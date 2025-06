Prévia das apostas do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes: Sem valor nos grandes favoritos

O Real Madrid conquistou cinco títulos da Copa do Mundo de Clubes. Eles são os grandes favoritos para liderar o Grupo H.

O Opta Analyst diz que o Real tem 76,4% de chance de liderar o Grupo H, mas os mercados de apostas superestimaram suas perspectivas, avaliando-os em 86%.

Vencedor do Grupo H do Mundial de Clubes Odds Real Madrid 1.15 Al Hilal Riyadh 9.00 RB Salzburg 10.00 Pachuca 20.00

Cotações fornecidas pela Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

O Grupo H é o mais simples para apostar na Copa do Mundo de Clubes de 2025

O Real Madrid teve sorte no sorteio. Los Blancos receberam um caminho aparentemente fácil para as fases eliminatórias da Copa do Mundo de Clubes de 2025, com três adversários favoráveis no Grupo H.

O Real é o grande favorito para vencer o Grupo H – e com razão. O restante do grupo é composto pelo time saudita Al Hilal Riyadh, pelo time austríaco RB Salzburg e pela equipe mexicana Pachuca.

Real Madrid

O Real Madrid não conseguiu vencer o título da La Liga 2024/25, mas é o grande favorito para vencer a Copa do Mundo de Clubes de 2025. Isso significa que suas cotações para vencer o Grupo H são extremamente baixas.

O Real reforçou seu elenco antes do torneio. O criativo lateral-direito do Liverpool, Trent Alexander-Arnold, concordou em se juntar à equipe. O zagueiro espanhol Dean Huijsen também foi contratado do time da Premier League, AFC Bournemouth. Huijsen é um dos defensores mais promissores de sua geração e uma grande aquisição para a defesa do Real.

Los Blancos também têm um novo técnico no comando para a Copa do Mundo de Clubes de 2025. Carlo Ancelotti partiu neste verão para assumir a seleção brasileira. O ex-meio-campista do Real, Xabi Alonso, concordou oficialmente em assumir o cargo após um período de grande sucesso com o time alemão Bayer Leverkusen.

Al Hilal Riyadh

O time da Saudi Pro League, Al Hilal Riyadh, é o segundo favorito para terminar em primeiro no Grupo H. O Al Hilal terminou em segundo na Saudi Pro League 2024/25. Eles mudaram de treinador este mês, trazendo o ex-técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, com um contrato de dois anos.

O Al Hilal possui vários jogadores de destaque em seu elenco. O ex-zagueiro do Napoli, Kalidou Koulibaly, é um defensor poderoso que já foi associado ao Real Madrid. Outras figuras importantes incluem o elegante meio-campista português, Ruben Neves, e o prolífico artilheiro, Aleksandar Mitrovic. Além disso, a equipe conta com estrelas experientes da seleção saudita, como o capitão do clube, Salem Al-Dawsari.

RB Salzburg

O time da Bundesliga austríaca, RB Salzburg, perdeu o título doméstico por dois pontos para o SK Sturm Graz. O Salzburg se classificou para a Copa do Mundo de Clubes de 2025 por ser o 15º melhor time da Liga dos Campeões nos últimos quatro anos.

A temporada 2024/25 foi uma grande decepção para o Salzburg. Isso estende sua sequência sem um título da Bundesliga austríaca para dois anos consecutivos, após uma década de domínio. A forma do RB Salzburg na Liga dos Campeões 2024/25 também foi decepcionante, terminando em 34º na tabela da liga de 36 equipes. Seu atacante estrela é o internacional do Mali, Dorgeles Nene, que já está chamando a atenção de clubes europeus maiores.

Pachuca

O time mexicano Pachuca chegou à Copa do Mundo de Clubes de 2025 ao vencer a Champions Cup 2024 sobre o time da MLS Columbus Crew.

De acordo com o Power Rankings da Opta, que classifica todos os melhores clubes do mundo, o Pachuca está no mesmo nível dos times do meio inferior da EFL Championship.

A forma doméstica do Pachuca não tem sido boa ultimamente. Na campanha da Liga MX 2024/25, o Pachuca terminou em terceiro de baixo para cima na primeira metade da temporada. Eles melhoraram para terminar em oitavo na segunda metade do ano.

Buscadores de valor devem evitar as cotações do Real para vencer o Grupo H

Já mencionamos que os mercados de apostas superestimaram as chances do Real de vencer o Grupo H. Embora concordemos que eles são grandes favoritos, não vale a pena apostar neles quando as cotações são menores que a probabilidade esperada.

Uma opção seria evitar apostar no mercado de vencedores do Grupo H, mas se você está procurando um ângulo direto, os adversários sauditas do Real podem oferecer algum valor.

O Al Hilal Riyadh enfrentou o Real na Copa do Mundo de Clubes de 2022. Eles perderam por 5-3 em uma partida altamente emocionante. Eles marcaram três gols e representaram uma ameaça séria. Isso contrasta com a goleada de 5-1 do Real sobre o RB Salzburg na Liga dos Campeões desta temporada.

O Real também enfrentou seu terceiro e último adversário do Grupo H, o Pachuca, na Copa Intercontinental em dezembro. O time de Carlo Ancelotti venceu tranquilamente por 3-0.

Comparando os três resultados, fica claro que o Al Hilal é o único concorrente credível ao trono do Grupo H do Real. O Al Hilal tem vários potenciais vencedores de partidas em seu elenco. Koulibaly, Mitrovic, Al-Dawsari, Neves, Cancelo e Milinkovic-Savic são todos jogadores bem conhecidos no mundo do futebol e podem ter papéis influentes neste verão.

Os mercados de apostas atualmente avaliam o Al Hilal com 11,11% de chance de vencer o Grupo H. Enquanto isso, o Opta Analyst acredita que é 12,3%.

Há algum valor a ser encontrado aqui. Se Mitrovic encontrar seu toque de artilheiro, essa porcentagem pode chegar mais perto de 15%-20%, tornando 11,11% uma aposta de valor útil.

Em resumo, estamos evitando apostar nas cotações do Real para o Grupo H, mas ainda os vemos como um dos candidatos a vencer o torneio.