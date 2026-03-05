فيديو: "أكثر شيء غير محترم سمعته في حياتي" - المذيعة التلفزيونية لورا وودز تتصل خلال برنامج مباشر وتعبّر عن غضبها من تعليقات آلان بارديو المثيرة للجدل

لم تعجب وودز هذه التعليقات، فاتصلت ببرنامج talkSPORT لتعبّر عن استيائها. "أتعلم يا آلان، أنا أحبك، لكن هذا أكثر شيء غير محترم سمعته في حياتي. كيف يمكنك أن تقول ذلك؟ ماذا، لأننا نحب تنفيذ الركلات الحرة والركلات الثابتة والركلات الركنية؟ لا أفهم طريقة تفكيرك"، ردت وودز.

واصلت دفاعها الحماسي عن فريق شمال لندن من خلال تسليط الضوء على المفارقة في الانتقادات التي يواجهونها بشأن تطورهم. "هذا جنون... إذا فاز أرسنال بالدوري، فلن يهم أيًا منا نحن المشجعين كيف يفعلون ذلك، ولا يهمني إذا كنتم لا تستمتعون بمشاهدتنا، فلماذا نهتم إذا كنا مسلين أم لا؟ عندما كنا نلعب كرة قدم جميلة، كان الجميع يقول: "إنهم يلعبون كرة قدم جميلة لكنهم لا يستطيعون الفوز بالمباريات". والآن نحن نفوز بالمباريات بطرق مختلفة، وبأشكال مختلفة، والمباريات تتطور وأنتم تشعرون بالملل"، أضافت.