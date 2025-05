3-apostas-de-valor-para-palmeiras-x-sporting-cristal

Classificado, Verdão busca fechar com 100% de aproveitamento, enquanto Sporting Cristal tenta milagre na classificação.

Palmeiras e Sporting Cristal fecham, na noite desta quarta-feira (28), as partidas do Grupo G da Libertadores. A bola rola às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Já classificado e com 100% de aproveitamento, o Verdão quer dar uma resposta para a torcida, principalmente após a derrota para o Flamengo no Brasileirão. O Sporting Cristal, por outro lado, ainda tem chances matemáticas de classificação, embora sejam bastante remotas.

Para esse jogo, a expectativa é de que o Palmeiras, assim como nas outras partidas do grupo, tenha o domínio, mas isso não significa que os peruanos serão presas fáceis na casa do Verdão. A tendência é de um jogo com espaços, intensidade e situações que fogem do padrão.

Com isso em mente, separamos três apostas de vamos para Palmeiras x Sporting Cristal na Libertadores. Confira!

Mercado Palpite Odds na Betnacional Marcar a qualquer momento Vitor Roque 2.14 Resultado exato Palmeiras 2 x 0 Sporting Cristal 5.16 Palmeiras para vencer ambos os tempos Sim 2.43

Vitor Roque marca a qualquer momento

Titular nos últimos três jogos do Palmeiras, Vitor Roque marcou um gol em quatro jogos disputados na Libertadores. Na partida contra o Sporting Cristal, em casa e sem o peso de brigar por uma vaga nas costas, o jovem atacante do Verdão tem tudo para voltar a balançar as redes, algo que não acontece desde o confronto contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

Mesmo sem marcar desde então, as atuações do atacante tem sido boas, com movimentação e produção ofensiva, algo cobrado pelos torcedores do Palmeiras desde a sua chegada.

Palpite 1- Vitor Roque marca a qualquer momento, com odds de 2.14 na Betnacional

Resultado exato: Palmeiras 2 x 0 Sporting Cristal

Jogando em casa, o Palmeiras deve ter a tranquilidade necessária para impor seu futebol e esquecer a dolorida derrota do fim de semana no Brasileirão. Com 15 pontos conquistados em 15 disputados, o Verdão precisa mostrar para a torcida que não se abalou com o último tropeço, e um placar convincente é o de 2 a 0.

Tirando com base a partida contra o Bolívar, o Palmeiras impôs seu ritmo nos primeiros minutos no Allianz Parque, abriu 2 a 0 no placar e controlou o jogo até o fim. Contra o Sporting, a receita deve ser a mesma.

Palpite 2- Resultado exato, Palmeiras 2 a 0 com odds de 5.16 na Betnacional

Palmeiras vence ambos os tempos

Em casa e com a vaga garantida, o Palmeiras terá tranquilidade para administrar o jogo do início ao fim. O Sporting Cristal, por sua vez, precisa da vitória se quiser avançar, e deve deixar espaços.

Com isso, a chance do Verdão vencer o jogo nos dois tempos é grande, mesmo que escolha se poupar e jogar apenas na base da segurança.

Palpite 3- Palmeiras para vencer ambos os tempos, com odds de 2.43 na Betnacional