grátis a cada gol

Escolha o artilheiro do Mundial de Clubes 2025 na Betano e R$5 em apostas grátis a cada gol do jogador.

Se você curte acompanhar quem balança as redes, essa missão é pra você. A Betano lançou um bônus para apostar no Mundial de Clubes, focado nos artilheiros da competição. Ao apostar R$25 ou mais no mercado de Artilheiro do Torneio, você ganha uma aposta grátis de R$5 toda vez que o jogador escolhido marcar um gol.

Além disso, quem se cadastrar usando um código de indicação Betano ainda pode aproveitar outras ofertas da casa, incluindo bônus para apostar no Mundial de Clubes, já que a campanha é válida para novos e antigos usuários.

Ir para a Betano >

Como funciona a promoção?

O funcionamento da missão Artilheiro Betano é simples: o usuário aposta R$25 ou mais no mercado de artilheiro do Mundial de Clubes 2025 e, a cada gol marcado pelo jogador escolhido, recebe R$ 5 apostas grátis.

Assim, se o jogador selecionado fizer 3 gols ao longo da sua campanha no torneio, o apostador ganha R$15 em apostas grátis — R$5 por cada gol marcado.

Como conseguir o bônus para apostar no Mundial de Clubes

Acesse o site da Betano e faça login (ou crie uma conta). Vá até a seção de esportes e selecione o mercado “Artilheiro do Mundial de Clubes 2025”. Escolha seu jogador favorito e aposte R$25 ou mais. A cada gol marcado por esse jogador durante o torneio, você recebe R$ 5 em apostas grátis. As apostas são válidas por 72h com odds mínimas de R$2.

Veja também: Ofertas para apostar no Mundial de Clubes 2025

Termos e condições da promoção

Antes de aproveitar o bônus para apostar no Mundial de Clubes, é fundamental entender como ela funciona. A ação tem regras específicas que definem como as apostas grátis são liberadas e utilizadas. Veja os principais pontos abaixo:

Valor mínimo de aposta: R$25 no mercado de Artilheiro do Mundial de Clubes 2025

Tipo de aposta válida: Apostas simples feitas com saldo real

Recompensa: Aposta grátis de R$5 a cada gol do jogador escolhido

Validade da aposta grátis: 72 horas, com odds mínimas de 2,00

Como participar: Clique em “Participar” na seção de Missões para ativar

Para mais detalhes, consulte os termos no site da Betano.

Como se cadastrar na Betano?

Para se cadastrar na Betano, basta acessar o site oficial, selecionar a opção "Cadastrar-Se" e preencher o formulário com seus dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, e-mail e código de indicação Betano, se disponível no momento. Veja o passo a passo!