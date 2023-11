Apostas grátis: Conheça os melhores sites e ofertas do mercado

Há diversas plataformas que disponibilizam apostas grátis como bônus de boas-vindas para os usuários recém-cadastrados.

Dessa maneira, é possível iniciar nos sites com apostas grátis e outras ofertas ativas.

Pensando nisso, avaliamos as melhores casas de apostas que oferecem freebets para os novos usuários:

Betano : Bônus de até R$500 + R$20 em apostas grátis

1xBet : Participe de um bônus de boas-vindas de 100% em até R$ 1,2 mil no primeiro depósito

Betfair : Oferece um bônus de boas-vindas de 100% em até R$ 300

KTO : Ative uma freebet de até R$ 200

Betmotion : Bônus de R$150 + R$20 em aposta grátis

Galera Bet : Participe de uma aposta grátis em até R$ 50;

Rivalo : Apostas grátis até R$50

Novibet : Ative um bônus de 100% em até R$ 300 + 30 rodadas gratuitas.

Freebet: O que são apostas grátis

As apostas grátis são um tipo de bônus para apostar online que pode ser oferecido nas boas-vindas ou em ofertas individuais. Ou seja, neste modelo de aposta, o usuário pode apostar sem utilizar o saldo da sua conta.

Essas freebets também podem ser obtidas em promoções cumulativas, planos de fidelidade ou em ocasiões específicas. Além disso, essas apostas grátis podem ser utilizadas em qualquer modalidade esportiva e em uma diversidade de mercados de apostas.

Na maioria das ofertas de boas-vindas que oferecem apostas grátis, o usuário precisa realizar uma aposta conforme as regras da promoção. Dessa maneira, caso o bilhete seja derrotado, o usuário receberá a quantia apostada de volta para apostar novamente.

Portanto, nos tópicos a seguir, demonstraremos como utilizar as apostas grátis e quais são as principais condições a serem seguidas. Confira.

Saiba como usar apostas grátis

Entendendo como funcionam as casas de apostas com bônus grátis de apostas, é necessário saber como efetuar essas apostas. Pensando nisso, separamos abaixo um passo a passo de como realizar uma freebet de maneira simples e rápida.

Acesse a plataforma oficial da casa de apostas; Cadastre-se e acesse a sua conta na plataforma; Com o bônus de boas-vindas ativo, leia os Termos e Condições (T&C); Agora, basta realizar uma freebet conforme as condições exigidas; Para sacar os fundos obtidos com a freebet, dependendo da casa de apostas, é necessário cumprir o rollover.

Melhores sites com apostas grátis

A avaliação do bônus de boas-vindas é um dos principais critérios considerados ao escolher uma casa de apostas para começar. Por isso, é importante estar atento, pois nem todas as plataformas oferecem vantagens para os novos usuários. Portanto, separamos as principais casas de apostas que disponibilizam bônus de boas-vindas.

Confira abaixo as melhores casas de apostas com apostas grátis:

Como escolhemos os melhores sites com apostas grátis

Diante de tantas alternativas disponíveis no mercado, selecionar os melhores sites que oferecem apostas gratuitas pode ser uma tarefa complicada para aqueles que não possuem experiência com as casas de apostas.

Apesar disso, o bônus é primordial para que o usuário possa iniciar com o pé direito e utilizar as vantagens das promoções e ofertas. Sendo assim, neste tópico, mostraremos como avaliamos e escolhemos os melhores sites com bônus de boas-vindas.

Primeiramente, avaliamos a interatividade da interface de cada uma das casas de apostas selecionadas. Assim, vimos que a navegação nas plataformas é simples e intuitiva, até mesmo para usuários que possuem dificuldades.

Além disso, os sites apresentam uma boa otimização e organização nas categorias, modalidades e eventos esportivos. Sendo assim, é simples e rápido encontrar e apostar nos eventos esportivos desejados.

Outro ponto forte das plataformas selecionadas são os métodos de pagamento. Afinal, todos esses sites de apostas contam com o principal método de pagamento utilizado pelos brasileiros, a transferência via Pix.

Além disso, algumas das plataformas selecionadas contam com uma enorme diversidade de métodos, como boleto, criptomoedas, carteiras digitais e entre outros.

Confira abaixo outras das principais qualidades analisadas nas casas de apostas:

Betano apostas grátis

Dona de uma enorme reputação, a Betano é popularmente reconhecida por oferecer uma enorme variedade tanto para os esportes quanto para o cassino online.

Entre os principais esportes da casa de apostas, é possível encontrar o futebol, basquete, tênis, vôlei e muito mais. Assim, na Betano, os fanáticos por esportes podem iniciar com vantagens ao participar do bônus de boas-vindas.

No território brasileiro, a promoção de boas-vindas da Betano oferece um bônus de até R$500 + R$20 em apostas grátis, com o código promocional Betano.

Destaques da Betano

Confira abaixo os principais destaques encontrados na plataforma de Betano:

Promoções de boas-vindas;

Diversidade nos mercados de apostas;

Atendimento ao cliente;

KTO apostas grátis

A KTO é uma das casas de apostas esportivas que apresenta o maior bônus de freebets. Dessa maneira, o site apresenta uma enorme variedade de esportes e mercados de apostas. Ou seja, a KTO é uma das melhores plataformas para quem deseja realizar apostas grátis futebol, vôlei, basquete e muitos outros.

Portanto, a KTO conta com um enorme diferencial. O usuário pode realizar uma primeira aposta gratis em até R$ 200 com o cupom KTO. Sendo assim, caso o bilhete seja derrotado, o usuário receberá a quantia apostada para apostar novamente.

Destaques da KTO

Veja as principais vantagens de entrar na plataforma da KTO:

Bônus de boas-vindas;

Variedade nas modalidades esportivas;

Segurança e reputação.

1xBet apostas grátis

A 1xBet também pertence à nossa seleção de melhores casas de apostas que oferecem vantagens para os novos usuários. A plataforma é popularmente reconhecida pela sua segurança. Assim, a 1xBet conta com uma enorme reputação, estando entre as principais casas de apostas presentes no Brasil.

Ao se cadastrar na 1xBet, o usuário pode participar da promoção de boas-vindas da plataforma. Sendo assim, com o código promocional 1xbet, é possível obter um bônus de 100% em até R$ 1.500.

Destaques da 1xBet

Veja os principais destaques presentes na casa de apostas da 1xBet:

Enorme reputação no mercado;

Variedade nas apostas esportivas e no cassino online;

Bônus de boas-vindas.

Novibet apostas grátis

Para quem quer apostas grátis futebol nacional e internacional, a Novibet é uma das melhores casas de apostas. A casa de apostas disponibiliza competições como Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e muito mais.

O bônus de boas-vindas na plataforma pode ser obtido no primeiro depósito qualificativo. Assim, na Novibet é possível obter um bônus de 100% em até R$ 300 + 30 rodadas gratuitas no Big Bass Bonanza, usando o código promocional Novibet.

Destaques da Novibet

Veja os principais destaques da plataforma da Novibet:

Diversos métodos de pagamento;

Bônus de boas-vindas;

Políticas de jogo responsável.

Betfair apostas grátis

A Betfair está entre as principais casas de apostas no Brasil, principalmente por contar com cotações no valor de mercado e recursos exclusivos. Afinal, a Betfair Exchange é a maior bolsa de apostas esportivas do mundo.

Não somente isso, a Betfair também conta com benefícios de boas-vindas para os novos usuários cadastrados. Ou seja, o usuário pode receber um bônus de 100% em até R$ 200 com o código promocional Betfair.

Destaques da Betfair

Veja as principais vantagens da plataforma da Betfair:

Bônus de boas-vindas;

Recurso exclusivo: Exchange;

Aplicativo rápido e intuitivo para mobile.

Betmotion apostas grátis

A Betmotion é uma das melhores opções para quem tem preferência por apostas grátis futebol. A seção de modalidades desta operadora é completamente organizada, tendo o futebol como o esporte mais buscado.

Portanto, é possível encontrar uma ampla variedade de mercados de apostas para o futebol, como resultado final, mais/menos gols, empate anula aposta, ambos marcam e mais.

A casa de apostas conta com um bônus especial para quem usa o promocode Betmotion.

Destaques da Betmotion

Confira os três principais destaques da Betmotion:

Plataforma organizada e intuitiva;

Promoções e ofertas;

Variedade nos esportes e mercados de apostas.

Galera Bet apostas grátis

A Galera Bet é uma casa de apostas que possui as cores do Brasil. A plataforma conta com as principais competições do futebol nacional, como Brasileirão Série A, B, Brasileirão Feminino e outras. Sendo assim, criada especificamente para os brasileiros, a Galera Bet também conta com promoções exclusivas para as competições nacionais.

Para participar da aposta gratis da Galera Bet, o usuário deve apostar no máximo R$ 50. Assim, que a aposta for realizada com código promocional Galera bet, o usuário receberá automaticamente uma freebet no mesmo valor. Ou seja, na casa de apostas, a freebet não depende da aposta ser certa ou errada.

Destaques da Galera Bet

Veja os três principais destaques da Galera Bet:

Freebet de até R$ 50;

Confiança e reputação;

Apostas esportivas em diversas modalidades.

Rivalo apostas grátis

Tendo uma plataforma licenciada e confiável, a Rivalo constrói a sua reputação no mercado brasileiro desde 2019. A Rivalo conta com diversos dos recursos mais essenciais que devem estar presentes em uma casa de apostas.

Dessa maneira, na plataforma há como realizar apostas em pré-jogos, ao vivo e até mesmo apostas a longo prazo. A casa de apostas oferece o código bônus Rivalo, em que os novos usuários podem aproveitar apostas grátis até R$50.

Adicionalmente, a Rivalo oferece o Combi Boost ilimitado para todas as apostas esportivas. Dessa maneira, quanto mais eventos selecionados, maior serão as odds do bilhete.

Destaques da Rivalo

Conheça os três principais destaques da Rivalo:

Combinadas/múltiplas ilimitadas;

Interface moderna e fluida;

Atendimento via chat ao vivo.

Estratégias para apostas grátis

Para ter uma maior taxa de acerto nas apostas grátis, o usuário deve sempre apostar com estratégia. Veja abaixo as três principais dicas para apostar com inteligência:

Conhecimento das regras e condições

O conhecimento das diretrizes das ofertas e das casas de apostas é a principal dica antes de realizar as apostas grátis. Caso as regras sejam quebradas, a casa de apostas tem todo o direito de desqualificar o usuário da promoção.

Espalhe suas apostas

Em vez de dar somente um tiro no escuro, o usuário deve considerar apostar em diferentes opções de apostas e eventos esportivos. Desse modo, ao não se restringir a apenas um palpite, poderá ter diferentes probabilidades com as apostas grátis.

Estude a modalidade esportiva e os mercados

Assim como em uma aposta convencional, nas apostas grátis, é essencial que o apostador tenha conhecimento sobre o terreno no qual está apostando. Portanto, antes de usar as freebets, é importante estudar as equipes, jogadores e até mesmo os mercados de apostas selecionados.

Cuidados com apostas grátis

Pensando na segurança do apostador, separamos abaixo as três principais dicas para apostar com cautela:

Aposte com estratégia

Para não desperdiçar o bônus de boas-vindas, aposte apenas em modalidades e eventos esportivos que você tenha conhecimento. Além disso, siga as três dicas de como apostar de maneira inteligente no tópico acima.

Aposte com responsabilidade

Mesmo que sejam apostas gratuitas, é importante sempre apostar com consciência. Deve-se lembrar que essas apostas grátis também possuem um potencial de retorno. Assim, um usuário responsável nunca deve se deixar levar pelas suas emoções e pensamentos precipitados.

Termos e Condições

Em qualquer oferta ou promoção, sempre haverá termos e condições, independentemente da casa de apostas. Portanto, o usuário deve estar sempre ciente das regras, especialmente das condições de rollover.

Outra regra importante se refere aos tipos de apostas em que a oferta pode ser usada. Em muitos casos, é preciso escolher esportes, mercados ou até mesmo odds específicas para fazer palpites válidos. Isso vale até mesmo para apostas grátis sem depósito.

Apostas grátis - Vale a pena?

Sim. Assim como os bônus que oferecem créditos de apostas, as freebets também oferecem uma vantagem ao apostador. Sendo assim, com este modelo de bônus, o usuário pode ter diferentes estratégias nas suas primeiras apostas em uma casa de apostas.

Entretanto, as apostas grátis são bastante variáveis conforme as casas de apostas acessadas. Sendo assim, o valor oferecido pode ser maior/menor dependendo da promoção. Além disso, como em qualquer outra oferta, é necessário que o usuário obedeça aos Termos e Condições (T & C) impostos pela casa de apostas.

Portanto, qualquer tipo de bônus de boas-vindas terá as suas vantagens e desvantagens. Sendo assim, o mais importante é que o usuário esteja atento e aposte sempre com responsabilidade.

FAQ Apostas grátis

Após apresentarmos nossa lista das principais casas de apostas que oferecem apostas grátis, é natural que algumas dúvidas ainda persistam. Portanto, a seguir, abordaremos as questões mais frequentes relacionadas às freebets:

O que é freebet?

Traduzindo para o português, temos o termo “aposta grátis”. Ou seja, as apostas gratuitas são um tipo de bônus oferecido por algumas casas de apostas.

Dessa maneira, é possível realizar apostas grátis sem utilizar o saldo da sua conta. Além disso, também há plataformas que não precisam de um primeiro depósito para realizar uma freebet.

Qual site de aposta dá aposta grátis?

É bastante complicado determinar quais são as melhores plataformas de apostas que oferecem freebets. Para ter uma melhor comparação, confira os tópicos apresentados neste artigo, onde destacamos as nove plataformas que mais se destacam no quesito de bônus de boas-vindas.

Qual site de apostas ganha bônus no cadastro?

As casas de apostas utilizam o bônus de boas-vindas como um recurso para os iniciantes e novos cadastrados. Portanto, para simplificar, listamos as principais casas de apostas que oferecem vantagens logo no início. Entre elas é possível encontrar: Betano, 1xBet, Betfair, KTO, Betmotion, Galera Bet, Novibet e mais.

Como ganhar apostas grátis na bet365?

É preciso visitar o site oficial da bet365 para conhecer qualquer oferta específica na plataforma.

Como ganhar apostas grátis na Betano?

A Betano oferece um bônus de boas-vindas de até R$500 + R$20 em apostas grátis.

