Como enfrentar os desafiantes cansados do Mundial de Clubes no primeiro dia de jogo?

O Chelsea é o melhor time do mundo após conquistar o troféu do Mundial de Clubes; o PSG perdeu seu ímpeto. Isso pode afetar suas estreias nas ligas?

Hoje, vamos analisar como os três semifinalistas europeus do Mundial de Clubes podem ter um início lento ao retornarem às competições de liga. Eles mal tiveram tempo para descansar.

Enfrentamentos dos desafiantes do Mundial de Clubes Odds Chelsea x Crystal Palace - Ambos marcam 1.75 PSG x Nantes - Empate no HT, PSG vence 4.33 Real Madrid x Osasuna - Ambos marcam 2.10

Muito futebol, pouco descanso

Chelsea e Paris Saint-Germain entraram no Mundial de Clubes após longas e exigentes campanhas. Ambos chegaram ao fim nas competições europeias e deram tudo de si ao longo do caminho. O resultado final foi surpreendente, com o 65º – sim, 65º jogo da temporada do PSG se mostrando um desafio insuperável.

Os Blues adicionaram mais um troféu à sua crescente coleção, mas têm apenas algumas semanas antes de voltar à ação. O time de Luis Enrique ficou de fora, mesmo após vencer o Real Madrid de Xabi Alonso – e agora todos os três devem focar nas competições de liga.

Todos os times têm jogadores que jogaram muito futebol no último ano. Maresca, Enrique e Alonso podem decidir gerenciar cuidadosamente os minutos quando o futebol competitivo retornar.

Bradley Barcola, por exemplo, jogou sua 64ª partida do ano no fim de semana – Fede Valverde jogou sua 65ª nas semifinais. Enquanto isso, o Chelsea tem cinco jogadores que fizeram mais de 50 aparições em 2024/25, sem contar suas participações internacionais.

São equipes fortes, como demonstrado nos EUA, mas podem não estar em sua melhor forma quando a Premier League, Ligue 1 e La Liga retornarem. Aqui, analisamos como você poderia enfrentá-los no primeiro dia de jogo em algumas semanas. Eles não têm muito tempo para se recuperar.

O dia de abertura não está longe

Os jogadores do Chelsea, PSG e Real Madrid não terão muito tempo de descanso antes de serem chamados de volta para o início da pré-temporada.

Muitos de seus jogadores jogaram mais de 50 partidas por seus respectivos clubes em 2024/25 e serão esperados para fazer o mesmo na próxima campanha. Naturalmente, tal carga de trabalho cobra seu preço.

Os Blues de Maresca abrem sua temporada na Premier League com um jogo em casa contra os vencedores da FA Cup, Crystal Palace. Eles são favoritos para vencer, como se espera dos campeões mundiais, mas podem encontrar dificuldades. Em circunstâncias normais, você poderia esperar uma vitória confortável em casa – mas desta vez, o Palace terá chances de balançar as redes.

Enquanto isso, o time de Enrique enfrentou uma dura realidade no MetLife Stadium. Após meses de domínio como campeões europeus, o Chelsea entrou e deu um golpe pesado. Eles ainda devem vencer o Nantes, mas pode demorar um pouco para reencontrarem seu ritmo – um segundo tempo melhorado pode ser crucial.

A campanha 2024/25 dos Blancos foi difícil de engolir. Eles não conquistaram nenhum troféu, apesar de terem jogado impressionantes 68 partidas ao longo da temporada. Eles abrem sua nova campanha contra o Osasuna, e cinco dos seus últimos oito confrontos terminaram com ambos os times marcando.

Um Real cansado pode estar vulnerável na defesa novamente. Embora a derrota pareça improvável, dadas suas forças e a oposição, o cansaço é um fator real, e seus concorrentes sentirão uma oportunidade.