Muhammad Zaki

ضربة قوية لآمال وريكسهام في الدوري الممتاز بعد إصابة لاعب رئيسي بإصابة خطيرة

تلقى حلم وريكسهام في الصعود التاريخي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ضربة قوية بعد أنباء عن إصابة المهاجم النجم كيفر مور التي ستبعده عن الملاعب لفترة. تعرض اللاعب الدولي الويلزي، الذي يعد أفضل هداف للريد دراغونز برصيد 13 هدفًا هذا الموسم، لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة المثيرة التي خسرها فريقه 4-2 أمام تشيلسي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. غاب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عن مباراة الثلاثاء التي خسرها فريقه أمام هال سيتي، ومن المتوقع أن يغيب عن ثلاث مباريات حاسمة أخرى في الدوري، مما يترك فراغًا كبيرًا في خط هجوم فيل باركنسون.