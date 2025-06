Prévia de apostas do Grupo G da Copa do Mundo de Clubes gigantes europeus a serem evitados

A Juventus é a segunda favorita para vencer o Grupo G. Porém, com o recrutamento do Manchester City, os apostadores podem estar superestimando.

Há alguns azarões no Grupo G, e com razão, ao considerarmos o domínio do Manchester City.

Vencedor do Grupo G do Mundial de Clubes Odds Manchester City 1.40 Juventus 3.00 Al Ain SCC 25.00 Wydad AC 50.00

Odds fornecidas pela Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

O Grupo G pode não ser muito disputado

A maioria dos grupos nesta Copa do Mundo de Clubes tem pelo menos um candidato de destaque, e o Grupo G não é diferente. No entanto, há uma ligeira diferença, pois existem duas equipes fortemente favoritas em relação às outras duas. Parece improvável que Manchester City e Juventus não sejam os dois primeiros colocados.

Manchester City

O Manchester City é a escolha óbvia no Grupo G, com sua habilidade no maior palco nos últimos cinco anos sendo inigualável. O City se qualificou graças à sua conquista da Liga dos Campeões 2022/23. No entanto, sua temporada inconsistente na Premier League no último período levantou algumas preocupações.

O City passou por sua primeira temporada sem troféus sob o comando de Pep Guardiola desde sua primeira campanha em 2016/17. Conseguiram entrar em forma no final da temporada para terminar nas vagas da Liga dos Campeões, tendo perdido apenas um dos últimos 13 jogos em todas as competições.

Eles estiveram ocupados na pré-temporada, contratando Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders e Rayan Cherki. Ait-Nouri preencherá uma grande lacuna na defesa do City, e ter Rodri de volta em forma aumenta suas chances na Copa do Mundo de Clubes. Os homens de Guardiola provavelmente darão o seu melhor neste torneio.

Juventus

A Juventus, um time histórico italiano conhecido por seu sucesso em grandes competições, qualificou-se para este torneio como a oitava melhor equipe elegível no ranking de 4 anos da UEFA. Surpreendentemente, apesar de seu prestígio e de ter conquistado 11 troféus internacionais, esta será sua primeira aparição na Copa do Mundo de Clubes.

Eles atravessam o Atlântico para a América após uma campanha inconsistente na Série A, que os viu garantir as vagas da Liga dos Campeões por pouco. Apenas a Inter de Milão registrou mais jogos sem sofrer gols do que a Juve na principal divisão italiana no último período. Portanto, podemos esperar que a Juventus mostre a clássica resiliência defensiva italiana neste torneio.

Dušan Vlahović foi o mais envolvido em gols em todas as competições de 2024/25, então ele pode ser a principal ameaça ofensiva da Juventus. Enquanto isso, o vencedor da Copa do Mundo, Randal Kolo Muani, o ajudará no ataque. Ele terminou a temporada em boa forma, que pretende levar para esta competição.

Al Ain SCC

Al Ain não é um nome conhecido no futebol, já que a maioria dos fãs casuais nunca ouviu falar deles antes. Ao contrário da Juventus, eles já apareceram neste torneio antes. Competiram na edição de 2018 e avançaram desde a primeira rodada até a final, antes de serem derrotados pelo Real Madrid.

Eles já demonstraram suas habilidades de azarão nesta competição antes. Não devem ser descartados, pois se qualificaram para este torneio ao vencer a Liga dos Campeões da AFC 2023/24. Além disso, conquistaram um total de 36 títulos em todas as competições, tornando-se o clube emiradense de maior sucesso ao lado do Shabab Al Ahli.

Kodjo Laba provavelmente será o homem de confiança deles, tendo se tornado o primeiro jogador do Al Ain a vencer a Chuteira de Ouro da Liga Pro dos Emirados Árabes Unidos quatro vezes. Marcou 20 vezes na última temporada e contribuiu com 175 gols em 145 partidas pelo Al Ain em todas as competições. Além disso, Bandar Al-Ahbabi é o único jogador atual do Al Ain a ter marcado na Copa do Mundo de Clubes.

Wydad AC

Assim como o Al Ain, o Wydad é um nome desconhecido para a maioria dos fãs de futebol. No entanto, são veteranos nesta etapa, tendo aparecido em duas das últimas sete finais. No entanto, sua jornada terminou na segunda rodada em ambas as ocasiões.

Eles garantiram sua vaga na CWC ao vencer a Liga dos Campeões da CAF na temporada 2021/22, quando derrotaram o Al Ahly na final. O Al Ahly também está participando deste torneio e recentemente demonstrou sua capacidade de competir contra equipes na Copa do Mundo de Clubes. É por isso que suas longas odds podem ser mal interpretadas.

Mohamed Rayhi é o melhor artilheiro do Wydad, tendo terminado a Botola Pro Marroquina 2024-25 como o principal artilheiro do Wydad AC com 11 gols. A maior parte do elenco é composta por marroquinos nativos e não inclui jogadores reconhecidos.

Wydad é uma grande aposta para terminar em segundo

A Juventus é a segunda favorita para vencer o Grupo G, atrás do Manchester City, mas seu preço parece um pouco baixo, já que o City aparentemente voltou à forma. Os homens de Guardiola reforçaram um elenco já forte, enquanto o retorno de Rodri é crucial para suas chances no futuro.

Há um grande gap nos rankings de poder da Opta no Grupo G entre a Juventus, Al Ain e Wydad na corrida pelo segundo lugar. Os apostadores têm um gap igual na lista de odds, mas a diferença entre Juve e City não os torna atraentes o suficiente para vencer o grupo.

Embora Al Ain e Wydad sejam improváveis de vencer o grupo, ainda podem ter chances de conseguir o segundo lugar. Ambos têm grandes odds para avançar, mas há um fator de destaque que os apostadores podem ter negligenciado.

Wydad está classificado acima de Al Ain nos rankings de poder da Opta e tem mais experiência neste palco. Além disso, segundo a Opta, o Wydad tem 9,1% de chance de terminar em segundo no Grupo G, enquanto o Al Ain tem apenas 4,7% de chance.

No entanto, segundo os apostadores, o Wydad é mais de duas vezes menos provável de chegar aos eliminatórios do que o Al Ain. Pode haver muito valor para os apostadores fazerem uma pequena aposta no Wydad para avançar às custas da Juve. A Juventus empatou muitos jogos, e em um grupo de três jogos, há pouca margem para erros.

Vimos como a seleção marroquina desafiou as probabilidades para chegar às semifinais em 2022. Não seria surpresa ver um clube marroquino ir longe na competição. No entanto, os apostadores discordariam.

Com o Manchester City provavelmente vencendo este grupo com odds curtas, seria inteligente fazer uma pequena aposta no Wydad para avançar para os eliminatórios.