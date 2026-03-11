Goal.com
مباشر

Muhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

بقلم Muhammad Zaki
  1. Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
    جادون سانشومانشستر يونايتد

    الكشف عن التكلفة المذهلة لفترة سانشو الكارثية في مانشستر يونايتد

    يستعد مانشستر يونايتد أخيرًا لقطع علاقاته مع جادون سانشو، لكن الحجم المالي الحقيقي لفترة وجوده في أولد ترافورد رسم صورة قاتمة للنادي. بعد وصوله من بوروسيا دورتموند في عام 2021 وسط توقعات كبيرة، كان من المتوقع أن يكون سانشو وجه هجوم مانشستر يونايتد لجيل كامل. لكنه سيغادر بعد أن كلف النادي ثروة طائلة خلال فترة التزامه التي استمرت خمس سنوات.

  2. Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
    إيغور تودورتوتنهام هوتسبير

    هل يواجه تيودور الإقالة؟ توتنهام يتخذ قرارًا قبل مواجهة ليفربول

    يقال إن إيغور تودور سيبقى على مقعد المدرب في توتنهام خلال الرحلة الصعبة إلى ليفربول يوم الأحد، على الرغم من الأزمة الشديدة التي يمر بها النادي هذا الموسم. منذ أن حل محل توماس فرانك الشهر الماضي، شهد الكرواتي سلسلة كارثية من أربع هزائم متتالية، مما ترك الفريق اللندني في المركز قبل الأخير بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه خروجًا من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

  3. Lionel Messi Barcelona 2018Getty
    ليونيل ميسيبرشلونة

    راكيتيتش يؤكد أن ميسي "يستحق" تكريمًا لائقًا من برشلونة

    دعا لاعب خط وسط برشلونة السابق إيفان راكيتيتش النادي إلى تكريم ليونيل ميسي أخيرًا بتقدير مناسب، معربًا عن أمله في أن يواصل النجم الأرجنتيني مسيرته على أعلى مستوى "لبضع سنوات أخرى". وفي حديثه بمناسبة عيد ميلاده الثامن والثلاثين، تحدث الكرواتي عن تأثير زميله السابق على الرياضة، مشيرًا إلى أن تأثير ميسي يتجاوز منافسات الأندية والحدود.

  4. Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
    نيمارسانتوس إف سي

    "من الصعب جدًا أن أكون أنا!" - نيمار يرد على "القصص الملفقة"

    رد نيمار على منتقديه و"القصص الملفقة" المتعلقة بلياقته البدنية بعد غيابه الملحوظ عن مباراة سانتوس التي انتهت بالتعادل 2-2 مع ميراسول. كان من المتوقع أن يشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في مباراة الدوري البرازيلي، لكنه استبعد في النهاية من تشكيلة المباراة ليخضع لبرنامج محدد لإدارة حجم العمل، مما أثار موجة جديدة من التكهنات بشأن حالته البدنية قبل كأس العالم 2026.

  5. FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
    أنطوان جريزمانأتلتيكو مدريد

    جريزمان يعترف بأن "الملعب الزلق" تسبب في "أخطاء" توتنهام

    عاد أنطوان جريزمان إلى الوراء في ليلة الثلاثاء، حيث قاد فريقه إلى الفوز الساحق 5-2 على توتنهام هوتسبير في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. على الرغم من النتيجة الساحقة، أشار جريزمان إلى أن فريق دييغو سيميوني استغل "الملعب الزلق" الذي تسبب في ارتكاب توتنهام أخطاء فادحة طوال مباراة الذهاب.

  6. AFC Wrexham v Nottingham Forest - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
    ريكسهامكييفر مور

    ضربة قوية لآمال وريكسهام في الدوري الممتاز بعد إصابة لاعب رئيسي بإصابة خطيرة

    تلقى حلم وريكسهام في الصعود التاريخي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ضربة قوية بعد أنباء عن إصابة المهاجم النجم كيفر مور التي ستبعده عن الملاعب لفترة. تعرض اللاعب الدولي الويلزي، الذي يعد أفضل هداف للريد دراغونز برصيد 13 هدفًا هذا الموسم، لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة المثيرة التي خسرها فريقه 4-2 أمام تشيلسي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. غاب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عن مباراة الثلاثاء التي خسرها فريقه أمام هال سيتي، ومن المتوقع أن يغيب عن ثلاث مباريات حاسمة أخرى في الدوري، مما يترك فراغًا كبيرًا في خط هجوم فيل باركنسون.

  7. FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
    أنتونين كينسكيتوتنهام هوتسبير

    "هو من ارتكب الأخطاء، وليس المدرب!" - كينسكي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب رد فعله على التبديل

    لم يتردد المهاجم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز تروي دييني في تقييمه لسلوك أنتونين كينسكي خلال هزيمة توتنهام 5-2 في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد. تم استبدال الحارس البالغ من العمر 22 عامًا بعد 17 دقيقة فقط من المباراة عقب سلسلة من الأخطاء الفادحة، ولكن بدلاً من الجلوس على مقاعد البدلاء، توجه مباشرة إلى غرفة الملابس.

  8. Simeone - KinskyGetty/GOAL
    دييجو سيميونيأنتونين كينسكي

    سيميوني "لم يسبق له أن رأى" شيئًا مثل استبدال كينسكي المبكر

    اعترف دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بأنه صُدم بعد أن شاهد إيغور تودور، المدرب المؤقت لتوتنهام، يستبدل الحارس أنتونين كينسكي بعد 17 دقيقة فقط من بداية مباراة دوري أبطال أوروبا. عاش الحارس التشيكي البالغ من العمر 22 عامًا أمسية كابوسية في ملعب ميتروبوليتانو، حيث ارتكب أخطاء فادحة تسببت في تأخر توتنهام 3-0 في أقل من ربع ساعة. اعترف سيميوني، المعروف عادةً بشدة انفعاله على خط التماس، أن قرار استبدال حارس المرمى في وقت مبكر كان الأول من نوعه الذي يشهده في دكة البدلاء.

  9. Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    أنطوان جريزمانأتلتيكو مدريد

    غريزمان المرتبط بـ MLS يؤكد أخيرًا قراره بشأن مستقبله

    أنطوان جريزمان كسر أخيرًا صمته بشأن مستقبله في أتلتيكو مدريد، بعد أشهر من التكهنات المكثفة التي ربطته بالانتقال إلى فريق أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم. بعد أداء رائع في دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام، أوضح اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا أولوياته الحالية.

  10. FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
    جوليان ألفاريزأتلتيكو مدريد

    ألفاريز، هدف برشلونة وأرسنال، يفاجئ الجميع باعترافه بانتقاله

    أثار جوليان ألفاريز ضجة كبيرة في ملعب ميتروبوليتانو عندما اعترف بأنه غير متأكد من استمراره في صفوف أتلتيكو مدريد الموسم المقبل، في ظل ارتباطه ببرشلونة وأرسنال. على الرغم من جهود النادي لتهدئة الحديث عن رحيله، رفض اللاعب الأرجنتيني الدولي إعطاء إجابة قاطعة بشأن مستقبله بعد أدائه المتميز ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا.

  1. Kinsky - Vicario - TudorGetty/GOAL
    توتنهام هوتسبيرأنتونين كينسكي

    تودور انتقد تجاهل كينسكي بعد استبدال الحارس

    يواجه مدرب توتنهام إيغور تودور عاصفة من الانتقادات بعد تعامله مع الحارس الشاب أنتونين كينسكي خلال ليلة كارثية في دوري أبطال أوروبا في أتلتيكو مدريد. أعطى المدرب المؤقت الحارس التشيكي البالغ من العمر 22 عامًا أول فرصة له للعب في أوروبا أمام غولييلمو فيكاريو، لكن القرار انفجر في وجهه، وقام باستبدال كينسكي قبل مرور 20 دقيقة. كما بدا أن تودور تجاهل الحارس عند خروجه، الأمر الذي لم يعجب حارس مرمى توتنهام السابق جو هارت.

  2. Rodri Manchester City 2025-26Getty
    رودريمانشستر سيتي

    رودري يتجنب الإيقاف لكنه يتلقى غرامة قدرها 80 ألف جنيه إسترليني

    يمكن لبيب جوارديولا أن يتنفس الصعداء بعد أن تجنب رودري، لاعب مانشستر سيتي، الإيقاف عن اللعب بسبب تقييمه اللاذع لحكام المباراة. أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين أن لجنة تنظيمية مستقلة قد فرضت عقوبة على رودري بسبب تعليقاته الإعلامية التي أدلى بها عقب التعادل المثير للجدل 2-2 مع توتنهام في 1 فبراير. ورغم أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية قد تم تغريمه بمبلغ 80 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه لا يزال متاحًا للاختيار مع استمرار سيتي في سعيه للفوز باللقب.

  3. Galatasaray-v-Liverpool-UCLAFP
    أليسون بيكرليفربول

    أليسون يغيب عن مباراة ليفربول في اسطنبول

    تأثرت طموحات ليفربول في دوري أبطال أوروبا بالخبر الذي مفاده أن أليسون سيغيب عن مباراة الذهاب في دور الـ16 ضد غلطة سراي. كان الحارس البرازيلي، الذي لا يزال يُعتبر أحد أفضل حراس المرمى في العالم، غائباً ملحوظاً عندما أعلن الريدز عن تشكيلة الفريق المكونة من 21 لاعباً التي ستسافر إلى اسطنبول في رحلة صعبة.

  4. mbappe(C)Getty Images
    ريال مدريدكيليان مبابي

    مبابي يعود إلى التدريبات في دفعة قوية لريال مدريد

    تلقى ريال مدريد دفعة قوية قبل مباراته الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، حيث شوهد كيليان مبابي وهو يعود إلى الملاعب في فالديبيباس. وكان اللاعب الدولي الفرنسي قد غاب عن الفريق ليخضع لعلاج تحفظي في باريس من إصابة في الركبة، لكن عودته إلى مقر تدريبات النادي تشير إلى نقطة تحول محتملة للمدرب ألفارو أربيلوا.

  5. Joan Laporta AFP/Josep Lago
    برشلونةتشافي هرنانديز

    جوان لابورتا يرد على تشافي بعد انتقاده اللاذع لمهارات أسطورة برشلونة الإدارية ويقول إن هانسي فليك "يفوز بالمباريات بنفس اللاعبين"

    أدلى رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا بتقييم لاذع لفترة ولاية تشافي هيرنانديز، مشيرًا إلى أن لاعب الوسط الأسطوري يفتقر إلى اللمسة الفائزة التي جلبها خليفته هانسي فليك إلى كاتالونيا. بعد مقابلة مثيرة للجدل ألقى فيها تشافي باللوم على الإدارة في العديد من الإخفاقات، استغل لابورتا مناظرة رئاسية لتوضيح أسباب اختياره إجراء تغيير في الجهاز الفني.

  6. Gremio v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport
    كارلوس فينيسيوسفولهام

    📽️ | مهاجم فولهام السابق يثير شجارًا برشه بالماء

    نجح كارلوس فينيسيوس، المهاجم السابق لفولهام وبنفيكا، في تحويل مباراة الديربي البرازيلي التي كانت مشتعلة بالفعل إلى شغب كامل باستخدام زجاجة مياه بلاستيكية فقط. ممثلاً فريق جريميو في مباراة الإياب من نهائي بطولة كامبيوناتو غاوتشو ضد غريمه اللدود إنترناسيونال، أثبت المهاجم البرازيلي أنه لم يفقد موهبته في إثارة غضب خصومه.

  7. Robert & Anna Lewandowski chocolate GFXGetty/GOAL
    روبرت ليفاندوفسكيبرشلونة

    ليفاندوفسكي "تخلى عن الشوكولاتة" ويشيد بدور زوجته في مسيرته المهنية

    كشف نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي عن التغييرات الجذرية التي أجراها في نمط حياته والتي مكنته من البقاء أحد أكثر المهاجمين رعباً في العالم في سن 37. وكشف اللاعب الدولي البولندي، الذي سجل ما يقرب من 400 هدف في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، أنه اضطر إلى التوقف عن تناول الحلويات وأنواع معينة من الأطعمة للحفاظ على لياقته البدنية.

  8. Raheem SterlingESPN
    رحيم ستيرلنجفينورد

    ستيرلينج يرد على المراسل الضاحك بعد أول مباراة له كأساسي مع فينورد

    لم يبد رحيم سترلينج أي إعجاب بعد التعادل الفوضوي 3-3 بين فينورد وناك بريدا، بعد أن بدا أحد الصحفيين يضحك أثناء سؤاله للجناح عن فرصة التسجيل الضائعة. في أول مباراة له مع عملاق الدوري الهولندي، تم استبدال سترلينج بعد 64 دقيقة، وبدا مرتبكًا عندما سأله الصحفي عما إذا كان يفضل البقاء على أرض الملعب.

  9. arsenal
    آرسنالدوري أبطال أوروبا

    ميكا ريتشاردز يحذر أرسنال: لم تفوزوا بأي شيء بعد!

    حذر ميكا ريتشاردز أرسنال من أنه "لم يفز بأي شيء بعد" على الرغم من أدائه المهيمن، لكنه لا يزال يعتبر فريق ميكيل أرتيتا المرشح الأساسي للفوز بكأس دوري أبطال أوروبا. يسعى الغانرز حاليًا للفوز باللقب على عدة جبهات، حيث يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يستعد لمرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، لكن ريتشاردز يعتقد أن من الضروري إجراء تقييم واقعي قبل طلب شراء شرائط حمراء في الإمارات.

  10. FBL-ENG-FACUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP
    نيوكاسل يونايتدبرشلونة

    إدي هاو يتحدى لاعبي نيوكاسل ليكونوا مستعدين لمواجهة برشلونة في "أكبر مباراة في تاريخ" دوري أبطال أوروبا

    أشعل إدي هاو الأجواء قبل مباراة نيوكاسل يونايتد الهامة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، واصفاً إياها بأنها "أكبر مباراة في تاريخ النادي". بعد خروج الفريق المخيب للآمال من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر سيتي، فإن مدرب الماغبايز مصمم على ضمان ألا يركز فريقه على النكسات المحلية مع توجه أنظار عالم كرة القدم إلى سانت جيمس بارك يوم الثلاثاء.

أقدم