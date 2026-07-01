O que são Apostas de Valor? O que é e como usar Value Bets

Aposta de Valor, a tradução de Value Bet, é uma aposta em que as odds oferecidas por uma casa de apostas são superiores às chances reais de um evento acontecer.

Neste artigo, vamos explicar este conceito por vezes mal compreendido, como ele funciona e fornecer dicas práticas para fazer este tipo de aposta.

O que é Value Bet ou Aposta de Valor?

Uma Aposta de Valor é uma aposta em que a probabilidade real de um evento acontecer é superior à implícita nas odds oferecidas pelas plataformas bets.

Em outras palavras, é uma aposta em que o apostador acredita (muitas vezes graças a um conhecimento aprofundado de um esporte ou competição) que as odds publicadas pelos sites de apostas subvalorizam a probabilidade real do evento.

Normalmente, uma Value Bet se baseia em duas coisas:

Probabilidade real : A sua estimativa pessoal da probabilidade de um evento ocorrer, que vai além do Resultado Correto.

: A sua estimativa pessoal da probabilidade de um evento ocorrer, que vai além do Resultado Correto. Odds da casa de apostas: A probabilidade implícita de um evento segundo o site de apostas.

Como funciona uma Aposta de Valor?

Para compreender como funcionam as Apostas de Valor, você precisa de aprender a calcular o valor de uma aposta, e eis como fazê-lo:

Estime a probabilidade real : Analise estatísticas, o desempenho das equipes e outros fatores (por exemplo: O time joga em casa? Qual é a previsão do tempo?) para avaliar a probabilidade real de um evento acontecer.

: Analise estatísticas, o desempenho das equipes e outros fatores (por exemplo: O time joga em casa? Qual é a previsão do tempo?) para avaliar a probabilidade real de um evento acontecer. Calcule o valor daaposta: Use esta fórmula para determinar se uma aposta é uma aposta de valor: Valor = (Probabilidade Real × Odds da Casa de Apostas) − 1. Se o resultado for superior a 0, a aposta é considerada uma Aposta de Valor.

Exemplo de Aposta de Valor

Digamos que há um jogo de futebol entre o Time A e o Time B e, com base no seu conhecimento, você acredita que o Time A tem 60% de probabilidade de vencer.

Você está bem informado, acompanha regularmente os jogos e sabe que a equipe está em boa forma e tem fortes chances de vitória, dada a importância do jogo.

Já o site de apostas que está oferecendo odds de 2,20 para uma vitória do Time A. Aqui está uma análise desta aposta de valor:

Probabilidade real : 60% (ou 0,60)

: 60% (ou 0,60) Odds da casa de apostas : 2,20

: 2,20 Cálculo do Valor:

Valor = (0,60 × 2,20) − 1 = 0,32

Como o valor é superior a 0, esta é uma Aposta de Valor.

Time Probabilidade Odds da Casa de Apostas Valor A 60% 2,20 0,32

Nossas dicas para fazer uma Aposta de Valor

Fazer uma Aposta de Valor requer uma análise cuidadosa e uma compreensão profunda dos eventos esportivos em que pretende apostar.

Para começar, é melhor evitar esta estratégia em competições que não conhece.

Além disso, aqui estão algumas dicas:

Faça a sua pesquisa : Reserve tempo para analisar estatísticas, desempenhos passados e as condições atuais das equipes.

: Reserve tempo para analisar estatísticas, desempenhos passados e as condições atuais das equipes. Compare as odds : Verifique várias casas de apostas para encontrar as melhores odds disponíveis. As odds podem variar entre os melhores sites de apostas e, embora as diferenças sejam muitas vezes pequenas, algumas casas de apostas são mais competitivas do que outras.

: Verifique várias casas de apostas para encontrar as melhores odds disponíveis. As odds podem variar entre os melhores sites de apostas e, embora as diferenças sejam muitas vezes pequenas, algumas casas de apostas são mais competitivas do que outras. Seja disciplinado : Só faça uma aposta quando identificar claramente uma aposta de valor.

: Só faça uma aposta quando identificar claramente uma aposta de valor. Mantenha um registro de apostas: Acompanhe as suas apostas para rever o seu desempenho e ajustar a sua estratégia conforme necessário.

Ao seguir estas dicas e usar as ferramentas certas, pode melhorar as suas chances de sucesso nas apostas esportivas ao identificar Value Bets.