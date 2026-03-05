ترجمه
فيديو: "أكثر شيء غير محترم سمعته في حياتي" - المذيعة التلفزيونية لورا وودز تتصل خلال برنامج مباشر وتعبّر عن غضبها من تعليقات آلان بارديو المثيرة للجدل
بارديو يزعم أنه "لا يوجد شيء جميل في أرسنال"
بارديو، الذي تحدث بعد فوز أرسنال الصعب 1-0 على برايتون، ادعى أن اعتمادهم على البراغماتية بدلاً من الموهبة يستحق تنبيهًا في كتب التاريخ. "عندما أنظر إليهم بصفتي مدرب كرة قدم، أجدهم محترفين للغاية. إنهم يستخدمون كل حيلهم لعبور خط النهاية... سيكون هناك علامة نجمية بجانب اسمهم لأنك عندما تنظر إليهم في هذا النوع من الأداء، تقول إنها مجرد عرض وظيفي. إنه عرض احترافي ووظيفي. إنهم جيدون وقويون وفعالون. لكن لا يوجد شيء جميل فيهم. هذه هي الحقيقة"، قال بارديو في talkSPORT.
شاهد مكالمة لورا وودز الهاتفية وهي تنتقد بارديو
وودز يرد على مزاعم "العلامة النجمية"
لم تعجب وودز هذه التعليقات، فاتصلت ببرنامج talkSPORT لتعبّر عن استيائها. "أتعلم يا آلان، أنا أحبك، لكن هذا أكثر شيء غير محترم سمعته في حياتي. كيف يمكنك أن تقول ذلك؟ ماذا، لأننا نحب تنفيذ الركلات الحرة والركلات الثابتة والركلات الركنية؟ لا أفهم طريقة تفكيرك"، ردت وودز.
واصلت دفاعها الحماسي عن فريق شمال لندن من خلال تسليط الضوء على المفارقة في الانتقادات التي يواجهونها بشأن تطورهم. "هذا جنون... إذا فاز أرسنال بالدوري، فلن يهم أيًا منا نحن المشجعين كيف يفعلون ذلك، ولا يهمني إذا كنتم لا تستمتعون بمشاهدتنا، فلماذا نهتم إذا كنا مسلين أم لا؟ عندما كنا نلعب كرة قدم جميلة، كان الجميع يقول: "إنهم يلعبون كرة قدم جميلة لكنهم لا يستطيعون الفوز بالمباريات". والآن نحن نفوز بالمباريات بطرق مختلفة، وبأشكال مختلفة، والمباريات تتطور وأنتم تشعرون بالملل"، أضافت.
- Getty Images Sport
أرسنال يواصل مسيرته في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز
فوزهم الأخير الذي حققوه بصعوبة كبيرة يبقي فريق الغانرز في صدارة الترتيب. ويحملون حالياً 67 نقطة من 30 مباراة، محافظين على تقدمهم بسبع نقاط على مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل. يستعد رجال أرتيتا الآن لجدول مباريات مزدحم في مختلف المسابقات، بدءًا من مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانسفيلد تاون، تليها مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن الأسبوع المقبل.